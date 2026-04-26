Închiderea Strâmtorii Ormuz amenință cu o catastrofă umanitară din cauza întreruperii aprovizionării cu îngrășăminte (ONU)

Pe fondul închiderii prelungite a Strâmtorii Ormuz, Biroul ONU pentru Servicii de Proiecte a avertizat că întreruperea aprovizionării cu îngrășăminte amenință cu o catastrofă umanitară la nivel mondial, relatează Al Jazeera.

Directorul executiv al agenției, Jorge Moreira da Silva, a avertizat că perturbările maritime continue ar putea împinge milioane de oameni într-un ciclu de foame și foamete.

El a subliniat că prețurile materiilor prime pentru îngrășăminte au crescut la niveluri record, ceea ce necesită acum acțiuni diplomatice urgente pentru a asigura lanțurile de aprovizionare.

Forţele armate iraniene au avertizat sâmbătă Statele Unite cu privire la consecinţele continuării blocadei navale asupra porturilor iraniene, pe care au descris-o drept un act de "banditism şi piraterie", şi au ameninţat cu un răspuns ferm, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Dacă armata americană agresivă îşi continuă blocada, banditismul şi pirateria în regiune, ar trebui să fie sigură că se va confrunta cu un răspuns din partea puternicelor forţe armate ale Iranului”, a declarat cartierul general Khatam al-Anbiya într-un comunicat publicat de agenţia de ştiri IRNA.

Khatam al-Anbiya, care coordonează armata regulată iraniană cu Gardienii Revoluţiei, a indicat că forţele armate au în prezent „o capacitate şi o pregătire mai mare decât înainte” pentru a apăra suveranitatea, teritoriul şi interesele naţionale şi a susţinut că SUA „au experimentat deja o parte din această putere” în timpul războiului care a început pe 28 februarie.

Cartierul general a afirmat, de asemenea, că Iranul menţine vigilenţa asupra mişcărilor adversarilor săi din regiune şi asupra controlului său asupra strâmtorii strategice Ormuz şi a avertizat că va răspunde cu mai multă forţă în cazul unei noi agresiuni.

„Suntem pregătiţi şi hotărâţi  să provocăm pagube şi mai grave în cazul unei noi agresiuni din partea inamicilor americani şi sionişti”, a concluzionat acesta.

Acest avertisment vine după ce forţele americane au interceptat vineri seară o navă sub pavilion iranian care încerca să ajungă într-un port iranian.

Potrivit Comandamentului Central al SUA, aproximativ 34 de nave care tranzitează către sau dinspre porturile iraniene au fost forţate să se oprească de la începutul blocadei navale pe 13 aprilie.

La rândul său, Iranul menţine un control strict asupra căii navigabile prin care trece 20% din petrolul mondial şi, în ultimele zile, a confiscat mai multe nave. 

