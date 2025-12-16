După valul de critici declanșat de afirmația în care a calificat mai multe activiste feministe „târfe proaste”, Brigitte Macron a prezentat luni seară scuze în cadrul unui interviu, relatează AFP.

„Îmi pare rău dacă am rănit femeile victime, la ele şi numai la ele mă gândesc”, a spus soţia lui Emmanuel Macron într-un interviu acordat canalului media Brut, înainte de a preciza că remarcile sale erau private şi destinate către „patru persoane”.

Întrebată dacă regretă cuvintele rostite în marja unui spectacol al comediantului Ary Abittan, Brigitte Macron a răspuns: „Nu pot să regret. Sunt într-adevăr soţia preşedintelui Republicii, dar sunt mai întâi de toate eu însămi. Şi, prin urmare, când sunt în privat, pot să mă las dusă de val într-un mod absolut inadecvat”.

Brigitte Macron a făcut comentariul la începutul lunii decembrie. Într-un clip publicat de site-ul de bârfe Public, care a fost șters între timp, aceasta a fost surprinsă întrebându-l pe comediantul Ary Abittan înainte de spectacolul său cum se simte, la care acesta a răspuns că este „speriat”, probabil referindu-se la posibilitatea ca protestatarii să-i întrerupă spectacolul.

După ce Abittan a spus că îi este frică, prima doamnă a Franței a răspuns: „dacă sunt târfe proaste, le vom da afară”.

Brigitte Macron a explicat că a avut intenția de a-l liniști pe Abittan. „Trebuia să-l liniştesc. Am vrut să-l liniştesc, cu siguranţă într-un mod stângaci, dar nu aveam alte cuvinte la dispoziţie în acel moment”, a explicat prima-doamnă, invocând „dreptul de a vorbi” şi „dreptul de a gândi”. Ea a precizat că nu ştia că aceste discuţii erau filmate.

Patru activiste ale asociaţiei feministe #NousToutes, purtând măşti cu efigia lui Ary Abittan şi cu menţiunea „violator”, au întrerupt spectacolul său pe 6 decembrie în sala pariziană Folies Bergère, scandând „Abittan violator”.

La sfârşitul anului 2021, comediantul a fost acuzat de viol de o tânără cu care se întâlnea de câteva săptămâni. După trei ani de anchetă, investigaţia s-a soldat cu neînceperea urmăririi penale, confirmată în apel în ianuarie, dar revenirea sa pe scenă este contestată de feministe care protestează în mod regulat în apropierea sălilor în care acesta susţine spectacole.

În interviul acordat canalului Brut, Brigitte Macron și-a reafirmat angajamentul în favoarea victimelor violenţei şi hărţuirii. „Când mi se cere ajutorul, îl ofer întotdeauna în această privinţă, deoarece este o prioritate”, a spus ea, cerând în acelaşi timp discreţie în acţiunile pe care le poate întreprinde. „Tot ceea ce li se întâmplă mă priveşte şi pe mine”, a adaugat ea.

