Încă o țară din Europa se oferă să găzduiască un summit Trump-Putin

Serbia este gata să devină țară mediatoare și să găzduiască negocierile de pace între Ucraina și Rusia, a declarat ministrul sârb de Externe, Marko Djuric, la Fox News.

Potrivit acestuia, Belgradul se numără printre statele care își oferă serviciile pentru procesul de negociere, deoarece războiul trebuie oprit cât mai curând posibil, scrie RBC Ukraine.

Djuric a subliniat că Serbia susține oficial suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor țărilor în cadrul granițelor recunoscute de ONU, inclusiv Ucraina.

El a mai spus că statul apreciază echilibrul său geopolitic unic între Est și Vest, menținând în același timp relații strânse cu Statele Unite.

„Serbia este foarte mândră de politica sa externă și de securitate, care este profund înrădăcinată în istoria națiunii noastre și ne-a permis să rămânem independenți timp de secole, deși suntem mici”, a remarcat ministrul sârb de Externe.

Negocieri de pace

Declarația vine într-un context tensionat, după ce președintele Donald Trump a impus sancțiuni asupra a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia.

Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, prin noile sancțiuni împotriva Rusiei, SUA vor să pună presiune pe președintele rus Vladimir Putin să se angajeze în negocieri serioase pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Anterior, Trump a anunțat o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin la Budapesta, pe care însă a anulat-o. El a decis să nu poarte discuții cu Putin, deoarece credea că nu va obține rezultatul dorit.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a calificat deja sancțiunile SUA și anularea summitului cu Putin drept un „act de război” împotriva Rusiei.

Trump a mai declarat că președintele Ucrainean Volodimir Zelenski și Putin ar trebui să oprească războiul în limitele teritoriale existente în prezent și să ajungă la un acord.

„Ar trebui să se oprească acolo unde sunt. Să revendice amândoi victoria, să decidă istoria! Gata cu împușcăturile, gata cu moartea, gata cu cheltuielile uriașe și nesustenabile”, a subliniat Trump.

Zelenski a susținut cuvintele președintelui american, subliniind că este pregătit pentru orice format care ar putea avea ca rezultat pacea.

Rusia a respins deja propunerea lui Trump. Potrivit ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, Moscova nu dorește un armistițiu.

Editor : C.L.B.