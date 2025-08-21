Abuz sexual anchetat în Italia: Mai mulți bărbați publicau fotografii intime cu soțiile lor pe un grup online, fără ca acestea să știe

Caz șocant de abuz sexual online în Italia. Zeci de mii de bărbați au creat un grup pe o rețea de socializare, unde publicau fotografii intime cu propriile soții, fără ca acestea să știe. Cazul a ajuns până în Parlamentul italian, care a solicitat închiderea de urgență a grupului.

Pe un grup cu peste 32.000 de utilizatori, care se numea „Soția mea”, în limba italiană, utilizatorii încărcau fotografii indecente cu propriile soții, despre care acestea nu știau.

Ceilalți membri ai grupului aveau posibilitatea să comenteze, iar anchetatorii spun că aceste comentarii ajungeau să fie cu o puternică tentă sexuală sau chiar violente și agresive.

Acest caz a ajuns și în atenția Parlamentului italian, în urma unui denunț anonim. Comisia parlamentară care se ocupă de femicide în Italia a făcut o cerere oficială către Meta, iar compania a comunicat joi faptul că a scos acest grup de pe rețeaua de socializare.

Meta a recunoscut că în acest grup erau activități care contraveneau politicilor sale și se ajungea chiar până la cazuri de exploatare sexuală.

