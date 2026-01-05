Live TV

32 de cubanezi au murit în timpul operaţiunii de extragere a lui Maduro din Venezuela. Vor fi două zile de doliu

(SpotNews) CUBA HAVANA VENEZUELA ACT OF CONDEMNATION
Președintele cubanez, Miguel Diaz-Canel, a ținut un discurs la un eveniment de condamnare a agresiunii militare a SUA împotriva Venezuelei, la Havana, capitala Cubei, pe 3 ianuarie 2026. Foto: Profimedia

Guvernul cubanez a anunţat duminică faptul că 32 dintre cetăţenii săi au fost ucişi în timpul raidului american asupra Venezuelei, care a avut ca scop extrădarea preşedintelui Nicolas Maduro pentru a fi judecat în Statele Unite, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Havana a anunţat că vor fi două zile de doliu, pe 5 şi 6 ianuarie, în memoria celor ucişi, şi că vor fi anunţate detaliile privind înmormântările.

Comunicatul guvernului cubanez nu a oferit multe detalii, dar a precizat că toate victimele erau membri ai forţelor armate şi ai agenţiilor de informaţii cubaneze.

„Fideli responsabilităţilor lor în materie de securitate şi apărare, compatrioţii noştri şi-au îndeplinit datoria cu demnitate şi eroism şi au căzut, după o rezistenţă acerbă, în luptă directă cu atacatorii sau ca urmare a bombardamentelor asupra instalaţiilor”, se arată în comunicat.

Cuba i-a asigurat lui Maduro o anumită securitate de când acesta a ajuns la putere. Nu este clar câţi cubanezi îl păzeau pe preşedintele venezuelean în momentul în care au murit şi câţi alţii ar fi pierit în alte locuri.

Maduro, în vârstă de 63 de ani, şi soţia sa, Cilia Flores, au fost arestaţi sâmbătă de forţele americane în capitala Venezuelei, Caracas, şi transportaţi cu avionul în Statele Unite. Maduro este reţinut într-un centru de detenţie din New York, în aşteptarea unei înfăţişări în faţa instanţei luni, sub acuzaţia de trafic de droguri.

Maduro a fost pus sub acuzare în 2020 în SUA pentru conspiraţie în scopul narcoterorismului. El a negat întotdeauna orice implicare în activităţi criminale.

