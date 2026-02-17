Live TV

Havana, sufocată de gunoaie, după ce criza de combustibil din Cuba, provocată de blocada americană, a paralizat colectarea

Cuba Trash
Havana, criza gunoaielor. Foto: Profimedia
Impactul asupra populației

Capitala Cubei, Havana, se confruntă cu o situație de criză pe măsură ce gunoaiele se adună la colțurile străzilor, creând un pericol de sănătate publică și evidențiind impactul sever al restricțiilor asupra alimentării cu combustibil impuse de Statele Unite. Acest fenomen este unul dintre cele mai vizibile efecte ale eforturilor Washingtonului de a bloca livrările de petrol către insula din Caraibe, măsuri care au afectat grav funcționarea serviciilor publice esențiale în ţară, transmite Reuters.

În ultimele săptămâni, doar 44 dintre cele 106 camioane de gunoi ale orașului au mai putut opera din cauza lipsei de combustibil, ceea ce a încetinit semnificativ colectarea deșeurilor. Munți de carton, sticle de plastic, pungi folosite și alte resturi s-au acumulat pe trotuare și în intersecții, atrăgând mii de muște și emanând mirosuri greu de suportat.

Locuitorii au relatat că în unele zone nu a mai trecut niciun camion de gunoi de peste zece zile, în timp ce alții caută prin gunoaie obiecte reutilizabile sau alimente vechi.

Criza actuală este legată de restricțiile tot mai dure impuse de administrația americană condusă de Donald Trump, care urmărește să blocheze complet livrările de petrol spre Cuba ca formă de presiune politică pentru schimbări în regimul comunist de la Havana.

Pe lângă blocarea importurilor de petrol, Washingtonul a amenințat cu taxe țările care încearcă să livreze combustibil Cubei, ceea ce a determinat Venezuela și Mexicul să oprească sau să reducă semnificativ livrările de țiței și combustibil.

Guvernul cubanez, deja afectat de ani de penurie de alimente, combustibil și medicamente, a fost nevoit să impună raționalizări stricte pentru a proteja serviciile esențiale, însă aceste măsuri nu au împiedicat colapsul colectării deșeurilor.

În orașe mici și mari de pe insulă, oamenii au folosit rețelele sociale pentru a avertiza asupra riscurilor de sănătate publică generate de gunoaiele necolectate, care favorizează răspândirea dăunătorilor și boli.

În încercarea de a atenua criza, au existat rapoarte neconfirmate privind planuri ale unor state precum Rusia de a trimite încărcături de petrol și combustibil către Havana, dar nu a fost anunțată o dată clară pentru aceste livrări.

Impactul asupra populației

Situația generată de colapsul colectării deșeurilor nu este doar o problemă urbană; ea are consecințe directe asupra sănătății și bunăstării populației. Gunoaiele care se adună pe străzi creează un mediu propice pentru insecte și rozătoare, cresc riscul de boli gastrointestinale și potențial contribuie la izbucnirea altor epidemii. Pentru mulți locuitori, această criză agravează dificultățile unei vieți deja marcate de penurii în lanț.

La nivel internațional, situația a atras îngrijorarea oficialilor de la United Nations, ale căror echipe lucrează cu autoritățile cubaneze pentru a susține eforturile umanitare. Secretarul general al ONU a subliniat necesitatea ca toate părțile să continue dialogul și să respecte legea internațională în gestionarea crizei.

Pe măsură ce problemele cauzate de criza de combustibil persistă, multe dintre serviciile publice care țin de viața de zi cu zi – de la colectarea gunoiului și transportul public până la distribuirea apei și electricității – rămân sub presiune.

 

