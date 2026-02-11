Legăturile cu infractorul sexual Jeffrey Epstein îl lasă fără imunitate pe fostul șef al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland

Dosarele Epstein lovesc puternic în Norvegia, unde mai multe personalități se văd acum nevoite să dea socoteală pentru trecutul lor recent. De la prințesa Mette-Marit până la un fost prim-ministru care a devenit președinte al Comitetului Nobel și secretar general al Consiliului Europei, publicarea recentă în Statele Unite a documentelor din dosarul Epstein a dezvăluit legături mult mai strânse decât se bănuia anterior între finanțator și personalități norvegiene. Acum, Consiliul Europei a anunțat ridicarea imunității fostului său secretar general, norvegianul Thorbjorn Jagland, care face obiectul unei anchete în țara sa pentru legăturile sale anterioare cu infractorul sexual american.



Secretar general al instituției cu sediul la Strasbourg din 2009 până în 2019, Thorbjorn Jagland a beneficiat de imunitate diplomatică, chiar și după încheierea mandatului său, pentru acțiunile săvârșite în exercitarea atribuțiilor sale, relatează AFP, preluată de Agerpres.



Parlamentul norvegian a convenit marți să creeze o comisie de anchetă independentă pentru a investiga presupusele legături dintre Jeffrey Epstein și mai multe personalități din țară.

Anchete ale poliției norvegiene

Poliția norvegiană a deschis, de asemenea, anchete pentru „corupție agravată” împotriva fostului premier Thorbjorn Jagland și a unei celebre diplomate, Mona Juul, precum și împotriva soțului acesteia, Terje Roed-Larsen, pentru complicitate.



Anchetele se concentrează pe legăturile acestora cu Epstein într-o perioada în care Jagland era președinte al Comitetului Nobel - care acordă prestigiosul premiu Nobel pentru Pace - și secretar general al Consiliului Europei, și în care Juul lucra la Ministerul Afacerilor Externe, înainte de a deveni ambasadoare în Regatul Unit.

„Este absolut crucial să se păstreze încrederea în diplomația norvegiană, în mediul politic și în democrația norvegiană”, a declarat Per-Willy Amundsen, șeful unei comisii parlamentare însărcinate cu asigurarea respectării Constituției.



„Gradul de gravitate al faptelor dezvăluite în ultimele săptămâni este foarte ridicat și aruncă o nouă lumină asupra unui număr de evenimente din trecut”, a adăugat el, citat de postul public de radio NRK.



Deși principiul unei comisii de anchetă independente a fost adoptat, mandatul, componența și calendarul acesteia urmează să fie stabilite.



Partidul Verzilor (MDG), un susținător parlamentar al guvernului laburist, pledează pentru ca această comisie să fie prezidată de fosta judecătoare de instrucție franco-norvegiană Eva Joly.

În Elveția, organizatorii Forumului Economic Mondial au lansat o anchetă internă asupra șefului lor, norvegianul Borge Brende, care s-a întâlnit cu Epstein de mai multe ori în 2018 și 2019.

Epstein l-a recrutat pe Jagland pentru a-l ajuta să ia legătura cu liderii ruși

E-mailurile din dosarele Epstein desecretizate și date publicității de Departamentul american al Justiției arată că Epstein l-a recrutat pe Jagland pentru a-l ajuta să ia legătura cu liderii ruși, inclusiv cu președintele rus Vladimir Putin.

În mai 2013, Epstein i-a trimis un e-mail lui Jagland pentru a-l ruga să-i transmită un mesaj lui Putin despre cum ar putea ajuta liderul rus și țara sa „să depășească comunitatea globală prin reinventarea sistemului financiar al secolului XXI”. El propunea „o nouă formă de bani, la nivel mondial”.

Jagland a răspuns într-un e-mail că „nu îmi este ușor să îi explic lui Putin”, dar că ar putea discuta cu Putin despre atragerea investițiilor străine și s-a oferit să îi spună lui Putin: „Am un prieten care te poate ajuta să iei măsurile necesare”.

Epstein i-a răspuns, instruindu-l pe Jagland să-i spună lui Putin: „Tu și cu mine suntem apropiați, iar eu îl sfătuiesc pe Gates” și că se va întâlni cu Putin pentru „cel puțin două-trei ore, nu mai puțin”.

Un e-mail din 24 iunie 2018 a dezvăluit că Epstein dorea să discute și cu Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe de lungă durată. Epstein i-a spus lui Jagland să „îi sugereze lui Putin că Lavrov poate obține informații discutând cu mine”. El a adăugat că obișnuia să discute cu Vitali Ciurkin, reprezentantul permanent al Rusiei la Națiunile Unite.

Nu este clar dacă Epstein s-a întâlnit vreodată cu Putin sau Lavrov.

Jagland și familia sa au vizitat proprietățile lui Epstein de numeroase ori. El și familia sa au stat pe insula lui Epstein, în casa sa din Palm Beach și în apartamentul său din Paris, iar personalul lui Epstein a ajutat la coordonarea călătoriilor, arată e-mailurile.

În mai 2012, Jagland și soția sa au stat cu Epstein în apartamentul său din Paris, potrivit unui itinerar.

Și în martie 2014, Epstein a invitat familia lui Jagland să-l viziteze pe insula sa.

Ancheta în curs privindu-l pe Jagland va analiza cadourile, călătoriile și împrumuturile pe care le-ar fi putut primi de la Epstein, deoarece acestea ar constitui încălcări ale eticii în timp ce ocupa funcția de secretar general și președinte al Comitetului Nobel norvegian.

Jagland a comentat, de asemenea, despre femei în mai multe rânduri în e-mailurile sale cu Epstein. Într-unul dintre ele, a vorbit despre sărbătorirea celei de-a 60-a aniversări a soției sale în Caraibe și a scris: „Nu pot continua doar cu femei tinere, după cum știi.” Într-un altul, i-a spus lui Epstein că se afla „în Tirana (Albania) cu fete extraordinare”.

Anders Brosveet, avocatul care îl reprezintă pe Jagland, a declarat: „Având în vedere ancheta poliției în curs, nu ar fi potrivit ca domnul Jagland să răspundă la întrebările presei cu privire la aspecte care ar putea face obiectul anchetei.”

