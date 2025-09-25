Maia Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc: „Până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei”

„Până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei”, a scris joi preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-o postare pe Facebook, după ce Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia. O reacție a avut și premierul Dorin Recean, care susține că oligarhul va rămâne mereu „un infractor ce a subjugat instituțiile statului în interes personal și de clan”.

„Dacă nu renunţi când e greu şi continui să lupţi - întreaga societate continuă să lupte - până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei”, a scris, joi, Maia Sandu pe Facebook, distribuind imagini cu Vladimir Plahotniuc coborând încătuşat din avionul care l-a adus din Grecia.

Potrivit deschide.md, avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, susţine că procedura de extrădare a fost transformată într-un ”spectacol politic de prost gust”, pus în scenă de autorităţile din Republica Moldova cu scop electoral, în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Potrivit acestuia, Vlad Plahotniuc ar fi luat singur decizia de a reveni în Republica Moldova.

„Vlad Plahotniuc a decis să vină acasă cu un singur scop – să-şi demonstreze nevinovăţia în instanţă. Nu a avut absolut nicio intenţie să se eschiveze sau să fugă de justiţia de la Chişinău”, a afirmat Rogac.

Apărătorul susţine că guvernarea ar fi încercat în mod repetat să împiedice revenirea lui Plahotniuc, dorind ca momentul extrădării să aibă loc exact în ajunul scrutinului parlamentar, pentru a capitaliza politic acest eveniment.

Lucian Rogac a criticat dur şi modul în care a fost mediatizată extrădarea, calificând acţiunea drept „imorală şi ilegală”, acuzând încălcarea legislaţiei naţionale şi internaţionale.

Reacția premierului Dorin Recean

O reacția a avut și premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, care a scris pe Facebook că „oricâtă bravadă ar face acum, Plahotniuc va rămâne un infractor ce a subjugat instituțiile și bugetul statului în interes personal și de clan”.

„Cel care a încătușat o țară întreagă prin intimidare, dosare la comandă, preluare ilegală de afaceri, îmbogățire pe spatele oamenilor este adus încătușat în fața justiției din Moldova. După ce 6 ani s-a ascuns și a fugit de Moldova. Oricâtă bravadă ar face acum, el va rămâne un infractor ce a subjugat instituțiile și bugetul statului în interes personal și de clan.

Am moștenit o justiție în derivă și, de la zero, am pornit curățarea și reformarea ei. După 4 ani, vedem că infractorii nu mai controlează Moldova și, oricât de autoritari ar fi fost odată, oricâtă putere ar fi avut, acum sunt aduși în fața dreptății. Justiția are responsabilitatea să acționeze corect cu toți infractorii. Legea întotdeauna trebuie să fie în capul mesei”, a scris Recean, pe Facebook.

Oligarhul Vlad Plahotniuc, care a deţinut şi funcţia de prim-vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, dar şi pe cea de preşedinte al Partidului Democrat din Moldova, a fost extrădat, joi, din Grecia, la cererea autorităţilor moldovene, care aveau emise pe numele lui patru mandate de arestare.

Vlad Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din produsul internt brut al acestui stat.

El a fost arestat, pe 21 iulie, la Atena, după ce se urcase într-un avion cu destinaţia Dubai. Arestarea a avut loc în baza unui aviz emis de Interpol în care se afirma că Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia.

