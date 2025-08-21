Live TV

Abuz sexual anchetat în Italia: Mai mulți bărbați publicau fotografii intime cu soțiile lor pe un grup online, fără ca acestea să știe

Data actualizării: Data publicării:
barbat telefon
Foto: Profimedia Images

Caz șocant de abuz sexual online în Italia. Zeci de mii de bărbați au creat un grup pe o rețea de socializare, unde publicau fotografii intime cu propriile soții, fără ca acestea să știe. Cazul a ajuns până în Parlamentul italian, care a solicitat închiderea de urgență a grupului.

Pe un grup cu peste 32.000 de utilizatori, care se numea „Soția mea”, în limba italiană, utilizatorii încărcau fotografii indecente cu propriile soții, despre care acestea nu știau. 

Ceilalți membri ai grupului aveau posibilitatea să comenteze, iar anchetatorii spun că aceste comentarii ajungeau să fie cu o puternică tentă sexuală sau chiar violente și agresive. 

Acest caz a ajuns și în atenția Parlamentului italian, în urma unui denunț anonim. Comisia parlamentară care se ocupă de femicide în Italia a făcut o cerere oficială către Meta, iar compania a comunicat joi faptul că a scos acest grup de pe rețeaua de socializare. 

Meta a recunoscut că în acest grup erau activități care contraveneau politicilor sale și se ajungea chiar până la cazuri de exploatare sexuală. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvernul bolojan
1
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
3
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
4
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
e on preluare
5
Guvernul a dat aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către compania ungară MVM...
FOTO La 17 ani era acuzat că ar avea, de fapt, 42! La ce echipă a ajuns și cum arată astăzi
Digi Sport
FOTO La 17 ani era acuzat că ar avea, de fapt, 42! La ce echipă a ajuns și cum arată astăzi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukraine President Zelensky Greeted By President Trump at White House.
Cum a început Donald Trump să se distanțeze de negocierile de pace...
Control rovinietă. Foto: CNAIR/Facebook
Noua rovinietă, amânată cu șase luni de către Guvern. De la ce dată...
fasia gaza
Israelul și-a început asaltul asupra orașului Gaza. Sute de mii de...
Pensionari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile private: românii pot...
Ultimele știri
Inculpații din dosarul mercenarilor lui Potra au primit măsuri preventive mai blânde
Rezultate LOTO – Joi, 21 august 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Donald Trump îl critică pe Joe Biden că nu a permis Ucrainei să atace Rusia cu arme americane
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Nord Stream 1 27 septembrie
Un ucrainean a fost arestat în Italia, în legătură cu atacul asupra conductei Nord Stream
Mașini de poliție, București.
Profesor de religie, reținut după ce a violat și agresat în repetate rânduri o elevă de 14 ani
muraru facebook
Cine controlează ecranele, controlează libertatea. De ce Europa are nevoie de reguli stricte
fratii tate
Frații Tate au dat în judecată Meta și TikTok pentru că le-au blocat conturile și cer despăgubiri uriașe
masina albita
Un bărbat a vrut să intre în România cu o mașină de 17.500 de euro, dar a rămas fără ea
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără susține că Vladimir Putin i-a fost iubit la 17 ani, în timp ce el era căsătorit cu Ludmila și...
Cancan
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața...
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Cine este bărbatul găsit împușcat într-un cimitir din Giugiu. Ce i-a spus soției sale înainte de a recurge la...
Digi Sport
"Suntem țară mică!". Gigi Becali a intrat în direct, după lovitura uriașă primită de FCSB
Pro FM
Prieten apropiat, despre Ozzy Osbourne: „A trăit la limită atât de mult, încât faptul că a ajuns să trăiască...
Film Now
„Frumoasă, puternică, asumată”. Sharon Stone, imaginea senzualității într-o ținută sumară pe coperta Harper's...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale. Procurorul Horodniceanu, cu 40.000 lei salariu, amenință: Nu acceptăm!
Digi FM
Andreea Bălan, criticată după ce s-a îmbrăcat în fustă mini la Mănăstirea Prislop: "Cum de te-au lăsat să...
Digi World
O lună a planetei Uranus, necunoscută anterior, descoperită cu ajutorul telescopului spaţial James Webb. „O...
Digi Animal World
Au instalat o cameră în grădină și nu le-a venit să creadă ce au surprins. Două vulpi au transformat o...
Film Now
Fostul soț al Jessicăi Alba nu-și mai ascunde noua relație. Iubita lui model, cu 20 de ani mai tânără, toată...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie