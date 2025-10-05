Live TV

Înainte de cele mai dificile alegeri din cariera sa, Viktor Orban lansează împrumuturi ieftine pentru firme

Data publicării:
Premierul maghiar Viktor Orban a anunţat sâmbătă un nou program de credite avantajoase pentru întreprinderile mici şi mijlocii, la o dobândă fixă de 3%, care va fi lansat luni, într-un context politic tensionat înaintea alegerilor de anul viitor.

Aflat la guvernare din 2010, liderul naţionalist se confruntă, potrivit analiştilor, cu cea mai dificilă competiţie electorală de până acum, pe fondul stagnării economiei şi al inflaţiei persistente care împiedică banca centrală să reducă dobânzile.

Noul program vine după ce, luna trecută, guvernul a introdus un sistem de credite subvenţionate pentru tinerii cumpărători de locuinţe, la mai puţin de jumătate din rata de piaţă. În prezent, rata de referinţă a Băncii Naţionale a Ungariei este de 6,5%, relatează News.ro.

„Noul credit pentru firme va fi disponibil la o dobândă fixă de 3%, fără restricţii privind utilizarea, şi cu un plafon de 150 de milioane de forinţi (circa 454.000 de dolari)”, a declarat Orban într-un briefing. El a sugerat şi posibile reduceri de taxe pentru angajatori, fără a oferi însă detalii.

Banca centrală a estimat săptămâna trecută că măsurile guvernamentale — precum creşterile salariale din sectorul public, sprijinul pentru locuinţe şi creditele ipotecare subvenţionate — ar putea majora venitul net al gospodăriilor cu 1,5% din PIB în 2026. Totodată, acestea ar urma să stimuleze consumul şi creditarea, pe fondul unei creşteri accentuate a preţurilor locuinţelor în ultimele săptămâni.

Economiştii avertizează însă că măsurile pre-electorale implică riscuri fiscale semnificative. Potrivit analiştilor de la OTP Bank, economia ungară va avansa doar cu 0,6% în 2025, urmând să accelereze spre 3% anul viitor, impulsionată de consumul alimentat de stimulii fiscali înainte de alegeri.

Ei atrag însă atenţia că efectul ar putea fi temporar, iar deficitul bugetar — estimat să depăşească 5% din PIB în 2026 — va trebui ulterior redus.

