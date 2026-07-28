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Iranul lansează un avertisment pentru țările care acceptă despăgubiri din activele sale blocate

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Strâmtoarea Ormuz.
Strâmtoarea Ormuz. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Cartierul General Central Khatam al-Anbiya, comandamentul forţelor armate iraniene, a declarat marţi că navele care aparţin oricărei ţări sau companii ce acceptă despăgubiri din activele blocate ale Iranului nu vor avea voie să tranziteze Strâmtoarea Ormuz, a anunţat postul de radio de stat iranian IRIB, relatează Xinhua.

Un purtător de cuvânt al Cartierului General iranian a respins declaraţia preşedintelui american Donald Trump conform căreia navele avariate de Iran în Golf vor fi despăgubite folosindu-se fondurile blocate ale Iranului.

El a spus că Teheranul consideră că navele au fost avariate din cauza insecurităţii create de armata americană şi a utilizării a ceea ce el a descris ca fiind o rută de transport maritimă ilegală şi nesigură la sud de Strâmtoarea Ormuz.

Purtătorul de cuvânt a declarat că forţele armate iraniene vor interzice navelor oricărei ţări sau companii care acceptă astfel de compensaţii să tranziteze strâmtoarea.

Iranul şi-a înăsprit controlul asupra Strâmtorii Ormuz începând cu 28 februarie, când a interzis trecerea în siguranţă a navelor aparţinând sau având legătură cu Israelul şi Statele Unite, în urma atacurilor comune lansate de SUA şi Israel asupra teritoriului iranian.

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Editor : C.L.B.

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