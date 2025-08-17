Live TV

Lupte intense pe front, după discuțiile dintre SUA și Rusia despre „schimburi de teritorii”. Ucraina anunță avans în regiunea Sumî

Data publicării:
Soldați ucraineni pe front.
Soldați ucraineni pe front. Foto: Profimedia Images

Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumî, la doar o zi după ce Statele Unite şi Rusia au discutat despre posibile „schimburi de teritorii” în Ucraina, anunţă Kyiv Independent.

„Soldaţii ucraineni continuă să distrugă activ inamicul şi să elibereze aşezările noastre”, a scris Statul Major al Ucrainei pe Telegram. Armata a adăugat că unităţile ucrainene au realizat câştiguri în mai multe zone din Sumî.

Progresele raportate vin la doar o zi după întâlnirea dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, în timpul căreia cei doi ar fi discutat despre un acord care ar include cedarea teritoriilor ucrainene neocupate Rusiei.

Ca parte a acordului, Rusia s-ar retrage din părţi ale oblasturilor Sumî şi Harkov, în schimbul părţilor controlate de Ucraina din oblasturile parţial ocupate Doneţk şi Luhansk.

Între timp, în estul Ucrainei, forţele ruse ar fi capturat încă două sate din regiunea Doneţk.

Preşedintele Volodimir Zelenski a recunoscut, într-o postare pe rețelele sociale, că situaţia din Doneţk rămâne „extrem de dificilă", dar a precizat că trupele ucrainene au lansat contraatacuri de succes.

Potrivit Statului Major, forţele ucrainene au avansat şi în apropiere de Dobropillia şi Pokrovsk, în regiunea Doneţk.

