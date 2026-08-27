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Kremlinul, despre numirea lui Claudiu Năsui în guvernul moldovean. Zaharova: Autorităţile de la Chişinău dau ţara pe mâna Bucureştiului

Data publicării:
Maria Zaharova
Foto: Profimedia
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Numindu-l pe fostul ministru al economiei din România, Claudiu Năsui, într-o funcţie în cadrul guvernului Republicii Moldova autorităţile de la Chişinău predau deja în mod deschis ţara pe mâna Bucureştiului, a comentat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, Maria Zaharova, citată de TASS.

Ea a subliniat că autorităţile de la Chişinău „în contextul tendinţelor de criză din economia republicii, predau de fapt întregul sector economic al ţării pe mâna persoanelor din Bucureşti”.

Zaharova consideră că forţele pro-occidentale din Moldova şi-au demonstrat incapacitatea şi eşecul în materie de numiri.

„Mai mult, decretul privind acordarea cetăţeniei moldoveneşti a fost semnat de (preşedinta Moldovei, Maia) Sandu, nu o să vă vină să credeţi, chiar în aceeaşi zi. Ei bine, doar de formă, desigur, pentru a reduce numărul de contestaţii”, a comentat purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

„Astfel, forţele pro-occidentale ale republicii îşi recunosc propria incapacitate şi lipsa unor candidaţi demni pentru această funcţie în interiorul ţării lor şi pur şi simplu predau Moldova nu doar pe mâna altcuiva, ci unui stat străin, alt stat”, a conchis ea.

În acelaşi timp, susţine Zaharova, locuitorii Moldovei „resping categoric astfel de iniţiative antipopulare ale conducerii republicii, care au ca urmare pierderea independenţei ţării şi distrugerea identităţii sale naţionale”.

„Moldovenii păstrează cu sfinţenie memoria apărătorilor Patriei lor, care au sacrificat libertatea republicii pentru binele generaţiilor viitoare, şi nu sunt dispuşi să facă niciun fel de concesii”, a afirmat Zaharova folosind retorica propagandistică a Kremlinului în ziua în care Republica Moldova marchează 35 de ani de la desprinderea de Uniunea Sovietică.

Editor : Sebastian Eduard

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