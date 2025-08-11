Live TV

La ce nivel a ajuns dezinformarea rusă în Republica Moldova. Maia Sandu, acuzată de un lucru de neimaginat (The Economist)

maia sandu
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. FOTO: Profimedia Images
Acțiune de tip „matrioșka” Scheme de cumpărare a voturilor Economia joacă un rol important

Dezinformarea agresivă din partea Rusiei se amplifică în contextul alegerilor parlamentare din septembrie, din Republica Moldova. Falsurile care vizează Moldova au ajuns și în atenția publicației The Economist, care a publicat un articol care relatează despre strategia Kremlinului de a le răspândi. Jurnaliștii au citat-o pe președinta Maia Sandu, care a declarat că acest tip de dezinformare este unul dintre cele zece moduri prin care Rusia încearcă să intervină în alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Analiza pornește de la unul dintre cele mai recente falsuri de amploare, răspândite din Rusia, potrivit căruia Maia Sandu ar fi plătit 400.000 de dolari pentru „spermă obținută ilegal” de la vedete din comunitatea LGBT, inclusiv cântărețul Elton John. Acesta a apărut după ce persoane neidentificate au clonat un site american de presă de can-can. Pe acest site clonat a fost publicată informația falsă despre Maia Sandu, care ulterior a fost preluată de presa rusă.

„Pe 1 august, o jurnalistă care scrie pentru un site american de bârfe despre vedete s-a trezit cu o surpriză neplăcută. Site-ul fusese clonat, iar ea apărea ca autoare a unui articol fals în care se afirma că Maia Sandu, președinta Moldovei – o țară pe care majoritatea cititorilor jurnalistei ar avea dificultăți în a o localiza – ar fi cheltuit 400.000 de dolari pe „spermă obținută ilegal” de la vedete gay, printre care Elton John. Moldova va organiza alegeri parlamentare pe 28 septembrie și, la fel ca mulți dușmani ai Rusiei, doamna Sandu și partidul ei sunt ținta unor campanii de dezinformare.

Acțiune de tip „matrioșka”

A fost o operațiune tipică de tip „matrioșka”, sau păpușă rusească. Puțini văd site-ul clonat în sine, dar articolul este diseminat de conturi conectate în rețelele sociale, unde originea sa aparentă dintr-o sursă de știri străină îi conferă credibilitate. Astfel de povești sunt peste tot, spune Vadim Pistrinciuc, analist politic moldovean: „Pe Telegram, TikTok, Facebook, au mii de conturi.” Rețelele de boți sunt completate de plăți către influenceri locali. Saturați de astfel de gunoi, oamenii ajung uneori să creadă. Mai des, devin nesiguri dacă vreo știre este reală sau nu”, notează autorul articolului.

Într-un interviu pentru The Economist, Maia Sandu a vorbit despre dezinformarea agresivă din partea Kremlinului și rețeaua „Matrioșka”.

Șefa statului a numit această tactică drept unul dintre cele zece tipuri de ingerință în alegeri, orchestrate de Rusia.

Printre alte metode de interferență, șefa statului a menționat cumpărarea voturilor și pregătirea paramilitară, anul trecut, a sute de cetățeni ai Republicii Moldova de către instructori ruși în Serbia și Bosnia. Potrivit Maiei Sandu, scopul Rusiei este să „preia controlul” asupra Republicii Moldova, în care se vorbește parțial română, parțial rusă.

Scheme de cumpărare a voturilor

În 2024, guvernul Moldovei, condus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu, a deschis negocierile de aderare la UE. În cazul în care PAS ar pierde alegerile, acest proces ar putea fi suspendat. Referendumul din octombrie anul trecut a fost aprobat cu doar 50,3 % dintre voturi, iar luna următoare, Sandu a fost realeasă cu o mică majoritate pentru un al doilea mandat, amintește The Economist.

Potrivit serviciilor de informații ale Moldovei, în ambele alegeri au fost organizate scheme de cumpărare de voturi din Rusia de către Ilan Șor, un oligarh fugar condamnat pentru rolul său în furtul a 1 miliard de dolari din băncile Moldovei în 2014. Sondajele (care nu sunt fiabile în Moldova) arată că PAS conduce cu peste 35% dintre voturi, dar probabil va pierde majoritatea absolută în Parlament.

La putere ar putea ajunge un guvern pro-rus, sau PAS ar putea fi forțat să formeze o coaliție cu partide pro-europene doar cu numele, ale căror lideri au avut legături cu Rusia în trecut. Printre aceștia se numără Ion Ceban, primarul Chișinăului, capitala țării, care o acuză pe Sandu că îi numește pe toți cei din afara partidului său agenți ai războiului hibrid al Rusiei. „Nu poți realiza integrarea europeană dacă celelalte partide din coaliție nu o susțin cu adevărat”, spune Sandu.

Economia joacă un rol important

Aproximativ o treime din electorat este puternic pro-european, afirmă Mihai Mogildea, un alt analist politic. O treime este pro-rusă, iar restul este moderat pro-european sau undeva la mijloc. Dar economia joacă un rol important. Dacă alinierea la Europa și rezistența față de Rusia sunt percepute ca implicând creșterea prețurilor la gaz și electricitate, spune el, mulți „pro-europeni moderați gândesc «nu, nu, nu, nu vreau asta»”.

Un alt oligarh fugar, Vlad Plahotniuc, a fost arestat la Atena pe 22 iulie. Înainte de a fugi în 2019, Plahotniuc a petrecut câțiva ani ca lider neoficial al Moldovei: deși nominal era doar un simplu deputat, el controla de fapt toate instituțiile guvernamentale. El a fost acuzat în legătură cu frauda bancară de 1 miliard de dolari, deși neagă că ar avea vreo legătură cu aceasta. Potrivit site-ului de investigații Insider, el s-a deplasat recent la Moscova pentru a se întâlni cu un consilier al lui Vladimir Putin. Dacă domnul Plahotniuc ar fi extrădat în Moldova „în cătușe” înainte de alegeri, acest lucru ar ajuta fără îndoială partidul, afirmă Mogildea, citat de The Economist.

Acum zece ani, Maia Sandu era o curajoasă activistă anticorupție și lideră a opoziției, care ducea o luptă donquijotească împotriva lui Plahotniuc și a oligarhilor săi. Astăzi, ea este președintă, iar el se află în arest. Este o poveste uimitoare, dar s-ar putea să nu fie suficientă pentru a menține partidul ei la putere.

Purtătorii de cuvânt ai Rusiei, spune Maia Sandu, încearcă să sperie moldoveni afirmând că PAS va implica țara în războiul din Ucraina. De fapt, spune ea, este exact invers: alegerea partidelor pro-ruse ar pune Moldova la dispoziția eforturilor de război ale Rusiei. Ar putea, de asemenea, să-i readucă la putere pe Șor și Plahotniuc – și nu în cătușe, conchide articolul din The Economist.

Alegerile parlamentare vor avea loc pe data de 28 septembrie.

Pe 30 iulie 2025, președinta Maia Sandu a declarat că Rusia vrea să controleze Republica Moldova din toamnă și pregătește o imixtiune fără precedent în alegeri, scrie NewsMaker.md.

Potrivit șefei statului, Kremlinul investește în mai multe proiecte, iar analizeze instituțiilor statului arată „10 instrumente principale de interferență în procesele politice și electorale din Republica Moldova”.

Doar prin criptomonedă se planifică finanțări de 100 milioane de euro, a precizat șefa statului. Maia Sandu a mai spus că „sunt implicate și entități din alte țări, dar care la fel sunt finanțate din Federația Rusă”. Informațiile au fost comunicate urmare a ședinței Consiliului Suprem de Securitate.

 

