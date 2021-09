În "grădina Edenului", unde regele și cele 15 soții trăiesc în lux, bunicile cultivă marijuana pentru a-și crește nepoții rămași orfani

În Eswatini, regatul în care regele și cele 15 soții ale sale trăiesc o viață de lux, bunicile sunt nevoite să cultive marijuana pentru a putea hrăni nepoții și copiii orfani rămași în grija lor în urma epidemiei de SIDA. Oamenii numesc zona "grădinile Edenului", dar femeile ajung să se prostitueze și să facă afaceri ilegale pentru a supraviețui.

În Nhlangano, în sudul Eswatini, multe dintre bunici au rămas singurul sprijin pentru copiii orfani din sudul Africii. Parcelele de marijuana sunt ascunse în pădurile din munți. Doar în jurul unui mic sat, jurnaliștii Guardian au numărat 17 astfel de plantații.

Noncedo Manguya a avut trei copii, dar toți au murit după ce s-au infectat cu HIV și i-au lăsat în grijă cinci nepoți. Ea a rămas unicul întreținător al familiei sale din care fac parte, pe lângă cei cinci nepoți, și alți doi copii rămași în grija ei după moartea părinților lor. La 59 de ani, Manguya încearcă să câștige bani cultivând ilegal marijuana pe care o vinde dealerilor din Africa de Sud.

"Sărăcia m-a împins să fac asta. Nu există locuri de muncă, copiii trebuie să meargă la școală, dar guvernul nu ne ajută deloc. Ajung să fac lucruri ilegale ca să pot avea grijă de ei", spune ea.

Femeia spune că face lucrul acesta de 11 ani și că doar așa poate să le pună copiilor mâncare pe masă, poate să îi îmbrace sau să îi trimită la școală.

"Viața noastră a devenit mai bună", afirmă ea.

Manguya este una dintre numeroasele femei din țară care depind de cultivarea marijuanei pentru a trăi. Vând drogurile la un preț de zece ori mai mic decât obțin apoi dealerii în Africa de Sud sau Mozambic.

Cu o populație de 1,1 milioane de locuitori, Eswatini, ultima monarhie din Africa, condusă în ultimele trei decenii de regele Mswati III, are o rată a șomajului de aproape 24%, o rată a sărăciei de 52% și o creștere a PIB-ului de -3,3% .

Potrivit Organizației Internaționale a Muncii, 23,7% dintre femeile din Eswatini sunt șomere și cel puțin jumătate dintre ele se prostituează, cultivă marijuana sau fac contrabandă cu alcool. Aceste femei sunt în pericol permanent, deoarece autoritățile folosesc spioni pentru a le descoperi, iar polițiștii cer mită pentru a nu le sancționa.

"Este greu să fii femeie într-o țară în care politicienii nu acordă prioritate bunăstării femeilor și copiilor", spune Noncedo Manguya.

În satul Mashobeni, Lessie Mbenyu locuiește cu mătușa ei, care o ajută să își continue școala după ce mama ei a murit. În timpul pandemiei, pentru că școala a fost închisă, cele două au muncit împreună pentru culturile interzise.

Nu are nicio speranță că școala îi va asigura un viitor și susține că dacă nu ar cultiva marijuana ar muri de foame.

Femeile spun că autoritățile ar trebui să acorde subvenții copiilor și familiilor afectate de sărăcie și de boală, pentru a nu le mai împinge la afaceri ilegale pentru a supraviețui.

În luna mai, zeci de oameni au murit în timpul protestelor care au zguduit Eswatini. Manifestanții au cerut reforme democratice și l-au acuzat pe regele Mswati de represiune. Totodată, protestatarii au acuzat familia regală, inclusiv cele 15 soții ale regelui, că se bucură de un stil de viață fastuos, în timp ce majoritatea oamenilor trăiesc în sărăcie.

Sibusiso Siyaya, purtătorul de cuvânt al principalului partid de opoziție al țării, îl acuză pe rege că nu a făcut o prioritate din nevoile oamenilor și că acesta este motivul pentru care aceștia ajung să fie implicați în afaceri ilegale.

Potrivit lui Siyaya, guvernul nu a pus bazele unei economii competitive, ci s-a bazat doar pe investiții străine directe pentru dezvoltare, ceea ce a dus la creșterea ratei șomajului și a corupției din instituțiile publice, mai ales în spitale.

"Guvernul a minimizat eforturile organizațiilor implicate în lupta împotriva HIV / SIDA în această țară. Nu le-a sprijinit și ele nu au avut rezultatele dorite", adaugă el.

Un reprezentant al unei organizații pentru drepturile femeilor din mediul rural a spus că este nevoie de locuri de muncă decente și că sunt multe bariere care le împiedică să ducă o viață decentă, în special pe cele tinere, care ajung să se prostitueze pentru a trăi, ceea ce adâncește problema HIV/SIDA.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Agriculturii a susținut că Eswatini este o țară muntoasă, fără ieșire la mare, care nu are suficient teren agricol. Reprezentanții opoziției au susținut însă contrariul: "Nu este adevărat că Eswatini nu are suficient teren pentru agricultură. Țara are un teren care nu poate fi folosit pentru că aparține regelui. Trebuie să se îndrepte nedreptățile din trecut ale unui sistem care a încercat să-i îmbogățească pe câțiva în detrimentul majorității, în special a femeilor și a tinerilor".

În prezent, există un singur cultivator legal de canabis în Eswatini: compania Profile Solutions Inc din SUA are licență pentru cultivarea și prelucrarea canabisului medical și a cânepei timp de cel puțin 10 ani.

Dar, în ciuda riscurilor, femeile vârstnice nu vor să intre pe piața legală, deoarece cred că asta ar duce la scăderea prețurilor la care ele vând și spun că vor ca situația să nu se schimbe.

