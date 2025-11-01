Jaful de la Luvru: ADN găsit pe vitrinele sparte. O femeie a fost inculpată, un alt suspect urmează să fie judecat

Ancheta în cazul jafului de la Muzeul Luvru, unde bijuterii de 88 de milioane de euro au fost furate în plină zi, continuă. O femeie de 38 de ani a fost inculpată pentru complicitate la furt organizat, în timp ce ADN-ul unui alt suspect, un bărbat de 39 de ani, a fost găsit pe vitrinele sparte din muzeu. Acesta urmează să fie judecat miercuri la Bobigny după ce a distrus o oglindă dintr-o secție de poliție într-un acces de furie.

Femeia în vârstă de 38 de ani a fost inculpată sâmbătă pentru complicitate la furt organizat și asociere infracțională în vederea comiterii unei infracțiuni, potrivit BBC.

Ea a fost prezentată unui judecător de instrucție, care urmează să decidă dacă va fi plasată în detenție.

Femeia, a cărei identitate nu a fost făcută publică, a fost arestată la începutul acestei săptămâni, împreună cu alte patru persoane. Potrivit presei franceze, doi bărbați arestați anterior au fost deja inculpați pentru furt și asociere infracțională, după ce autoritățile au precizat că aceștia și-ar fi „recunoscut parțial” implicarea în jaf.

ADN găsit pe vitrinele sparte

Pe 19 octombrie, din cel mai vizitat muzeu din lume au fost sustrase bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro (aproximativ 76 de milioane de lire sterline sau 102 milioane de dolari).

Unul dintre cei doi bărbaţi arestaţi pentru spargerea de la Luvru urmează să fie judecat miercuri la Bobigny, nu pentru furt, ci pentru distrugerea unei oglinzi într-un acces de furie, relatează AFP și News.ro.

„Este deja cunoscut pentru fapte de furt calificat comise în 2008 și 2014 și se află, de asemenea, sub control judiciar într-un alt caz de furt calificat care urmează să fie judecat în noiembrie la tribunalul penal din Bobigny”, a declarat procurorul Laure Beccuau, în cadrul unei conferinţe de presă.

Apărarea suspectului a transmis, într-un comunicat remis AFP, că „doreşte să redea realitatea exactă a faptelor”. Potrivit avocaţilor Maxime Cavaillé, Diala Al Shaman, Florian Godest Le Gall şi Maxence Gallo, „ar fi regretabil ca unele comunicări publice hazardate să inducă în eroare opinia publică cu privire la profilul său real”.

Apărătorii au precizat că „este corect ca acest domn să fie trimis în judecată miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 13:00, în camera 31 a tribunalului penal din Bobigny”, însă au subliniat că „în acest caz vechi (2019), judecătorul de instrucţie a constatat absenţa oricărui element incriminatoriu în ceea ce priveşte faptele de furt, fiind pronunţată o neîncepere a urmăririi penale pentru acest cap de acuzare”.

„Recunoscut nevinovat, el a fost totuşi plasat în arest preventiv. Această măsură nejustificată i-a provocat furia, ceea ce i-a adus trimiterea în faţa tribunalului penal din Bobigny pentru că a distrus o oglindă din secţia de poliţie în aceste condiţii speciale”, a adăugat apărarea sa, precizând că „el nu se află absolut deloc sub control judiciar în acest caz”.

Procurorul a mai declarat că suspectul, şofer de taxi clandestin, locuia „în Aubervilliers, unde s-a născut”.

În ceea ce priveşte jaful de la Luvru, „ADN-ul său a fost găsit pe una dintre vitrinele sparte, precum şi pe obiectele abandonate în timpul fugii” infractorilor, potrivit parchetului. Procurorul a anunţat joi cinci noi arestări, printre care un alt suspect de jaf, însă bijuteriile furate, estimate la 88 de milioane de euro, rămân de negăsit.

