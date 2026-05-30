Lotul Africii de Sud la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Final de carieră pentru antrenorul belgian Hugo Broos

Africa de Sud i-a inclus miercuri pe fundaşii fără selecţii la naţională Olwethu Makhanya şi Bradley Cross în lotul final pentru Cupa Mondială din 2026, iar un loc i-a fost rezervat şi mijlocaşului ofensiv Themba Zwane, în vârstă de 36 de ani, relatează Reuters.

Antrenorul Hugo Broos a mizat în mare parte pe jucătorii care au asigurat Bafana Bafana prima participare la o fază finală mondială după 16 ani.

Fundaşul central Makhanya, în vârstă de 22 de ani, joacă pentru Philadelphia Union în Major League Soccer, în timp ce Cross, în vârstă de 25 de ani, care a făcut parte din academia Newcastle United, este fundaş stânga la echipa locală Kaizer Chiefs din Soweto.

Problemele medicale persistente şi lipsa minutelor de joc în 2026 (două meciuri în Superligă şi două în Europa League) au determinat neconvocarea lui Ngezana (FCSB) la lot.

Final de carieră pentru selecționerul Hugo Broos

Cupa Mondială reprezintă finalul carierei de antrenor pentru tacticianul belgian Broos, în vârstă de 74 de ani, care a anunţat deja că se va retrage din activitate după turneul final.

Africa de Sud a participat la trei turnee finale de Cupă Mondială anterioare, debutând în 1998. S-a calificat din nou în 2002 şi a găzduit turneul în 2010. A fost eliminată în faza grupelor de fiecare dată.

Africa de Sud va întâlni co-gazda Mexic în meciul de deschidere al turneului, la 11 iunie, urmând ca, în cadrul Grupei A, să se confrunte cu Cehia la Atlanta (18 iunie) şi cu Coreea de Sud la Monterrey (24 iunie).

Lotul Africii de Sud la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Portari: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Fundaşi: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (toţi de la Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, SUA), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (ambii de la Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96, Germania), Samukele Kabini (Molde FK, Norvegia), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, SUA)

Mijlocaşi: Teboho Mokoena, Jayden Adams (ambii de la Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela, Portugalia)

Atacanţi: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (toţi de la Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley, Anglia), Iqraam Rayners, Themba Zwane (ambii de la Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol, Cipru)

