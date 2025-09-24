Live TV

Grecia: Oligarhul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat joi în Republica Moldova (surse)

Data actualizării: Data publicării:
vladimir plahotniuc
Foto: Vladimir Plahotniuc/ Facebook

Grecia plănuieşte ca săptămâna aceasta să îl extrădeze în Republica Moldova pe fostul politician şi oligarh Vladimir Plahotniuc pentru ca acesta să înfrunte în justiţie acuzaţiile legate de furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării, a declarat miercuri o sursă juridică, cu câteva zile înaintea alegerilor legislative sensibile din R. Moldova, informează Reuters.

În luna august, o instanţă greacă a decis în favoarea extrădării în cazul cunoscut în R. Moldova ca "furtul secolului", dar ministrul justiţiei a suspendat temporar demersul, iritând guvernul pro-european de la Chişinău, care s-a angajat să lupte împotriva corupţiei şi a acuzat Moscova de amestec în alegeri, scrie Agerpres.

„Chiar dacă el speră că după alegeri Moldova va cădea în mâinile Rusiei şi va putea veni acasă liber, instituţiile trebuie să îl aducă acasă cu cătuşe”, a declarat, pe 17 septembrie, prim-ministrul Dorin Recean.

Plahotniuc a negat că ar fi comis vreo faptă reprobabilă, spunând că acuzaţiile împotriva sa se bazează pe „calomnie şi ură politică”.

Se aşteaptă ca Vladimir Plahotniuc să părăsească Grecia în dimineaţa zilei de 25 septembrie, a declarat sursa.

Citește și

Epopeea extrădării lui Plahotniuc continuă: grecii s-au răzgândit a doua oară și îl vor extrăda în Republica Moldova

Din documentele consultate de Reuters reiese că ministerul a aprobat revenirea acestuia în R. Moldova la sfârşitul săptămânii trecute, după o întârziere despre care o sursă juridică a declarat că se datorează explicaţiilor pe care a trebuit să le ofere cu privire la un caz ridicat împotriva sa de către România.

Guvernul de la Chişinău nu a făcut deocamdată niciun comentariu.

Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din PIB-ul R. Moldova.

Înainte de a fugi din ţară în 2019, Vladimir Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat, parte a coaliţiei de guvernare din perioada 2016-2019, şi vicepreşedinte al Parlamentului.

În timpul mandatului său, Plahotniuc a exercitat o influenţă mare asupra instituţiilor din R. Moldova. În 2023, UE a impus sancţiuni împotriva sa şi a altor şase persoane pentru acţiuni care ar fi vizat destabilizarea şi subminarea integrităţii teritoriale a R. Moldova şi a Ucrainei.

Potrivit poliţiei elene, Vladimir Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a trăit în 22 de ţări din 2023. El a fost arestat la aeroportul din Atena după ce se urcase într-un avion cu destinaţia Dubai, în baza unui aviz Interpol în care se afirma că Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia.

Autorităţile de la Moscova, care doresc ca Plahotniuc să fie extrădat în Rusia pentru a răspunde unor acuzaţii legate de droguri, neagă orice implicare în afacerile interne ale R. Moldova.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
3
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
fugarul emil ganj
4
Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Digi Sport
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Horaţiu Potra
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria: Am...
lia olguta vasilescu paul stanescu
Dispute în PSD. Surse: Fratele lui Paul Stănescu a fost înlocuit de...
mae rusia
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost convocat de urgență...
Ultimele știri
„O realizare inginerească fără precedent”: turla unei biserici din Londra, suspendată la peste 13 metri deasupra unui șantier
„Trump este rasist, sexist, misogin și islamofob”. Reacția primarului Londrei Sadiq Khan după ce președintele SUA l-a numit „groaznic”
În regiunea Donețk, rușii au împușcat o familie de civili și au luat un copil ostatic
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dorin Recean
Premierul de la Chișinău a dezvăluit cele patru metode prin care Putin vrea să preia puterea în R. Moldova: „Un asediu asupra ţării”
agent fbi
Noi date despre elevul audiat pentru mesajele de amenințare. FBI ceruse în trecut extrădarea lui în SUA pentru terorism și pornografie
zaharova
Maria Zaharova amenință Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare de la Chișinău: „Să ne așteptăm la necazuri”
moldovean la urne
Republica Moldova, între est și vest. Ce spun moldovenii stabiliți în România despre alegerile parlamentare cruciale
guvern republica moldova fb
Prima reacție a Chișinăului, după ce spionii lui Putin au declarat că UE va „ataca Republica Moldova”
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Fanatik.ro
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu...
Adevărul
Vârcolacii, luptătorii din umbră ai lui Hitler. Comandourile care au semănat teroare în rândul Aliaților și a...
Playtech
Cine primeşte ajutor de încălzire. Sume în funcţie de sistemul utilizat în locuinţă
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în...
Pro FM
Roxana Nemeș a născut gemeni, fată și băiat. Prima imagine duioasă cu mămica și copiii: "O iubire pe care nu...
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră...
Newsweek
Instanța refuză creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. Ce cale de atac mai există
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Legătura dintre matcha și deficiența de fier. Când devine periculoasă această băutură și care sunt persoanele...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Lori Harvey, topless în Mexic. Fotografiile cu Damson Idris au reaprins zvonurile despre împăcare