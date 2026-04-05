Astronauții misiunii Artemis 2 sunt deja pionierii unei noi ere în explorarea lunară, iar acum a venit momentul să depășească distanța maximă parcursă de Apollo 13 față de Pământ și să stabilească un nou record, relatează Politico.

Lansați săptămâna trecută în prima călătorie a umanității către Lună din 1972, cei trei americani și un canadian încearcă să depășească distanța maximă parcursă de Apollo 13 față de Pământ. Aceștia vor înconjura Luna fără oprire luni și apoi se vor întoarce acasă.

În zborul lor de aproximativ șase ore pe lângă Lună, vor surprinde priveliști care erau prea întunecate sau prea greu de văzut de către cei 24 de astronauți Apollo care i-au precedat. O eclipsă totală de Soare îi așteaptă, de asemenea, pe măsură ce Luna blochează Soarele, expunând fragmente din coroana strălucitoare.

„Vom observa Luna, o vom cartografia într-un fel și apoi vom continua să ne întoarcem în forță”, a spus directorul de zbor Judd Frieling. Obiectivul este o bază lunară dotată cu module de aterizare, rovere, drone și habitate.

Astronauții misiunii Apollo 13 au ratat aterizarea pe Lună când unul dintre rezervoarele lor de oxigen s-a rupt în timpul zborului, în 1970.

Având în vedere că viețile celor trei erau în pericol, Centrul de Control al Misiunii a optat pentru o traiectorie lunară cu întoarcere liberă, pentru a-i aduce acasă cât mai repede și mai eficient posibil. Această rută se bazează pe gravitația Pământului și a Lunii și necesită un consum minim de combustibil.

Strategia a funcționat în cazul misiunii Apollo 13, transformând-o în cel mai mare „eșec de succes” al NASA.

Comandantul Jim Lovell, Fred Haise și Jack Swigert au ajuns la o distanță maximă de 400.171 kilometri de Pământ înainte de a efectua întoarcerea în U care le-a salvat viața cu Apollo 13.

Un nou record

Astronauții de pe Artemis 2 urmează aceeași traiectorie în formă de opt, deoarece nu orbitează în jurul Lunii și nici nu aterizează pe ea. Dar distanța lor față de Pământ ar trebui să o depășească pe cea a misiunii Apollo 13 cu aproximativ 6.400 de kilometri.

Christina Koch, de la Artemis 2, a declarat la sfârșitul săptămânii trecute că ea și colegii ei de echipaj nu trăiesc din superlative, dar este o etapă importantă „pe care oamenii o pot înțelege și o pot asimila”, îmbinând trecutul cu prezentul și chiar cu viitorul, când se vor stabili noi recorduri.

În timpul survolului, astronauții se vor împărți în perechi și vor fotografia pe rând peisajele lunare pe care le vor vedea pe geamuri.

Deoarece lansarea a avut loc pe 1 aprilie, în timpul întâlnirii nu va fi iluminată o suprafață la fel de mare din partea îndepărtată a Lunii ca în cazul altor date. Dar echipajul va putea totuși să distingă „porțiuni clare ale părții îndepărtate care nu au fost niciodată văzute” de oameni, a spus geologul NASA Kelsey Young, inclusiv o bună parte din Bazinul Orientale.

Ei vor transmite observațiile pe măsură ce fotografiază peisajele gri, pline de cratere. La bord se află un set de camere foto de calitate profesională, iar fiecare astronaut are, de asemenea, un iPhone pentru fotografii mai informale, făcute spontan.

Avantajul lansării din 1 aprilie este o eclipsă totală de Soare. Eclipsa nu va fi vizibilă de pe Pământ, ci doar din capsula Orion, oferindu-le astronauților câteva minute de priveliști ale atmosferei exterioare și radiante a Soarelui, coroana solară.

Astronauții vor fi atenți la orice activitate solară neobișnuită în timpul eclipsei, a spus Young, și își vor folosi „punctul de observație unic” pentru a descrie caracteristicile coroanei solare.

Toți cei patru astronauți și-au luat ochelari pentru eclipsă pentru a-și proteja ochii.

Orion va fi fără contact cu Centrul de Control al Misiunii timp de aproape o oră când se va afla în spatele Lunii. Același lucru s-a întâmplat și în timpul misiunilor Apollo pe Lună.

NASA se bazează pe Rețeaua Spațială Profundă pentru a comunica cu echipajul, dar antenele gigantice din California, Spania și Australia nu vor avea o linie directă de vedere când Orion va dispărea în spatele Lunii pentru aproximativ 40 de minute.

Odată ce misiunea Artemis 2 va părăsi zona lunară, va dura patru zile până la întoarcerea pe Pământ. Capsula va ateriza în Pacific, în apropiere de San Diego, pe 10 aprilie, la nouă zile după lansarea din Florida.

În timpul zborului de întoarcere, astronauții vor lua legătura prin radio cu echipajul Stației Spațiale Internaționale aflate pe orbită. Este pentru prima dată când un echipaj lunar are colegi în spațiu în același timp, iar NASA nu poate rata ocazia unei discuții cosmice.

La conversație vor participa ambele membre ale primei misiuni spațiale cu echipaj exclusiv feminin din 2019: Koch, la bordul navei Orion, și Jessica Meir, aflată pe stație.

