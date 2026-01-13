Maia Sandu, acuzată de trădare. Socialiștii lui Igor Dodon cer anchetă penală după declarațiile despre unirea cu România

Socialiștii fostului președinte prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, solicită Procuraturii Generale, serviciilor de informații și altor instituții competente să o pună sub acuzare pentru trădare pe președinta țării, Maia Sandu, după declarațiile acesteia privind unirea Republicii Moldova cu România.

Reacția vine după ce Maia Sandu a afirmat, într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici, că ar vota „DA” la un eventual referendum privind unirea cu România. Potrivit Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), menținerea Maiei Sandu în funcția de președinte reprezintă „o amenințare pentru existența Republicii Moldova”, formațiunea considerând-o „ilegitimă”, poziție susținută și de Moscova.

„Declaraţia preşedintei ilegitime Maia Sandu privind disponibilitatea de a vota pentru lichidarea Republicii Moldova şi absorbţia acesteia de către România nu este o «opinie personală» şi nici o «speculaţie abstractă», ci un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalităţii moldoveneşti, a Constituţiei, suveranităţii şi neutralităţii ţării”, afirmă PSRM într-un comunicat publicat pe Facebook de Igor Dodon, învins de Maia Sandu la alegerile prezidențiale din decembrie 2020.

Socialiștii susțin că șefa statului a recunoscut public că nu consideră Republica Moldova „o valoare ce merită păstrată”.

„De facto, Maia Sandu a recunoscut public că nu consideră Republica Moldova o valoare ce merită păstrată şi că este dispusă să susţină distrugerea acesteia. Aceasta reprezintă o trădare directă a intereselor naţionale, exprimată conştient, public şi pe o platformă străină”, acuză PSRM, aflat în opoziție în Parlamentul de la Chișinău.

Maia Sandu a precizat, în interviul acordat celor doi jurnaliști britanici, că poziția sa este influențată de contextul geopolitic și de amenințarea rusă. Totodată, președinta Republicii Moldova a subliniat că este conștientă de faptul că, în prezent, nu există o majoritate favorabilă unirii în rândul populației și că, din acest motiv, integrarea europeană rămâne obiectivul realist al țării.

PSRM consideră însă că declarațiile sunt incompatibile cu funcția prezidențială.

„Deosebit de cinic şi periculos este faptul că asemenea declaraţii provin de la o persoană care ocupă temporar funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Potrivit Constituţiei, Preşedintele este garantul suveranităţii şi independenţei statului. Maia Sandu, dimpotrivă, utilizează funcţia supremă în stat ca tribună pentru promovarea proiectului unionist şi a dictatului extern, subminând bazele statalităţii moldoveneşti”, susțin socialiștii, care cer demisia imediată a șefei statului.

„Fiecare zi în care rămâne în funcţia de Preşedinte reprezintă o ameninţare la adresa existenţei Republicii Moldova ca stat independent”, mai afirmă PSRM.

Socialiștii cer Procuraturii Generale, Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și tuturor instituțiilor competente „să iniţieze de urgenţă o anchetă privind posibila trădare de patrie”, argumentând că „apelurile publice ale şefului statului la dezmembrarea ţării necesită cea mai dură evaluare juridică şi politică”.

Totodată, PSRM face apel la toate forțele „patriotice” din Parlament, administrația locală și societatea civilă să lase deoparte divergențele „tactice” și să se unească împotriva „regimului Maiei Sandu, care împinge ţara spre pierderea suveranităţii, scindarea societăţii şi o catastrofă naţională”. Socialiștii acuză „unioniștii” că acționează „la ordinul curatorilor externi”, fără a preciza la cine se referă.

La rândul lor, socialiștii din Republica Moldova sunt acuzați de forțele proeuropene de la Chișinău că sunt aliniați cu Moscova. La alegerile legislative din toamna anului trecut, PSRM a candidat într-un bloc electoral alături de Partidul Comuniștilor și alte două formațiuni considerate favorabile Rusiei, scrutin pierdut în fața forțelor proeuropene apropiate de Maia Sandu.

Editor : Ș.A.