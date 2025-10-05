Live TV

Hamas anunță că vrea un acord cu Israelul și că e gata să înceapă „imediat” schimbul de prozonieri

luptatori hamas pe strada
Luptători Hamas în Fâșia Gaza. Foto: GettyImages

Un înalt responsabil al Hamas a afirmat duminică că mişcarea islamistă palestiniană doreşte să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului şi a proceda „imediat” la un schimb de prizonieri cu Israelul, potrivit AFP.

Negociatorii israelieni şi ai Hamas trebuie să precizeze detaliile în cadrul discuţiilor prevăzute duminică în Egipt, menite să pună capăt conflictului de aproape doi ani din Fâşia Gaza.

„Hamas doreşte foarte mult să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului şi a lansa imediat procesul de schimb de prizonieri în funcţie de condiţiile de pe teren”, a declarat înaltul responsabil al organizaţiei, sub acoperirea anonimatului.

„Ocupaţia nu trebuie să împiedice punerea în aplicare a planului preşedintelui Trump. Dacă ocupaţia are intenţii reale de a ajunge la un acord, Hamas este pregătit”, a adăugat el.

Negociatorii Hamas, veniţi din Doha, ar trebui să sosească duminică la Cairo înainte de a se deplasa la Sharm el-Sheikh pentru a participa la negocieri indirecte cu delegaţia israeliană, potrivit înaltului responsabil.

O sursă palestiniană apropiată Hamas a declarat pentru AFP că cele două delegaţii se vor afla în acelaşi clădire, dar departe de mass-media.

„Negocierile vizează discutarea calendarului de pregătire a condiţiilor pe teren pentru transferul prizonierilor deţinuţi în Gaza, ca preludiu la lansarea procesului de schimb de prizonieri”, a adăugat ea.

Aceeaşi sursă a precizat că Hamas a insistat, în cadrul comunicărilor cu mediatorii, asupra necesităţii ca Israelul să suspende orice operaţiune militară în întreaga Fâşie Gaza, să înceteze toate activităţile aeriene, de recunoaştere şi zborurile cu drone şi să se retragă din interiorul Gazei.

„În paralel cu încetarea activităţilor militare israeliene, Hamas şi facţiunile de rezistenţă îşi vor suspenda, de asemenea, operaţiunile militare”, a adăugat ea.

Discuţiile ar trebui să includă, de asemenea, examinarea hărţilor furnizate de Israel care arată itinerariile şi calendarul retragerii, care vor coincide cu procesul de schimb de prizonieri, potrivit sursei.

Delegaţia Hamas va prezenta, de asemenea, listele cu prizonierii palestinieni care urmează să fie eliberaţi de Israel în schimbul prizonierilor israelieni.

Conform planului lui Trump, Israelul ar trebui să elibereze 250 de prizonieri palestinieni care ispăşesc pedepse cu închisoarea pe viaţă şi peste 1.700 de deţinuţi din Fâşia Gaza arestaţi după 7 octombrie 2023, data atacului Hamas care a declanşat războiul în curs.

