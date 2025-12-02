Live TV

În timp ce ameninţările de intervenţie americană asupra ţării sale se intensifică, preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi-a adunat luni susţinătorii la Caracas şi a asigurat că nu se va lăsa intimidat. Şi ca dovadă, Nicolas Maduro a dansat pe scenă pe un remix al propriilor sloganuri pacifiste.

Piesa electronică, intitulată „Paz si, guerro no” (Pace da, război nu), preia fragmente din discursurile lui Maduro, relatează AFP, potrivit news.ro.

Sute de mii de susţinători, fluturând steaguri venezuelene, au asistat la miting. Mulţimea l-a aclamat pe preşedintele de 63 de ani, care a purtat o şapcă roşie ce amintea de şapca de baseball MAGA a lui Trump. Şi, la fel ca Trump la mitingurile sale electorale, Maduro a început să danseze, unele mişcări amintind chiar de duşmanul său de la Washington.

Totuşi, nu a fost prima dată când Maduro a făcut asta. Acum o săptămână, un videoclip filmat în timpul celebrării Zilei Naţionale a Studenţilor Universitari din Caracas a devenit viral, arătându-l pe preşedintele venezuelean dansând pe ritmuri antrenante.

Liderul venezuelean, aflat sub ameninţarea Washingtonului, a promis să rămână „pentru totdeauna în slujba poporului”.

„Pentru că ne-am născut pentru a câştiga, nu pentru a fi învinşi. Şi vom câştiga şi vom câştiga”, a declarat el în faţa unei mulţimi de susţinători în delir.

Preşedintele american şi-a reunit luni Consiliul de Securitate Naţională pentru a discuta despre Venezuela, pe fondul tensiunilor crescânde între Washington şi Caracas. Purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, nu a răspuns direct la întrebarea dacă preşedintele american a luat o decizie finală cu privire la o eventuală intervenţie americană.

Donald Trump a declarat joi că Statele Unite vor începe „foarte curând” să vizeze „traficanţii de droguri venezueleni” în cadrul unor operaţiuni „terestre”.

El a confirmat că a vorbit la telefon cu Maduro săptămâna trecută, dar nu a dat detalii. Presa a scris că i-ar fi dat un ultimatum de a părăsi puterea de bunăvoie înainte de o intervenţie americană.

