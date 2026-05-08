Iranul spune că a răspuns cu rachete „după atacul asupra unui petrolier de către armata americană”

Iranul a deschis focul ca represalii la „atacul asupra unui petrolier iranian de către armata americană”, a anunțat joi seară televiziunea de stat IRIB, la scurt timp după ce a raportat explozii pe insula iraniană Qeshm situată în strâmtoarea Ormuz.

După atacul asupra petrolierului iranian, „unităţile inamice din strâmtoare au fost ţinta rachetelor iraniene şi au fost forţate să fugă după ce au suferit daune”, a declarat postul IRIB, citând un oficial militar neidentificat, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Agenţiile de presă Fars şi Tasnim au raportat, de asemenea, explozii pe insula Qeshm, în timp ce un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat pentru AFP că „nu are cunoştinţă de un astfel de atac”.

Editor : B.P.