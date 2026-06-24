Întâlnire crucială la Casa Albă. Rutte încearcă să calmeze tensiunile cu Trump înaintea summitului NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se întâlneşte miercuri cu preşedintele Donald Trump la Casa Albă, în încercarea de a reduce tensiunile legate de războiul din Iran şi de ameninţările SUA privind retragerea unor trupe din Europa, înaintea summitului crucial al NATO care va avea loc în iulie la Ankara, relatează Reuters.

Trump, un critic de lungă durată al NATO, care a numit alianţa un „tigru de hârtie”, s-a arătat nemulţumit de reticenţa unor aliaţi de a sprijini SUA în conflictul din Orientul Mijlociu sau de a contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după ce atacurile americano-israeliene asupra Iranului au perturbat această rută strategică pentru transportul petrolului.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a criticat săptămâna trecută aliaţii care „profită de pe urma altora” şi a anunţat o revizuire, în următoarele şase luni, a dislocării trupelor americane în Europa, care ar putea duce la reduceri ale efectivelor.

Această decizie a venit după ce Washingtonul a redus fondul de capacităţi militare puse la dispoziţia NATO în caz de criză, obligând statele membre să găsească soluţii pentru a acoperi eventualele goluri.

Rutte încearcă să evite o nouă criză în NATO

Unul dintre rolurile principale ale lui Rutte, după revenirea lui Trump în prim-planul politic american, a fost gestionarea relaţiei tensionate dintre liderul american şi alianţă.

În ultimele luni, Trump a pus sub semnul întrebării angajamentul SUA faţă de pactul de apărare colectivă şi a sugerat că Washingtonul ar putea părăsi NATO.

„Mă aştept ca el să încerce să ajungă la un acord cu Trump pentru a se asigura că summitul NATO va fi un succes şi nu un eşec total”, a declarat Stephen Wertheim, cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace.

„Summitul NATO prezintă un risc semnificativ, deoarece Trump este supărat şi imprevizibil şi, chiar dacă Rutte crede că ajunge la o înţelegere, nimeni nu ştie ce se poate întâmpla peste două săptămâni”, a avertizat acesta.

Rutte şi-a consolidat în ultimele luni reputaţia de lider capabil să menţină un dialog funcţional cu Trump, inclusiv după declaraţiile acestuia privind dorinţa de a cumpăra Groenlanda.

Într-un interviu pentru Fox News, Rutte a spus că unele incidente legate de refuzul unor state membre de a permite survoluri sau staţionări pentru operaţiuni militare au fost „izolate” şi a subliniat că sute de avioane americane au decolat de la baze din Europa pentru a sprijini operaţiunile SUA.

Summitul NATO, sub presiunea incertitudinilor

Vizita lui Rutte face parte din pregătirile finale pentru summitul NATO din 7-8 iulie de la Ankara, a declarat purtătoarea de cuvânt a alianţei, Allison Hart.

Potrivit acesteia, reuniunea se va concentra pe implementarea angajamentelor asumate la summitul precedent de la Haga, inclusiv majorarea cheltuielilor de apărare, extinderea producţiei industriale de armament şi continuarea sprijinului pentru Ucraina.

Alianţa se confruntă cu o presiune fără precedent, în condiţiile în care mai multe state europene se tem că SUA şi-ar putea reduce semnificativ implicarea în securitatea continentului.

De asemenea, este aşteptat ca Rutte să aibă întâlniri şi cu membri ai Congresului american.

La summitul de anul trecut, liderii NATO au acceptat obiectivul cerut de Trump de a creşte cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB în următorii zece ani, însă implementarea acestui angajament rămâne inegală.

Italia îl contrazice pe Rutte

Miercuri, Italia a respins afirmaţiile lui Rutte potrivit cărora sute de avioane americane ar fi decolat de pe baze din Italia pentru a sprijini operaţiunile împotriva Iranului.

Guvernul condus de Giorgia Meloni a precizat că Roma a autorizat exclusiv zboruri tehnice şi logistice, nu operaţiuni de luptă.

Ministrul apărării, Guido Crosetto, a insistat că Italia a acţionat în conformitate cu Constituţia şi cu tratatele internaţionale.

„Guvernul a autorizat exclusiv activităţi tehnice şi logistice, fără caracter cinetic”, a spus Crosetto.

Acesta a criticat declaraţiile lui Rutte, spunând că au transmis „un mesaj total înşelător” şi au confundat zborurile de sprijin cu operaţiunile de luptă.

Italia găzduieşte forţe americane în aproximativ 120 de baze militare, inclusiv baza aeronavală Sigonella din Sicilia şi baza aeriană Aviano, în nordul ţării.

Comentariile lui Rutte au fost speculate rapid de opoziţia italiană, care cere explicaţii suplimentare din partea guvernului. Fostul premier Giuseppe Conte a cerut clarificări în Parlament, în timp ce Nicola Fratoianni a sugerat ironic că fie guvernul a indus în eroare legislativul, fie Rutte „a suferit un şoc termic”.

Editor : Ș.A.