Live TV

Lovitură pentru guvernul condus de Pedro Sanchez. Procurorul-șef al Spaniei a demisionat după ce a fost condamnat de Curtea Supremă

Data actualizării: Data publicării:
alvaro garcia ortiz
Alvaro Garcia Ortiz. Foto: Profimedia Images

Procurorul-şef al Spaniei a anunţat, luni, că demisionează după ce Curtea Supremă l-a găsit săptămâna trecută vinovat de scurgerea de informaţii confidenţiale într-un caz care îl implică pe partenerul unei lidere de opoziţie, scrie Reuters.

Acest caz fără precedent este o lovitură pentru guvernul de coaliţie de stânga al prim-ministrului Pedro Sanchez, care l-a numit pe Alvaro Garcia Ortiz în 2022 şi i-a apărat în repetate rânduri nevinovăţia, mai transmite agenția preluată de Agerpres.

Într-o scrisoare consultată de Reuters, Garcia Ortiz a declarat că decizia sa de a demisiona, înainte ca sentinţa care îi interzice să deţină această funcţie timp de doi ani să fie pusă în aplicare, a venit dintr-un „respect profund” pentru hotărârile judecătoreşti.

„Deşi decizia mea provine direct din hotărâre, sunt convins că am servit cu fidelitate instituţia căreia îi sunt onorat să aparţin, cu o vocaţie neechivocă pentru serviciul public, un simţ al datoriei şi loialitate instituţională”, scrie în scrisoarea adresată ministrului Justiţiei, Felix Bolanos.

Plecarea sa era în mare măsură aşteptată, deşi Curtea Supremă nu şi-a exprimat încă motivaţia pentru verdict, iar Garcia Ortiz poate încă să îl atace în faţa Curţii Constituţionale a Spaniei şi, în cele din urmă, a Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

„Respectăm decizia instanţei, dar nu suntem de acord cu ea”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Pilar Alegria, pentru postul de televiziune de stat TVE, după demisia lui Garcia Ortiz, care a adăugat că lipsa unanimităţii şi notificarea verdictului fără o hotărâre completă au creat un precedent îngrijorător şi au generat „stupefacţie” în rândul publicului.

În urma unei anchete şi a unui proces care a durat mai multe luni, instanţa supremă din Spania l-a găsit vinovat joi pe Garcia Ortiz pentru divulgarea de informaţii private despre Alberto Gonzalez Amador, în contextul în care omul de afaceri era anchetat pentru presupusă fraudă fiscală.

Gonzalez Amador este partenerul influentei lidere regionale a Madridului, Isabel Diaz Ayuso.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
5
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Digi Sport
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
imagini din documentarul lui Michael Donnellan despre ruinele subacvatice descoperite lângă Cadiz
O echipă de cercetători susține că a descoperit ruine subacvatice uriașe, care ar putea aparține Atlantidei descrise de Platon
arma pusca politia romana
Doi bărbați, reținuți pentru contrabandă cu arme. MAI: „Sezonul cadourilor e frumos, dar surprizele din colete devin tot mai creative”
Opening ceremony of the judicial year in Spain's Supreme Court, in Madrid
Procurorul general al Spaniei, suspendat din funcție pentru doi ani, pentru divulgarea de informații dintr-un dosar către presă
Volodimir Zelenski şi Pedro Sanchez.
Spania anunţă un nou ajutor militar de 615 milioane de dolari pentru Ucraina. Sanchez: „Lupta voastră este lupta noastră”
volodimir zelenski - pedro sanchez
Volodimir Zelenski, vizită în Spania: „Am întâlniri pe care le pregătim de ceva vreme”. Unde va merge mâine liderul de la Kiev
Recomandările redacţiei
pensie.newsweek
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu...
Vladimir Putin și Donald Trump
„Capitularea totală a Ucrainei”, „Planul lui Putin” sau „Un nou...
florin manole face declaratii
Când ajung ajutoarele de 400 de lei la pensionarii cu venituri mici...
Ultimele știri
Adolescenta rusă care a cântat piese anti-Putin în Sankt Petersburg a fugit din țară după ce a fost arestată de trei ori
Suma uriașă investită de Kremlin pentru a pune mâna pe puterea de la Chișinău a fost dezvăluită de președintele Parlamentului
„E de rahat”. Părerile ucrainenilor din prima linie despre planul care ar obliga Kievul să renunțe la teritoriu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Fanatik.ro
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
Adevărul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Playtech
Cum obţii autorizația ISCIR pentru centrala termică: costuri şi acte necesare
Digi FM
Iulia Vântur, urare de ziua "socrului" ei, de care este foarte apropiată: "Ființa mea preferată, o...
Digi Sport
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
Pro FM
Andra Gogan, cea mai urmărită româncă de pe TikTok, a învațat-o pe Shakira câteva cuvinte în limba română...
Film Now
Cum arată Jessica Lange la 44 de ani de la "Poștașul sună întotdeauna de două ori". Anul trecut era pozată în...
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre...
Newsweek
Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Digi FM
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o...
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu