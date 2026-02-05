Live TV

Sir Keir Starmer visit to Hastings
Premierul Marii Britanii și-a cerut joi scuze de la victimele pedofilului Jeffrey Epstein, după ce noile dezvăluiri din dosarele Epstein arată legături ale fostului ambasador al Regatului Unit la Washington cu acesta. Starmer spune că Peter Mandelson a mințit când și-a preluat mandatul, negând orice apropiere de Epstein. 

„Îmi pare rău. Îmi pare rău pentru ce vi s-a făcut. Îmi pare rău că atât de mulți oameni cu putere v-au dezamăgit. Îmi pare rău că am crezut minciunile lui Mandelson și l-am numit în funcție. Și îmi pare rău că, chiar și acum, sunteți forțate să urmăriți din nou această poveste desfășurându-se în public. 

Înainte să fie numit ambasador, Mandelson a fost întrebat direct despre natura relației sale cu Epstein. A fost întrebat dacă a stat la Epstein după condamnarea acestuia. Iar mai târziu, când au apărut informații suplimentare, a fost întrebat dacă a acceptat cadouri și ospitalitate și dacă a fost pe deplin transparent în privința relației. Informațiile disponibile acum arată clar că răspunsurile pe care le-a dat erau minciuni”, spune Keir Starmer, premierul Marii Britanii. 

Ecourile scandalului îl lovesc direct pe premier. Partidul Conservator cere vot de neîncredere în Parlament. Lidera formațiunii îl acuză pe Starmer că știa despre relația diplomatului britanic cu pedofilul american. 

