Incendiu în zona Pieței Gării din Târgu Mureș: au luat foc stive de traverse de cale ferată

Pompierii din Târgu Mureș intervin, joi seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la stive de traverse de cale ferată din zona Pieței Gării. Flăcările au cuprins nouă stive de lemn tratat, iar la fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, potrivit News.ro.

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Mureș au fost solicitați să intervină, cu puțin timp în urmă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la traverse de cale ferată stivuite, în municipiul Târgu Mureș, în zona Piața Gării”, a anunțat, joi seară, ISU Mureș.

La locul evenimentului intervin trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD.

Incendiul a fost localizat la 9 stive de traverse din lemn, însumând aproximativ 18 mc de lemn tratat, dintr-un total de 50 de stive.

„Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, au precizat pompierii.

Aceștia acționează în continuare pentru lichidarea incendiului.

Editor : Ș.A.