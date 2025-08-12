Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, promite să pună capăt poziției favorabile Rusiei a țării sale, dacă va câștiga alegerile

Ungaria se va îndepărta de poziția diplomatică favorabilă Rusiei dacă partidul de opoziție Tisza va câștiga alegerile generale de anul viitor, a declarat marți liderul formațiunii, Péter Magyar, pentru cotidianul polonez Gazeta Wyborcza.

Întrebat de jurnaliști dacă politica Ungariei față de Rusia se va schimba dacă partidul lui, Tisza, va câștiga alegerile parlamentare, Peter Magyar a spus că „intenționează să se îndepărteze de actuala atitudine prietenoasă și deloc critică față de Rusia”. El a adăugat că partidul său va apăra interesul național al Ungariei, „care, în multe domenii, se suprapune cu interesele Poloniei și ale întregii Europe”.

„Polonia este diferită de Ungaria în această privință. Toate țările europene fac comerț cu rușii. Unii o fac cinstit și deschis, alții mai puțin. Ungurii preferă să abordeze acest lucru deschis. Totuși, intenționăm să ne îndepărtăm de actuala atitudine necritic-prietenoasă față de Rusia. Vom apăra interesul național al Ungariei, care, în multe domenii, se suprapune cu interesele Poloniei și ale întregii Europe.

Economia noastră este foarte dependentă de resursele rusești. Desigur, ne vom strădui să ne diversificăm sursele de aprovizionare, dar acest lucru va dura mult timp. Ungaria, la fel ca Slovacia, este foarte dependentă de Rusia în cadrul Uniunii Europene, mai ales când vine vorba de gaz”, a explicat Magyar.

„Nu avem la fel de multe posibilități ca Polonia, care are acces la mare și la comerțul maritim. Totuși, este adevărat că trebuie să facem mai mult pentru a ne consolida independența energetică. Sprijinul și finanțarea din partea UE vor fi aici esențiale”, a mai precizat acesta.

Până acum, guvernul lui Viktor Orban a refuzat să sprijine Ucraina și nu a fost de acord nici măcar cu tranzitul de arme pe teritoriul Ungariei. Magyar a fost întrebat dacă se va schimba acest lucru dacă TISZA câștigă alegerile.

„Ucrainenii au dreptul să se apere și să-și protejeze suveranitatea. Dar în Ungaria este o chestiune foarte delicată. Este vorba despre trimiterea de arme într-o țară în care trăiește o minoritate maghiară. Cred că am avut noroc până acum că acea parte a Ucrainei nu a fost atacată de ruși. Și poate că acesta este unul dintre motivele pentru care nu am trimis nicio armă Ucrainei și nu am fost de acord cu tranzitul lor prin Ungaria”, a răspuns liderul Tisza.

Întrebat ce părere are despre faptul că Fidesz, partidul la putere, al premierului Orban, îi prezintă pe el și pe partidul Tisza drept „agenți ai Ucrainei”, Magyar a explicat că sunt în permanență atacați, că sunt spioni ai Ucrainei, că sunt finanțați de Bruxelles, de Soros, ba chiar și de cancelarul german. „Încearcă să ne prezinte ca „agenți ai străinătății”. Acest mesaj îl trimit în Balcani, în Slovacia, în Polonia. Și, din păcate, funcționează. Poate că a avut chiar un impact asupra alegerilor din Polonia și asupra victoriei lui Karol Nawrocki”, a spus Magyar.

