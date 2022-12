Jurnalistul american Grant Wahl a murit în timp ce transmitea de la Cupa Mondială din Qatar

Jurnalistul american Grant Wahl a murit în Qatar, după ce s-a prăbuşit în timp ce transmitea de la Cupa Mondială. Wahl, care a fost corespondent pentru CBS Sports, avea 49 de ani, scrie The Guardian.

El „s-a prăbuşit” în zona rezervată presei în timp ce relata de la meciul de vineri Argentina-Olanda.

Circumstanţele morţii nu sunt clare.

„Întreaga familie a fotbalului din SUA are inima frântă pentru că l-am pierdut pe Grant Wahl”, a declarat Federația SUA de Fotbal într-un comunicat. „Aici, în Statele Unite, pasiunea lui Grant pentru fotbal și angajamentul de a-și ridica profilul în peisajul nostru sportiv au jucat un rol major în a ajuta la stimularea interesului și a respectului pentru jocul nostru frumos. La fel de important, credința lui Grant în puterea jocului de a promova drepturile omului a fost și va rămâne o inspirație pentru toți.”

Wahl se afla în boxa de presă de la nivelul cel mai de sus al stadionului când s-a prăbușit, făcându-i pe jurnaliștii din jurul său să cheme asistență medicală. O echipă de medici a sosit și i-a acordat ajutor.

Wahl a scris luni că a vizitat o clinică medicală din Qatar după ce s-a simțit rău.

„Corpul meu a cedat în cele din urmă. Trei săptămâni de somn puțin, mult stres și multă muncă pot face asta”, a scris Wahl. „Ceea ce fusese o răceală în ultimele 10 zile s-a transformat în ceva mai grav în noaptea meciului SUA-Olanda și am simțit că pieptul meu se confruntă cu un nou nivel de presiune și disconfort. Nu am avut Covid (mă testez regulat aici), dar am fost astăzi la clinica medicală și mi-au spus că probabil am bronșită. Mi-au dat un tratament cu antibiotice și niște sirop de tuse puternic și deja mă simt puțin mai bine. Dar totuși: No bueno.”

Editor : A.P.