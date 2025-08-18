Keir Starmer, convins că urmează „un pas istoric pentru securitatea Ucrainei și a Europei”. Declarația premierului britanic

Premierul britanic Keir Starmer a declarat la Washington că întâlnirea dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și liderii europeni ar putea reprezenta un „pas istoric” pentru securitatea Ucrainei și a Europei. El și-a exprimat optimismul privind obținerea unor „progrese reale către un rezultat echitabil și durabil” în conflictul declanșat de Rusia, relatează EFE, citată de Agerpres.

Starmer participă la întâlnirea liderilor europeni cu președinții Statelor Unite și Ucrainei, Donald Trump și, respectiv, Volodimir Zelenski, pentru a încerca să se ajungă la un acord care să pună capăt războiului început în februarie 2022, după ce președintele rus Vladimir Putin a invadat teritoriul ucrainean.

Înainte de începerea întâlnirii, Trump a dat cuvântul fiecăruia dintre lideri.

„Această întâlnire ar putea fi un pas istoric în ceea ce privește securitatea Ucrainei și a Europei. De asemenea, cred că putem face progrese reale către un rezultat echitabil și durabil”, a declarat prim-ministrul britanic, care a insistat că toată lumea „dorește pace” și a sprijinit ideea unei posibile întâlniri trilaterale – Trump, Zelenski și Putin.

El a recunoscut că războiul a avut un „impact enorm” asupra ucrainenilor, care „au suferit cele mai grave consecințe, dar și asupra Europei și Regatului Unit. Nu există familie sau comunitate care să nu fi fost afectată. Și când vorbim despre securitate, nu vorbim doar despre securitatea Ucrainei. Vorbim și despre securitatea Europei și a Regatului Unit, de aceea este o problemă atât de importantă”.

„Cred că este o întâlnire crucială. Ca grup, cred că am avut conversații telefonice de mai multe ori, domnule președinte, dar acum ne putem reuni pentru a face progrese”, a adăugat el.

Starmer a mai spus că este încrezător că se vor face progrese în ceea ce privește garanțiile de securitate pe care Ucraina le cere insistent și a subliniat disponibilitatea țării sale de a-și asuma responsabilitatea în această privință.

„Cred că am putea face un pas înainte cu adevărat important astăzi”, a insistat liderul laburist, numind o posibilă întâlnire trilaterală un „pas înțelept”. „Astăzi va fi considerată o zi foarte importantă din ultimii ani și în legătură cu un conflict care durează de mai bine de trei ani. Și până acum, nimeni, nimeni nu a reușit să ajungă în acest punct. Așa că vă mulțumesc pentru asta”, i-a transmis premierul britanic președintelui american.

