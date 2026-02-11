Live TV

Legăturile cu infractorul sexual Jeffrey Epstein îl lasă fără imunitate pe fostul șef al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland

Data actualizării: Data publicării:
thorbjorn jagland - 7070129-AFP Mediafax Foto-VEGARD WIVESTAD GROTT
Thorbjorn Jagland, fostul secretar general al Consiliului Europei
Din articol
Anchete ale poliției norvegiene Epstein l-a recrutat pe Jagland pentru a-l ajuta să ia legătura cu liderii ruși

Dosarele Epstein lovesc puternic în Norvegia, unde mai multe personalități se văd acum nevoite să dea socoteală pentru trecutul lor recent. De la prințesa Mette-Marit până la un fost prim-ministru care a devenit președinte al Comitetului Nobel și secretar general al Consiliului Europei, publicarea recentă în Statele Unite a documentelor din dosarul Epstein a dezvăluit legături mult mai strânse decât se bănuia anterior între finanțator și personalități norvegiene. Acum, Consiliul Europei a anunțat ridicarea imunității fostului său secretar general, norvegianul Thorbjorn Jagland, care face obiectul unei anchete în țara sa pentru legăturile sale anterioare cu infractorul sexual american.

Secretar general al instituției cu sediul la Strasbourg din 2009 până în 2019, Thorbjorn Jagland a beneficiat de imunitate diplomatică, chiar și după încheierea mandatului său, pentru acțiunile săvârșite în exercitarea atribuțiilor sale, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Parlamentul norvegian a convenit marți să creeze o comisie de anchetă independentă pentru a investiga presupusele legături dintre Jeffrey Epstein și mai multe personalități din țară.

Anchete ale poliției norvegiene

Poliția norvegiană a deschis, de asemenea, anchete pentru „corupție agravată” împotriva fostului premier Thorbjorn Jagland și a unei celebre diplomate, Mona Juul, precum și împotriva soțului acesteia, Terje Roed-Larsen, pentru complicitate.

Anchetele se concentrează pe legăturile acestora cu Epstein într-o perioada în care Jagland era președinte al Comitetului Nobel - care acordă prestigiosul premiu Nobel pentru Pace - și secretar general al Consiliului Europei, și în care Juul lucra la Ministerul Afacerilor Externe, înainte de a deveni ambasadoare în Regatul Unit. 

„Este absolut crucial să se păstreze încrederea în diplomația norvegiană, în mediul politic și în democrația norvegiană”, a declarat Per-Willy Amundsen, șeful unei comisii parlamentare însărcinate cu asigurarea respectării Constituției.

„Gradul de gravitate al faptelor dezvăluite în ultimele săptămâni este foarte ridicat și aruncă o nouă lumină asupra unui număr de evenimente din trecut”, a adăugat el, citat de postul public de radio NRK.

Deși principiul unei comisii de anchetă independente a fost adoptat, mandatul, componența și calendarul acesteia urmează să fie stabilite.

Partidul Verzilor (MDG), un susținător parlamentar al guvernului laburist, pledează pentru ca această comisie să fie prezidată de fosta judecătoare de instrucție franco-norvegiană Eva Joly.

În Elveția, organizatorii Forumului Economic Mondial au lansat o anchetă internă asupra șefului lor, norvegianul Borge Brende, care s-a întâlnit cu Epstein de mai multe ori în 2018 și 2019.

Epstein l-a recrutat pe Jagland pentru a-l ajuta să ia legătura cu liderii ruși

E-mailurile din dosarele Epstein desecretizate și date publicității de Departamentul american al Justiției arată că Epstein l-a recrutat pe Jagland pentru a-l ajuta să ia legătura cu liderii ruși, inclusiv cu președintele rus Vladimir Putin.

În mai 2013, Epstein i-a trimis un e-mail lui Jagland pentru a-l ruga să-i transmită un mesaj lui Putin despre cum ar putea ajuta liderul rus și țara sa „să depășească comunitatea globală prin reinventarea sistemului financiar al secolului XXI”. El propunea „o nouă formă de bani, la nivel mondial”.

Jagland a răspuns într-un e-mail că „nu îmi este ușor să îi explic lui Putin”, dar că ar putea discuta cu Putin despre atragerea investițiilor străine și s-a oferit să îi spună lui Putin: „Am un prieten care te poate ajuta să iei măsurile necesare”.

Epstein i-a răspuns, instruindu-l pe Jagland să-i spună lui Putin: „Tu și cu mine suntem apropiați, iar eu îl sfătuiesc pe Gates” și că se va întâlni cu Putin pentru „cel puțin două-trei ore, nu mai puțin”.

Un e-mail din 24 iunie 2018 a dezvăluit că Epstein dorea să discute și cu Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe de lungă durată. Epstein i-a spus lui Jagland să „îi sugereze lui Putin că Lavrov poate obține informații discutând cu mine”. El a adăugat că obișnuia să discute cu Vitali Ciurkin, reprezentantul permanent al Rusiei la Națiunile Unite.

Nu este clar dacă Epstein s-a întâlnit vreodată cu Putin sau Lavrov.

Jagland și familia sa au vizitat proprietățile lui Epstein de numeroase ori. El și familia sa au stat pe insula lui Epstein, în casa sa din Palm Beach și în apartamentul său din Paris, iar personalul lui Epstein a ajutat la coordonarea călătoriilor, arată e-mailurile.

În mai 2012, Jagland și soția sa au stat cu Epstein în apartamentul său din Paris, potrivit unui itinerar.

Și în martie 2014, Epstein a invitat familia lui Jagland să-l viziteze pe insula sa. 

Ancheta în curs privindu-l pe Jagland va analiza cadourile, călătoriile și împrumuturile pe care le-ar fi putut primi de la Epstein, deoarece acestea ar constitui încălcări ale eticii în timp ce ocupa funcția de secretar general și președinte al Comitetului Nobel norvegian.

Jagland a comentat, de asemenea, despre femei în mai multe rânduri în e-mailurile sale cu Epstein. Într-unul dintre ele, a vorbit despre sărbătorirea celei de-a 60-a aniversări a soției sale în Caraibe și a scris: „Nu pot continua doar cu femei tinere, după cum știi.” Într-un altul, i-a spus lui Epstein că se afla „în Tirana (Albania) cu fete extraordinare”.

Anders Brosveet, avocatul care îl reprezintă pe Jagland, a declarat: „Având în vedere ancheta poliției în curs, nu ar fi potrivit ca domnul Jagland să răspundă la întrebările presei cu privire la aspecte care ar putea face obiectul anchetei.”

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
2
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Criminalul s-a predat! "Șocant": ce a spus în fața anchetatorilor, după ce și-a omorât fratele în stradă
Digi Sport
Criminalul s-a predat! "Șocant": ce a spus în fața anchetatorilor, după ce și-a omorât fratele în stradă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Jeffrey Epstein și Donald Trump.
Document FBI: Trump ar fi recunoscut în 2006 că știa de comportamentul „dezgustător” al lui Epstein
Dr. Daniela Nica
De ce să mergi la medic dacă ai probleme cu imunitatea
profimedia-0805800637
Scenariul pentru care se pregătește Norvegia. Rusia ar putea invada țara ca să-și protejeze activele nucleare: „Atât le-a mai rămas”
Karina-Suliak.-Foto-Profimedia
Legăturile lui Epstein cu Belarus. Cine este Karina Șuliak, cea care ar fi urmat să îl moștenească pe infractorul sexual
printesa Mette-Marit profimedia-1071384186
Norvegia va crea o comisie de anchetă privind legăturile dintre infractorul sexual Jeffrey Epstein și personalități din țară
Recomandările redacţiei
nicu americani
Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentații marilor companii americane...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 16 IAN 2025
Marinescu, după noua amânare a deciziei CCR pe pensiile speciale...
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald...
obuzier k9
A început construcţia fabricii în care se va produce obuzierul K9 în...
Ultimele știri
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu Venezuela. Prima reacție de la Kremlin
Nereguli la ajutoare pentru încălzire într-o comună, la doar 100 de familii verficate: Bani pentru case părăsite și persoane emigrate
Șeful NATO spune că i-a comunicat lui Trump ce face Rusia în Ucraina. „Da, există o claritate absolută în SUA”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura...
Fanatik.ro
Veste şoc: Mihai Rotaru, accident teribil la schi! Preşedintele Universităţii Craiova are fractură la...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Theo Rose a rămas uimită de hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cuvântul prin care a descris întreaga...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
Pro FM
14 ani de la moartea lui Whitney Houston. Cu 30 de minute înainte să fie găsită fără viață vorbise la telefon...
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei?
Digi FM
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani. Soția sa, declarații sfâșietoare despre prima aniversare fără el: „Dorul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Reacția dură a lui Sean Connery când i s-a propus rolul Hannibal Lecter din "Tăcerea mieilor". Morgan Freeman...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online