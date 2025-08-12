Live TV

Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, promite să pună capăt poziției favorabile Rusiei a țării sale, dacă va câștiga alegerile

Data publicării:
Peter Magyar. Foto: Profimedia
Peter Magyar. Foto: Profimedia

Ungaria se va îndepărta de poziția diplomatică favorabilă Rusiei dacă partidul de opoziție Tisza va câștiga alegerile generale de anul viitor, a declarat marți liderul formațiunii, Péter Magyar, pentru cotidianul polonez Gazeta Wyborcza.

Întrebat de jurnaliști dacă politica Ungariei față de Rusia se va schimba dacă partidul lui, Tisza, va câștiga alegerile parlamentare, Peter Magyar a spus că „intenționează să se îndepărteze de actuala atitudine prietenoasă și deloc critică față de Rusia”. El a adăugat că partidul său va apăra interesul național al Ungariei, „care, în multe domenii, se suprapune cu interesele Poloniei și ale întregii Europe”.

„Polonia este diferită de Ungaria în această privință. Toate țările europene fac comerț cu rușii. Unii o fac cinstit și deschis, alții mai puțin. Ungurii preferă să abordeze acest lucru deschis. Totuși, intenționăm să ne îndepărtăm de actuala atitudine necritic-prietenoasă față de Rusia. Vom apăra interesul național al Ungariei, care, în multe domenii, se suprapune cu interesele Poloniei și ale întregii Europe.

Economia noastră este foarte dependentă de resursele rusești. Desigur, ne vom strădui să ne diversificăm sursele de aprovizionare, dar acest lucru va dura mult timp. Ungaria, la fel ca Slovacia, este foarte dependentă de Rusia în cadrul Uniunii Europene, mai ales când vine vorba de gaz”, a explicat Magyar.

„Nu avem la fel de multe posibilități ca Polonia, care are acces la mare și la comerțul maritim. Totuși, este adevărat că trebuie să facem mai mult pentru a ne consolida independența energetică. Sprijinul și finanțarea din partea UE vor fi aici esențiale”, a mai precizat acesta.

Până acum, guvernul lui Viktor Orban a refuzat să sprijine Ucraina și nu a fost de acord nici măcar cu tranzitul de arme pe teritoriul Ungariei. Magyar a fost întrebat dacă se va schimba acest lucru dacă TISZA câștigă alegerile.

„Ucrainenii au dreptul să se apere și să-și protejeze suveranitatea. Dar în Ungaria este o chestiune foarte delicată. Este vorba despre trimiterea de arme într-o țară în care trăiește o minoritate maghiară. Cred că am avut noroc până acum că acea parte a Ucrainei nu a fost atacată de ruși. Și poate că acesta este unul dintre motivele pentru care nu am trimis nicio armă Ucrainei și nu am fost de acord cu tranzitul lor prin Ungaria”, a răspuns liderul Tisza.

Întrebat ce părere are despre faptul că Fidesz, partidul la putere, al premierului Orban, îi prezintă pe el și pe partidul Tisza drept „agenți ai Ucrainei”, Magyar a explicat că sunt în permanență atacați, că sunt spioni ai Ucrainei, că sunt finanțați de Bruxelles, de Soros, ba chiar și de cancelarul german. „Încearcă să ne prezinte ca „agenți ai străinătății”. Acest mesaj îl trimit în Balcani, în Slovacia, în Polonia. Și, din păcate, funcționează. Poate că a avut chiar un impact asupra alegerilor din Polonia și asupra victoriei lui Karol Nawrocki”, a spus Magyar.

 

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
2
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
3
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Vladimir Soloviov
4
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
masina in soare
5
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digi Sport
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bogdan ivan
Bogdan Ivan apără numirea finului său în conducerea Hidroelectrica...
Nicusor Zelenski
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Șeful statului...
Russian Army Group Dnepr Artillery Force In Special Military Operation Zone
Ucrainenii trimit rezervele și anunță „lupte grele” lângă Pokrovsk...
Jandarmi bun
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București...
Ultimele știri
Curtea Supremă a SUA urmează să decidă în toamnă dacă se pronunţă sau nu asupra anulării căsătoriei între persoane de acelaşi sex
Spațiul aerian deasupra celui mai mare oraș din Alaska va fi închis vineri. Ce se știe despre summitul Trump-Putin
Promisiuni de cetățenie română pentru ruși, în schimbul a mii de euro. Doi bărbați au fost condamnați în R. Moldova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
hackeri cu steagul rusiei
Bitdefender a descoperit un grup de infractori cibernetici, cu legături în Rusia, care atacă infrastructuri critice lângă România
șeful diplomației germane
Ministrul german de Externe, mesaj pentru Trump înainte de summitul din Alaska: „Să asculte vocea europeană, Germania o face auzită”
Alexandr Ovecikin
Rusia i-a blocat conturile golgheterului istoric al NHL, bun prieten cu Vladimir Putin
viktor orban la bruxelles
De ce nu a semnat Ungaria declaraţia UE privind sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Explicațiile lui Viktor Orban
Închisoare
Noi acuzații împotriva unui fost pușcaș marin american, închis în Rusia din 2022
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
"Ce păcat". A picat transferul lui Ianis Hagi
Pro FM
Misha, imagine rară alături de fiica ei și a lui Connect-R. Fanii au reacționat imediat: „Încă un pic și te...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...