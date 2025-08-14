Live TV

Hackerii pro-ruși ar fi sabotat un baraj din Norvegia. Ce s-a întâmplat timp de patru ore

Data publicării:
Șefa poliției din Oslo. Foto: Profimedia
Șefa Serviciului de Securitate al Poliției din Oslo, Beate Gangas. Foto: Profimedia

Serviciul de Securitate al Poliției Norvegiene suspectează că hackeri pro-ruși au sabotat un baraj în sud-vestul Norvegiei în luna aprilie. Ziarul norvegian VG a relatat că hackerii au spart sistemul de control al barajului, deschizând supapele timp de patru ore, provocând revărsarea unei cantități mari de apă până când supapele au putut fi închise, relatează POLITICO.

Șefa Serviciului de Securitate al Poliției Norvegiene (PST), Beate Gangås, a dezvăluit incidentul în cadrul unei prezentări despre operațiunile cibernetice pro-ruse, la un eveniment public miercuri.

Potrivit VG, Gangås a declarat că numărul atacurilor cibernetice asupra infrastructurii occidentale este în creștere, adesea nu pentru a provoca daune, ci pentru a „demonstra de ce sunt capabili hackerii”. Ea a mai spus că Norvegia ar trebui să fie pregătită pentru noi atacuri cibernetice.

În cadrul aceluiași eveniment, Nils Andreas Stensønes, șeful Serviciului de Informații Norvegian, a declarat că Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Norvegiei.

Atacurile cibernetice asupra țintelor occidentale fac parte din strategia de război hibrid a Rusiei. Într-un alt caz legat de apă, în ianuarie 2024, un grup de hackeri a spart sistemul unei instalații de alimentare cu apă din Texas, provocând revărsarea acesteia. Hackerii suspectați au legături cu Kremlinul.

Barajul norvegian este situat în municipiul Bremanger, la aproximativ 150 de kilometri nord de orașul Bergen. Presa locală afirmă că barajul nu este utilizat pentru producția de energie și că hackerii ar fi putut exploata o breșă de securitate creată de o parolă slabă.

 

 

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
1
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
2
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
Village, Wallachia, Romania
3
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
elev
4
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
Când începe anul școlar 2025-2026. Foto Getty Images
5
Când începe școala în septembrie 2025. Data oficială la care elevii se întorc în bănci...
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”
Digi Sport
FOTO Imagini greu de privit! Iubitul Anamariei Prodan a intervenit: ”Îmi doresc ca acest incident să fie o lecție”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan.
Bolojan a cerut de la instituțiile din subordinea Guvernului situația...
o persoana numara bancnote de lei pe un birou
DOCUMENT Guvernul a pus în dezbatere proiectul care modifică pensiile...
Donald Trump
Trump, despre summitul cu Putin în Alaska: „Mai importantă va fi a...
Oana Țoiu
Ce așteaptă ministra de Externe de la întâlnirea Trump - Putin. Oana...
Ultimele știri
Universitatea Craiova, calificare cu emoții în play-off-ul Conference League, după ce a pierdut în deplasare cu Spartak Trnava
CFR Cluj, eliminată din Europa League de Sporting Braga. Ardelenii vor continua în Conference League
Operațiune dificilă pe o plajă din Constanţa: Două persoane luate de curenţi au fost salvate de jandarmi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin - Steve Witkoff meeting in Moscow
SUA și Rusia ar fi discutat despre „un model Cisiordania” pentru Ucraina (The Times)
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Trump e optimist cu o zi înainte de întâlnirea din Alaska: „Cred că Putin e convins că va încheia un acord. Cred că o va face”
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.
Kremlinul spune că „e puțin probabil” să existe un comunicat comun după summitul Trump-Putin
Tap leaking water
Atac asupra infrastructurii de alimentare cu apă din Polonia. Serviciile de urgență au prevenit dezastrul
Militari nord-coreeni trimiși să lupte împotriva Ucrainei.
Coreea de Nord intenționează să trimită mii de soldați suplimentari în Rusia, afirmă Kievul
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformare extremă. Corset 23 de ore pe zi, "abonament" la operații estetice, zero regrete: "Corpul meu ar...
Cancan
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: 'Am fost lovită și după...
Fanatik.ro
Vedeta Stelei s-a dezabonat de furie de la Voyo: “Adios!”
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
„Rușine, Voyo! Rușine ProTV! Dați-ne banii înapoi!” Mii de români, furioși după ce platforma online a picat...
Adevărul
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Irinel Columbeanu, criticat după ce Irina i-a plătit datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei...
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Amendă de 95.000 de euro pentru un șofer care conducea cu 77 km/h în Elveția. Cum a fost calculată sancțiunea
Newsweek
Pensiile speciale ale judecătorilor CCR nu vor fi tăiate. Rămân 68.000 lei/lună. De ce e scandalos?
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...