Douăsprezece persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-o clădire rezidenţială din oraşul Shantou, din sudul Chinei, a relatat miercuri agenţia de ştiri Xinhua, citată de Reuters.

Incendiul a izbucnit, marţi, la ora 21:20, într-o clădire cu patru etaje şi a fost stins aproximativ 40 de minute mai târziu, a precizat Xinhua, citată de news.ro.

Iniţial, 8 persoane au fost declarate decedate şi patru rănite, dar ulterior autotităţile au actualizat bilanţul şi anunţă 12 persoane decedate.

Se desfăşoară o anchetă pentru a stabili cauza incendiului.

Un alt incendiu devastator a avut loc luna trecută în Hong Kong. Cel puțin 160 de oameni au murit în incendiu, iar autoritățile din Hong Kong au arestat 13 persoane sub suspiciunea de ucidere din culpă.

Editor : A.P.