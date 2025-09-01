„Mai letali, mai eficienți”: Ucraina își ține soldații o perioadă mai lungă la antrenamentele din Occident

Ucraina a ales să-și mențină soldații în antrenamentele occidentale pentru mai mult timp - o decizie „curajoasă” care prioritizează calitatea în detrimentul cantității, chiar dacă Rusia trimite în luptă valuri de trupe mai prost antrenate, a declarat pentru Business Insider șeful programului de antrenament condus de Marea Britanie.

Prin intermediul Operațiunii Interflex, Regatul Unit și aliații săi au antrenat mii de soldați ucraineni în metodele occidentale de luptă. La cererea Ucrainei, cursul standard pentru noii recruți a fost recent extins de la cinci săptămâni la șapte, a declarat colonelul Boardman, comandantul programului.

Boardman, pe care Ministerul britanic al Apărării a ales să-l identifice doar după numele de familie și grad, a descris alegerea Ucrainei drept „o decizie foarte conștientă în fața unei enorme discrepanțe cantitative față de Armata rusă”, care este mult mai mare, cu mai mulți oameni și semnificativ mai multe echipamente.

El a spus că Ucraina ar fi putut insista asupra unui antrenament mai scurt și mai rapid pentru a trimite mai mulți soldați pe front. În schimb, a cerut opusul. Ucraina a spus: „Păstrați-i pentru mai mult timp, faceți-i mai buni”.

Boardman a afirmat: „Ideea este că vor fi mai letali, mai eficienți atunci când se vor întoarce în prima linie”.

O decizie „curajoasă”

Boardman a spus că decizia Ucrainei de a organiza cursuri mai lungi înseamnă mai puține cursuri într-un an, adică o reducere a numărului de persoane care beneficiază de instruire. „Acest lucru este mai mult decât compensat de creșterea calității rezultatelor”, a spus el.

Ucraina nu poate egala Rusia ca mărime a forțelor, așa că dorește să facă trupele pe care le are cât mai letale și eficiente posibil.

„Ucrainenii au decis să abordeze această problemă prin creșterea calității antrenamentului lor pentru a compensa dezavantajul cantitativ, ceea ce consider o decizie curajoasă”, a spus Boardman.

El a spus că asta face ca un recrut ucrainean de bază să fie „mult mai bun decât un recrut rus”, care poate a fost antrenat doar câteva săptămâni, dacă nu chiar câteva zile.

O abordare diferită de cea a Rusiei

Boardman a spus că accentul pus de Ucraina pe o instruire mai lungă și de calitate superioară contrastează puternic cu cel pus de Rusia.

Există o mare diferență „în ceea ce privește calitatea antrenamentului”, a subliniat el. „Și asta nu înseamnă să ne lăudăm singuri. Asta în ceea ce privește abordarea ucraineanilor față de calitatea antrenamentului lor, în timp ce antrenamentul rusesc este relativ scurt.”

Mulți soldați ruși au fost trimiși pe linia frontului cu doar câteva zile de pregătire.

Ucraina, prin comparație, și-a extins constant programul de instruire. Dincolo de Operațiunea Interflex, Kievul a prelungit instruirea de bază obligatorie de la 30 la 45 de zile la sfârșitul anului 2024, deși unele roluri de sprijin au fost ulterior reduse din nou pentru a reduce presiunea.

Oficialii ucraineni au subliniat în repetate rânduri importanța calității antrenamentului trupelor lor. Președintele Volodimir Zelenski a declarat în decembrie: „Calitatea antrenamentului este cea care influențează în mare măsură eficacitatea soldaților noștri în lupte și, bineînțeles, salvează viețile soldaților noștri”.

Chiar și cu prelungiri, perioadele de antrenament ale Ucrainei rămân mult mai scurte decât cele ale NATO - o reflectare a modului în care războiul dificil împotriva unui adversar mult mai mare obligă la compromisuri constante.

Decalajul dintre cantitate și calitate se manifestă nu doar în antrenament, ci și pe câmpul de luptă, a declarat Boardman. „Abordarea rusească este extraordinar de risipitoare față de oamenii săi”, a spus el.

„Se folosește de putere, utilizând masa pentru a absorbi o cantitate enormă de foc și apoi se târăște foarte încet înainte, ceea ce nu este ceva ce vreo armată occidentală ar face cu oamenii săi.”

Rusia a fost acuzată în repetate rânduri de propriii soldați, de trupele ucrainene și de oficialii occidentali că folosește tactici tip „mașină de carne” - trimițând val după val de oameni abia antrenați să moară în încercarea de a copleși apărarea.

Editor : Ș.R.