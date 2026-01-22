Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, au sosit la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin. Întrevederea dintre negociatorii american și liderul de la Kremlin a început, relatează Kyiv Independent și UNN.

Mass-media de stat rusă a difuzat imagini cu avionul privat al lui Steve Witkoff aterizând pe unul dintre aeroporturile din Moscova. Ulterior, au fost publicate videoclipuri în care se vedea coloana oficială cu reprezentanții americani intrând în Kremlin sub pază strictă.

Vizita face parte din eforturile Washingtonului de a media încetarea conflictului din Ucraina.

Întrucât eforturile de pace depuse de președintele american Donald Trump pe parcursul unui an nu au dus la niciun progres, Witkoff, care s-a aflat săptămâna aceasta la Davos pentru Forumul Economic Mondial, a declarat că discuțiile au ajuns în etapa finală și că „a mai rămas o singură problemă”, fără a specifica care este punctul de blocaj final.

„Suntem la final acum și, de fapt, sunt optimist”, a spus Witkoff.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, 22 ianuarie, că o întâlnire trilaterală de două zile între Ucraina, SUA și Rusia este programată să înceapă vineri, 23 ianuarie, în Emiratele Arabe Unite.

Totodată, liderul de la Kiev, care s-a întâlnit, joi, la Davos, cu preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că „documentele menite să pună capăt războiului sunt aproape gata” şi că Ucraina „lucrează cu sinceritate deplină” pentru a pune capăt conflictului.

Se așteaptă ca reprezentanții SUA să îi prezinte lui Putin un cadru de pace în 20 de puncte, elaborat în ultimele săptămâni în cadrul unei serii de discuții între oficialii ucraineni și occidentali. Documentul se bazează pe un plan inițial în 28 de puncte.

Potrivit Bloomberg, o versiune preliminară a planului de pace revizuit a fost transmisă Kremlinului la începutul lunii ianuarie prin intermediul lui Kirill Dmitriev, un trimis economic rus care s-a întâlnit cu Witkoff la Davos pe 20 ianuarie.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze evaluarea optimistă a negocierilor făcută de Witkoff.

„Este clar că președintele rus apreciază foarte mult eforturile de pace depuse personal de președintele Trump și de echipa sa, inclusiv de trimisul special Witkoff”, a declarat Peskov jurnaliștilor.

Editor : A.M.G.