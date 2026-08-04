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Video Imagini de pe front: doi soldați ruși au fost capturați de forțele ucrainene direct din ascunzători. „Nu s-a tras niciun foc de armă”

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soldat rus capturat
Foto: Captură video X/ SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE
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Soldații ruși s-au trezit în ascunzătorile lor, având deja armele forțelor speciale ucrainene îndreptate spre ei. Operațiunea s-a încheiat cu capturarea a doi soldați ruși fără să fie tras niciun foc de armă, potrivit Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei, relatează RBC-Ukraine.

Potrivit Forțelor de Operațiuni Speciale, o echipă a descoperit ascunzători individuale folosite de trupele rusești adânc în spatele liniilor inamice.

Pozițiile erau bine amenajate, beneficiind de acoperire, camuflaj și foarte puține indicii vizibile care ar fi putut dezvălui locația lor. Cu toate acestea, soldații ucraineni au detectat inamicul primii și s-au apropiat în tăcere de adăposturi fără a fi observați.

Soldații ucraineni au descoperit pozițiile ascunse și, cu armele îndreptate direct spre trupele ruse, le-au dat în liniște instrucțiuni să nu opună rezistență.

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Ca urmare, conform Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei, „au fost capturați doi soldați ruși. Nu s-a tras niciun foc de armă”.

„În contextul actual al războiului cu drone și al zonelor de ucidere extinse, tot mai mulți soldați ruși sunt uciși înainte chiar de a ajunge la pozițiile lor, ceea ce le lasă practic nicio șansă de supraviețuire. Acest lucru face ca refacerea rezervei de prizonieri pentru schimburi să fie și mai dificilă, dar și mai importantă, astfel încât mai mulți apărători ucraineni să poată fi aduși acasă în cadrul schimburilor viitoare”, a declarat armata.

Forțele de operațiuni speciale ale Ucrainei continuă să desfășoare misiuni în spatele liniilor inamice și în zona gri, majoritatea operațiunilor rămânând secrete.

Anterior, Centrul de coordonare al Ucrainei pentru tratamentul prizonierilor de război a informat că cel puțin 20 de militari ruși, care fuseseră anterior schimbați, s-au predat din nou forțelor ucrainene.

Potrivit comandamentului central, comandanții ruși trimit în mod obișnuit soldații schimbați înapoi pe front, în timp ce fiecare militar rus capturat consolidează grupul de prizonieri al Ucrainei și sporește șansele de a-i aduce acasă pe apărătorii ucraineni.

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Editor : A.M.G.

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