Zelenski: Ucraina a rămas fără rachete pentru unele sisteme occidentale de apărare în timpul atacurilor rusești

Kiev, ținta principală a atacurilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că unele sisteme de apărare antiaeriană furnizate de aliații occidentali au rămas fără rachete în timpul recentului val de atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei. Liderul de la Kiev a precizat că lipsa muniției s-a produs într-un moment critic, dar a adăugat că vineri au sosit noi livrări, care vor permite refacerea capacităților de apărare.

Unele dintre sistemele de apărare antiaeriană furnizate de aliații occidentali au rămas fără muniție într-un moment critic, în timp ce Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra țintelor civile și a infrastructurii din Ucraina, a declarat vineri președintele Volodimir Zelenski.

„Până în această dimineață aveam mai multe sisteme fără rachete. Astăzi pot spune acest lucru deschis, pentru că astăzi am primit acele rachete”, le-a spus Zelenski jurnaliștilor, vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Kiev, potrivit Euronews.

Zelenski a cerut în repetate rânduri aliaților să consolideze sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei, pentru a proteja infrastructura vitală a țării în războiul total declanșat de Rusia, care se apropie de al patrulea an.

Kiev, ținta principală a atacurilor

În ultimele luni, Rusia și-a intensificat campania împotriva rețelei energetice ucrainene, încercând să întrerupă alimentarea cu electricitate și încălzire în plină iarnă. Capitala Kiev a devenit, în special, o țintă principală.

Orașul a fost lovit în ultimele zile de sute de drone și rachete rusești, iar peste 15.000 de lucrători din sectorul energetic au muncit la temperaturi sub zero grade pentru a repara centralele electrice și stațiile de transformare.

Primarul Vitali Kliciko a avertizat că Kievul dispune de aproximativ jumătate din cantitatea de electricitate necesară, potrivit presei locale, și le-a cerut anterior locuitorilor să părăsească temporar orașul, ca măsură de precauție.

În unele zone ale capitalei au fost instalate corturi de urgență în cartierele rezidențiale, unde oamenii se pot încălzi, în condițiile în care atacurile rusești lasă numeroși locuitori fără curent, apă și căldură.

Potrivit noului ministru ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, Rusia a lansat 612 atacuri asupra infrastructurii energetice a țării în ultimul an, el adăugând că Moscova nu a cruțat nicio centrală electrică ucraineană de la începutul invaziei la scară largă.

Guvernul a primit acum sarcina de a crește importurile de energie electrică și de a extinde utilizarea surselor de energie de rezervă, a declarat Zelenski într-un mesaj video.

„Este important ca instituțiile statului și autoritățile locale să mențină o comunicare deplină cu mediul de afaceri și cu companiile din domeniul energetic, cu toți cei care pot adăuga resurse la reziliența noastră comună”, a adăugat el.

Zelenski a mai precizat că a discutat cu ministrul Apărării al Ucrainei și cu comandantul Forțelor Aeriene despre protejarea infrastructurii energetice a țării și a reiterat că rămâne angajat în diplomația cu aliații occidentali.

