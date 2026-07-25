Incendiile de vegetație care fac prăpăd în Spania au forțat mii de oameni să-și părăsească locuințele. Printre ei se numără și români. Cristina Pițigoi, stabilită în apropiere de Madrid, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că a avut la dispoziție doar câteva minute pentru a-și lua copiii, animalele și actele, înainte ca localitatea în care se afla să fie cuprinsă de haos. Femeia se află acum într-un adăpost improvizat într-o biserică, alături de alte aproximativ 20 de persoane.

Incendiile de vegetație care afectează mai multe regiuni din Spania continuă să se extindă, pe fondul temperaturilor extreme și al vântului puternic. Autoritățile spaniole au declarat stare de urgență națională în zonele cele mai afectate, iar zeci de mii de persoane au fost evacuate.

Printre cei nevoiți să fugă din calea flăcărilor se află și români. Cristina Pițigoi, stabilită într-o localitate din apropierea Madridului, a fost evacuată împreună cu familia și este adăpostită acum, alături de alte aproximativ 20 de persoane, într-o biserică amenajată ca centru de primire.

Femeia spune că totul s-a petrecut în doar câteva minute.

„Lucram și, dintr-o dată, au început să sune alarmele telefoanelor, spunând că trebuie să evacuăm de urgență satele. Asta s-a întâmplat în jurul orei 12:00 și a trebuit să fugim cu toții în toate părțile”, a povestit Cristina Pițigoi.

La scurt timp, pompierii și militarii au intrat în localitate pentru a evacua populația.

„Erau pompieri, militari, o grămadă de mașini și îi anunțau pe oameni pe stradă să iasă din sat”, spune românca.

Ea povestește că a avut foarte puțin timp la dispoziție pentru a-și salva familia:

Totul s-a întâmplat foarte repede. Am plecat de la serviciu, m-am dus acasă, mi-am luat copiii, animalele și am plecat în 10 minute. Dar în cele 10 minute satul se blocase deja, pentru că toată lumea fugea cu mașinile în toate direcțiile

În grabă, familia a luat doar strictul necesar:

Am luat copiii, animalele și actele. Nici haine nu am avut timp să luăm. Ne-am gândit că cele mai importante sunt actele și cei dragi. Într-o astfel de situație de urgență nu te mai gândești la haine sau la altceva. Era cenușă peste tot, flăcări, fum, haos și alarme. A fost îngrozitor, ca în filmele apocaliptice. Eu nu am trăit niciodată așa ceva și nici nu-mi doresc să mai trec printr-o astfel de experiență

În paralel, pompierii continuă lupta cu incendiile de vegetație în mai multe regiuni ale Spaniei. Imagini transmise din apropierea orașului Valencia, dintr-o localitate aflată la aproximativ 40 de kilometri distanță, au surprins flăcări uriașe care înaintează rapid, în timp ce echipajele de intervenție încearcă să limiteze extinderea focului.

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Editor : C.A.