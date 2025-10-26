Live TV

Încă o țară din Europa se oferă să găzduiască un summit Trump-Putin

Data actualizării: Data publicării:
vladimir putin-donald trump
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: Kevin Lamarque via Reuters
Din articol
Negocieri de pace

Serbia este gata să devină țară mediatoare și să găzduiască negocierile de pace între Ucraina și Rusia, a declarat ministrul sârb de Externe, Marko Djuric, la Fox News.

Potrivit acestuia, Belgradul se numără printre statele care își oferă serviciile pentru procesul de negociere, deoarece războiul trebuie oprit cât mai curând posibil, scrie RBC Ukraine. 

Djuric a subliniat că Serbia susține oficial suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor țărilor în cadrul granițelor recunoscute de ONU, inclusiv Ucraina.

El a mai spus că statul apreciază echilibrul său geopolitic unic între Est și Vest, menținând în același timp relații strânse cu Statele Unite.

„Serbia este foarte mândră de politica sa externă și de securitate, care este profund înrădăcinată în istoria națiunii noastre și ne-a permis să rămânem independenți timp de secole, deși suntem mici”, a remarcat ministrul  sârb de Externe.

Negocieri de pace

Declarația vine într-un context tensionat, după ce președintele Donald Trump a impus sancțiuni asupra a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia.

Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, prin noile sancțiuni împotriva Rusiei, SUA vor să pună presiune pe președintele rus Vladimir Putin să se angajeze în negocieri serioase pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Anterior, Trump a anunțat o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin la Budapesta, pe care însă a anulat-o. El a decis să nu poarte discuții cu Putin, deoarece credea că nu va obține rezultatul dorit.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a calificat deja sancțiunile SUA și anularea summitului cu Putin drept un „act de război” împotriva Rusiei.

Trump a mai declarat că președintele Ucrainean Volodimir Zelenski și Putin ar trebui să oprească războiul în limitele teritoriale existente în prezent și să ajungă la un acord.

„Ar trebui să se oprească acolo unde sunt. Să revendice amândoi victoria, să decidă istoria! Gata cu împușcăturile, gata cu moartea, gata cu cheltuielile uriașe și nesustenabile”, a subliniat Trump.

Zelenski a susținut cuvintele președintelui american, subliniind că este pregătit pentru orice format care ar putea avea ca rezultat pacea.

Rusia a respins deja propunerea lui Trump. Potrivit ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, Moscova nu dorește un armistițiu.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
multime
1
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
2025-01-10 instant-4635
2
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
jurilovca
3
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
4
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere...
maria zaharova face declaratii
5
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
”NU” pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce s-a întâmplat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Imagine aeriană cu Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională).
Ziua în care a fost inaugurată Catedrala Națională. Slujba de...
BUCURESTI - CATEDRALA MANTUIRII NEAMULUI - SFINTIRE PICTURA - 26
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, în topul bucureștenilor...
Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Cele mai impresionante momente de la inaugurarea Catedralei...
Ultimele știri
Maia Sandu spune că Republica Moldova este pregătită pentru aderarea la UE: Următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei
Poliția britanică a reușit să aresteze un deținut pe care l-au eliberat din greșeală. Cât au durat căutările
Şefa diplomaţiei nord-coreene merge în Rusia şi Belarus, anunță Phenianul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Lansare a rachetei cu propulsie nucleară Burevestnik.
Putin a testat o nouă rachetă de croazieră „invincibilă”, cu propulsie nucleară. Ce poate să facă „Burevestnik”
bloc in flacari dupa ce a fost lovit de o drona ruseasca, la kiev
Un bloc de 16 etaje, lovit de drone rusești într-un cartier din Kiev. Trei oameni au murit, alți zeci au fost răniți
Vladimir Putin tancuri
Sectorul rus al apărării arată „primele semne de încetinire” de la invadarea Ucrainei
muzeul victoriei-moscova-relatii-rusia-coreea de nord
Scrisori și desene de pe câmpul de luptă: tributul adus soldaților nord-coreeni din Ucraina de către Muzeul Victoriei din Moscova
Aplicația Telegram. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto- Profimedia Images
Rusia a condamnat administratorul în vârstă de 21 de ani al canalului Telegram „Melitopol este Ucraina” la 14 ani de închisoare
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fundașul despre care Gigi Becali spunea că ”nu va mai călca iarba la FCSB”. S-a mutat...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce super mașină și-a cumpărat Erling Haaland. Atacantul de la Manchester City a plătit o adevărată avere...
Adevărul
Cursa contracronometru a Ucrainei de a atinge paritatea strategică cu Rusia. Budanov: 99% din atacuri sunt...
Playtech
Insolvența personală în 2025. Pașii pe care trebuie să îi urmezi și ce condiții trebuie să îndeplinești...
Digi FM
Anthony Hopkins, dezvăluiri teribile despre momentul în care și-a dat seama că are o problemă cu alcoolul...
Digi Sport
Lamine Yamal a bătut palma cu Shakira și cu Gerard Pique: 4 milioane de euro!
Pro FM
Loredana Groza, fabuloasă într-o rochie ultra mulată, la 55 de ani. Fanii au reacționat imediat: „Ești...
Film Now
George Clooney și Adam Sandler, protagoniști în „Jay Kelly”. Ce relație au în viața reală și cum apreciază...
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de...
Newsweek
Pensionarii vor lua maxim 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Câte dosare s-au soluționat
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Colegul lui J.Lo din "Kiss of the Spider Woman", pur și simplu fascinat de divă: "E ca și cum ai privi un...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...