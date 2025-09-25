Live TV

Maia Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc: „Până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei”

Data actualizării: Data publicării:
Maia Sandu
Maia Sandu, Foto Profimedia
Din articol
Reacția premierului Dorin Recean

„Până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei”, a scris joi preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-o postare pe Facebook, după ce Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia. O reacție a avut și premierul Dorin Recean, care susține că oligarhul va rămâne mereu „un infractor ce a subjugat instituțiile statului în interes personal și de clan”. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Dacă nu renunţi când e greu şi continui să lupţi - întreaga societate continuă să lupte - până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei”, a scris, joi, Maia Sandu pe Facebook, distribuind imagini cu Vladimir Plahotniuc coborând încătuşat din avionul care l-a adus din Grecia.

Potrivit deschide.md, avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, susţine că procedura de extrădare a fost transformată într-un ”spectacol politic de prost gust”, pus în scenă de autorităţile din Republica Moldova cu scop electoral, în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Potrivit acestuia, Vlad Plahotniuc ar fi luat singur decizia de a reveni în Republica Moldova.

„Vlad Plahotniuc a decis să vină acasă cu un singur scop – să-şi demonstreze nevinovăţia în instanţă. Nu a avut absolut nicio intenţie să se eschiveze sau să fugă de justiţia de la Chişinău”, a afirmat Rogac.

Apărătorul susţine că guvernarea ar fi încercat în mod repetat să împiedice revenirea lui Plahotniuc, dorind ca momentul extrădării să aibă loc exact în ajunul scrutinului parlamentar, pentru a capitaliza politic acest eveniment.

Lucian Rogac a criticat dur şi modul în care a fost mediatizată extrădarea, calificând acţiunea drept „imorală şi ilegală”, acuzând încălcarea legislaţiei naţionale şi internaţionale.

Reacția premierului Dorin Recean

O reacția a avut și premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, care a scris pe Facebook că „oricâtă bravadă ar face acum, Plahotniuc va rămâne un infractor ce a subjugat instituțiile și bugetul statului în interes personal și de clan”. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Cel care a încătușat o țară întreagă prin intimidare, dosare la comandă, preluare ilegală de afaceri, îmbogățire pe spatele oamenilor este adus încătușat în fața justiției din Moldova. După ce 6 ani s-a ascuns și a fugit de Moldova. Oricâtă bravadă ar face acum, el va rămâne un infractor ce a subjugat instituțiile și bugetul statului în interes personal și de clan.

Am moștenit o justiție în derivă și, de la zero, am pornit curățarea și reformarea ei. După 4 ani, vedem că infractorii nu mai controlează Moldova și, oricât de autoritari ar fi fost odată, oricâtă putere ar fi avut, acum sunt aduși în fața dreptății. Justiția are responsabilitatea să acționeze corect cu toți infractorii. Legea întotdeauna trebuie să fie în capul mesei”, a scris Recean, pe Facebook. 

Oligarhul Vlad Plahotniuc, care a deţinut şi funcţia de prim-vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, dar şi pe cea de preşedinte al Partidului Democrat din Moldova, a fost extrădat, joi, din Grecia, la cererea autorităţilor moldovene, care aveau emise pe numele lui patru mandate de arestare.

Vlad Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din produsul internt brut al acestui stat.

El a fost arestat, pe 21 iulie, la Atena, după ce se urcase într-un avion cu destinaţia Dubai. Arestarea a avut loc în baza unui aviz emis de Interpol în care se afirma că Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia.

Citește și: ți ani de închisoare riscă oligarhul Plahotniuc în dosarul „jaful secolului”. Anunțul procurorilor moldoveni

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
2
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia
Digi Sport
Gata! Cu oferta pe masă, Dan Petrescu a luat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cetatenie romana poza
Un site le promite rușilor că pot obține cetățenia română „începând...
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Moșteanu, după CSAT: Comandantul misiunii decide doborârea dronelor...
Armata română
Ministerul Apărării a rămas fără bani de pensii și salarii. Când se...
Volodimir Zelenski
Zelenski sugerează că Ucraina va ținti centrele de putere din inima...
Ultimele știri
Șapte avioane americane, mobilizate pentru identificarea și interceptarea a patru avioane militare rusești în largul Alaskăi
Ministerul Apărării din R. Moldova: Documente false despre mobilizare militară circulă online. Scopul e panica înaintea alegerilor
Şoşoacă s-a plâns la Russia Today că este persecutată politic, pentru că are relații bune cu Rusia, China și Palestina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
rosca
Fostul lider al mișcării unioniste din Republica Moldova a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Cine este Iurie Roșca
plaha
Câți ani de închisoare riscă oligarhul Plahotniuc în dosarul „jaful secolului”. Anunțul procurorilor moldoveni
PLAHOTNIUC_AEROPORT_042_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
Vladimir Plahotniuc a ajuns încătușat la Chișinău. Oligarhul acuzat de „jaful secolului” în R. Moldova a fost extrădat de Grecia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău
Nicușor Dan, mesaj pentru basarabenii din România, înainte de alegerile cruciale de duminică din Republica Moldova
zelenski face declaratii
Zelenski: Europa nu-şi poate permite să piardă R. Moldova în fața Rusiei. Răspunsul internaţional este insuficient
Partenerii noștri
Pe Roz
De la confidente de nedespărțit și "suflete pereche", la drumuri total separate. Cine e "păstrătoarea...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Fanatik.ro
Minorul care a terorizat România și SUA se credea Andrew Tate. La 15 ani, își obliga victimele să-și tatueze...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles! Gigi Becali a făcut anunțul acum 4 zile...
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Cum se calculează pensia pentru cei care au lucrat ani întregi în ture de 12 sau 24 de ore
Digi FM
Jon Bon Jovi, dezvăluiri despre fața mai puțin cunoscută a mamei sale: Am văzut poze cu ea și cu Sinatra
Digi Sport
În urmă cu aproape 10 ani, Sinner i-a spus lui Țiriac 7 cuvinte, în italiană. "Acum își ridică pălăria în...
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Unele pensii speciale cresc din nou. Vârsta de pensionare se reduce mai mult pentru unii magistrați
Digi FM
Reacții după clipul viral în care Macron e oprit de polițiștii din New York: "E o insultă serioasă"...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Secretul prin care Smiley a reușit să slăbească. „E greu pentru mine, e foarte greu”