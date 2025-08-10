Armata ucraineană a lansat un nou atac asupra unui obiectiv strategic din Rusia. O rafinărie de petrol a fost cuprinsă de flăcări după ce mai multe drone au lovit orașul Saratov, situat la aproape 1.000 de kilometri de linia frontului. Un om a murit în urma exploziei, iar rafinăria a fost avariată, au anunțat duminică autoritățile rusești.

Guvernatorul regiunii Roman Busargin a postat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că locuitorii au fost evacuaţi după ce resturile unei drone distruse au avariat trei apartamente în atacul lansat în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică.

„Mai mulţi locuitori au avut nevoie de asistenţă medicală”, a spus Busargin. „S-a acordat ajutor la faţa locului, iar o persoană a fost spitalizată. Din păcate, o persoană a murit”, a mai spus el.

Unităţile apărării antiaeriene ruseşti au distrus 121 de drone ucrainene în cursul nopţii, inclusiv opt deasupra regiunii Saratov, a declarat Ministerul rus al Apărării.

Busargin nu a specificat ce tip de sit industrial a fost avariat.

Imaginile de pe reţelele sociale au arătat un fum negru gros ridicându-se peste ceea ce părea a fi o zonă industrială.

Presa ucraineană, între care agenţia de presă RBK-Ukraine, a relatat că rafinăria de petrol din oraşul Saratov, centrul administrativ al regiunii, a fost cuprinsă de flăcări după un atac cu drone.

Autoritatea aeronautică civilă din Rusia, Rosaviatsia, a declarat pe Telegram că zborurile din şi spre Saratov au fost oprite duminică dimineaţă timp de aproape două ore pentru a asigura securitatea aeriană.

Rușii au lansat la rândul lor 100 de drone noaptea trecută, din care 70 au fost doborâte de armata ucraineană.

Editor : C.L.B.