Kaja Kallas: „Statele membre UE nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată concretă pentru aderare”

Şefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, la Conferinţa de securitate de la Munchen, că are impresia că guvernele UE nu sunt pregătite să acorde Ucrainei o dată pentru aderare, în ciuda solicitării în acest sens a preşedintelui Volodimir Zelenski, relatează Reuters.

Zelenski a repetat sâmbătă că are nevoie de o dată ca parte a garanţiilor de securitate pentru un pachet final de pace cu Rusia.

„Am impresia că statele membre nu sunt pregătite să ofere o dată concretă”, a declarat Kallas în cadrul unei mese rotunde la Conferinţa de securitate de la München. „Mai sunt multe de făcut”, a adăugat ea, potrivit News. ro.

Ucraina face presiuni pentru aderarea în 2027

Aderarea Ucrainei la UE în 2027 a fost inclusă într-un plan de pace în 20 de puncte discutat între Statele Unite, Ucraina şi Uniunea Europeană, au declarat diplomaţii, ca măsură pentru a asigura prosperitatea economică a Ucrainei după încheierea războiului.

Însă multe guverne din UE consideră că această dată, sau orice altă dată fixă, este complet nerealistă, deoarece aderarea la UE este un proces bazat pe merite, care avansează numai atunci când se înregistrează progrese în adaptarea legislaţiei unei ţări la standardele UE.

Preşedintele leton Edgars Rinkevics a repetat comentariile lui Kallas, dar nu a dat prea multe speranţe pentru un acord de pace iminent. „Da, înţelegem că avem nevoie de Ucraina în Uniunea Europeană şi, da, când vorbesc cu mulţi şefi de stat, am senzaţia că nu există disponibilitatea de a accepta o dată”, a confirmat el.

Rinkevics a afirmat că UE a dat dovadă întotdeauna de creativitate atunci când a fost cu adevărat necesar şi că probabil ar putea găsi o formulă potrivită pentru blocul comunitar, dar că ar trebui să liniştească şi statele din Balcanii de Vest şi Moldova, care de mult timp se luptă pentru aderare.

„Ne place sau nu, acest lucru este strâns legat de acordul de pace. Va exista un acord de pace sau nu? Nu văd că Rusia va face vreun pas, iar dacă Rusia nu face niciun pas, atunci nu vom avea un acord”, a spus el.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la câteva zile după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022, încercând să se ancoreze politic şi economic în Occident. Candidatura Ucrainei a fost considerată în tandem cu cea a Moldovei.

Kievul a făcut presiuni pentru a înregistra progrese în demersul său, în ciuda provocărilor războiului şi a opoziţiei Ungariei, stat membru al UE care blochează începerea negocierilor detaliate de aderare.

