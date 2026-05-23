Primă victorie pentru Melania Trump în procesul legat de declarațiile despre Epstein. Acțiunea intentată de Michael Wolff, respinsă

Melania Trump a obținut respingerea unei acțiuni în justiție intentate de autorul Michael Wolff, menită să prevină o acțiune în defăimare în valoare de un miliard de dolari intentată de prima doamnă a Americii cu privire la declarațiile făcute de acesta în mass-media. Judecătoarea districtuală americană Mary Kay Vyskocil a declarat că cererea lui Wolff împotriva lui Trump în temeiul legilor anti-SLAPP, menite să permită pârâților să respingă rapid procesele fără temei și intimidante, era „preventivă” și prezentată într-o „poziție oarecum distorsionată”, anunță The Guardian.

Într-o hotărâre de 45 de pagini, Vyskocil a afirmat că „reclamantul solicită o declarație conform căreia, în cazul în care prima doamnă îl dă în judecată, el merită să câștige. Nu așa funcționează instanțele federale”.

Wolff, care a scris patru cărți despre Donald Trump, a intentat procesul anul trecut ca răspuns la un proces intentat de prima doamnă după ce aceasta a cerut - și nu a primit - scuze pentru comentariile lui Wolff privind modul în care administrația a gestionat dosarele legate de defunctul traficant sexual Jeffrey Epstein.

Vyskocil, numit de Trump, a recunoscut că Wolff și prima doamnă „au o dispută reală”, dar a afirmat că „trebuie să o soluționeze pe cale judiciară, urmând aceleași proceduri ca toată lumea”.

Wolff a dat-o în judecată pe Melania Trump în octombrie anul trecut, după ce avocatul acesteia, Alejandro Brito, i-a spus într-o scrisoare că ea „nu va avea altă alternativă” decât să-l dea în judecată dacă el nu își retrage declarațiile care, potrivit avocatului, i-au cauzat „un prejudiciu copleșitor în ceea ce privește reputația și situația financiară”.

Vyskocil a hotărât că Wolff încerca să obțină un tratament special prin intentarea unui proces în afara ordinii normale și l-a acuzat de „căutarea unui for favorabil în mod abuziv”, depunând plângerea la New York înainte ca Trump să fi intentat procesul de calomnie în Florida.

În cadrul acestui demers juridic menit să demonstreze că declarațiile sale nu erau defăimătoare, Wolff a câștigat „cursa către tribunal”, a scris Vyskocil, dar a afirmat că acesta a dat dovadă de un „nivel inadecvat de jocuri tactice”.

„Concluzia este simplă”, a continuat Vyskocil. „Instanța nu va fi obligată să supravegheze o dispută prezentată în mod abuziv și, prin urmare, refuză să se pronunțe asupra fondului cauzei.”

Melania Trump tocmai s-a aliat cu dușmanii declarați ai soțului ei în dosarul Epstein. Rămâne de văzut de partea cui va fi Congresul

Wolff, despre care dosarele Departamentului de Justiție au dezvăluit că a avut o comunicare intensă cu Epstein pe tema primei candidaturi prezidențiale a lui Donald Trump, a intentat inițial un proces la tribunalul statului New York, dar avocații pârâtului au obținut transferul cazului la tribunalul federal și au încercat ulterior să obțină respingerea acestuia sau transferul la un tribunal federal din Florida.

Vyskocil a declarat că, deși instanța federală are competență, ea refuză să o exercite și „respinge acest caz pentru a fi judecat ca oricare altul”.

Nick Clemens, purtătorul de cuvânt al Melaniei Trump, a declarat că prima doamnă „este mândră să continue să se opună și să lupte împotriva celor care răspândesc minciuni răuvoitoare și defăimătoare, în încercarea lor disperată de a obține atenție nemeritată și bani din comportamentul lor ilegal”.

Decizia vine după ce Melania Trump a făcut o declarație la Casa Albă în care a negat orice legătură cu Epstein și a afirmat că ea și avocații ei vor riposta împotriva „minciunilor nefondate și fără temei” potrivit cărora ar avea legături cu acesta.

„Minciunile care mă leagă de rușinosul Jeffrey Epstein trebuie să înceteze astăzi”, a spus prima doamnă. „Persoanele care mint despre mine sunt lipsite de standarde etice, umilință și respect. Nu mă deranjează ignoranța lor, ci resping încercările lor răutăcioase de a-mi defăima reputația.”

Ea a adăugat: „Nu am fost niciodată prietenă cu Epstein. Donald și cu mine eram invitați din când în când la aceleași petreceri ca și Epstein, deoarece suprapunerea cercurilor sociale este ceva obișnuit în New York City și Palm Beach.”

„Eu i-am prezentat-o pe Melania lui Donald Trump, nu Jeffrey Epstein". Cine este italianul care le-a făcut cunoștință celor doi

