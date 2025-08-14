Hackerii pro-ruși ar fi sabotat un baraj din Norvegia. Ce s-a întâmplat timp de patru ore

Serviciul de Securitate al Poliției Norvegiene suspectează că hackeri pro-ruși au sabotat un baraj în sud-vestul Norvegiei în luna aprilie. Ziarul norvegian VG a relatat că hackerii au spart sistemul de control al barajului, deschizând supapele timp de patru ore, provocând revărsarea unei cantități mari de apă până când supapele au putut fi închise, relatează POLITICO.

Șefa Serviciului de Securitate al Poliției Norvegiene (PST), Beate Gangås, a dezvăluit incidentul în cadrul unei prezentări despre operațiunile cibernetice pro-ruse, la un eveniment public miercuri.

Potrivit VG, Gangås a declarat că numărul atacurilor cibernetice asupra infrastructurii occidentale este în creștere, adesea nu pentru a provoca daune, ci pentru a „demonstra de ce sunt capabili hackerii”. Ea a mai spus că Norvegia ar trebui să fie pregătită pentru noi atacuri cibernetice.

În cadrul aceluiași eveniment, Nils Andreas Stensønes, șeful Serviciului de Informații Norvegian, a declarat că Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Norvegiei.

Atacurile cibernetice asupra țintelor occidentale fac parte din strategia de război hibrid a Rusiei. Într-un alt caz legat de apă, în ianuarie 2024, un grup de hackeri a spart sistemul unei instalații de alimentare cu apă din Texas, provocând revărsarea acesteia. Hackerii suspectați au legături cu Kremlinul.

Barajul norvegian este situat în municipiul Bremanger, la aproximativ 150 de kilometri nord de orașul Bergen. Presa locală afirmă că barajul nu este utilizat pentru producția de energie și că hackerii ar fi putut exploata o breșă de securitate creată de o parolă slabă.

