Investigaţie în armata germană după ce la o petrecere de Crăciun au fost cântate versurile imnului Germaniei folosite de nazişti

Foto: Profimedia

Ministerul german al Apărării a deschis o investigaţie după ce la o petrecere de Crăciun a armatei germane a fost cântată prima strofă din piesa în care se regăseşte imnul naţional al Germaniei, respectiv strofa cu versul „Deutschland, Deutschland über alles” (Germania, Germania mai presus de orice), care nu mai există în imnul actual, întrucât a fost folosită în perioada nazistă, relatează vineri agenţia DPA.

Un purtător de cuvânt al armatei germane a declarat acestei agenţii de presă că a fost lansată o „investigaţie disciplinară extinsă”, ce priveşte de asemenea un furnizor civil de servicii care a organizat petrecerea, la care au participat circa o mie de persoane. „Interpretarea muzicală a primei strofe din imnul naţional al Germaniei nu este nicidecum compatibilă cu valorile noastre”, a indicat acelaşi purtător de cuvânt, notează DPA,citată de Agerpres.

Versurile piesei „Cântecul germanilor” au fost scrise de August Heinrich Hoffmann von Fallersleben în anul 1841. Versurile primei strofe au fost folosite în scopuri propagandistice de nazişti în anii '30 şi '40. Astăzi, este folosită în imnul naţional al Germaniei numai a treia strofă, ce conţine versul ”Unitate şi dreptate şi libertate”. Totuşi, celelalte strofe ale piesei, deşi nefolosite în imn, nu sunt interzise din punct de vedere legal.

Incidentul a avut loc pe 11 decembrie la cazarma unei şcoli de subofiţeri din oraşul Delitzsch, în parte de est a Germaniei. Deşi a treia strofă obişnuită a imnului naţional urma să fie cântată, un DJ civil a pus controversata primă strofă. Comandantul unităţii militare a ordonat apoi să fie cântat imnul naţional obişnuit şi le-a raportat superiorilor incidentul în aceeaşi seară.

