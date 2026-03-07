Iranul a petrecut zeci de ani și a cheltuit miliarde de dolari pentru a pregăti luptători străini, precum A.J. - comandant al unui grup paramilitar pro-iranian din Irak - pentru un moment ca acesta. De când SUA și Israelul au intrat în război cu Republica Islamică, în urmă cu o săptămână, A.J. așteaptă doar ordinele pentru a porni din Teheran. Însă acestea încă nu au sosit. Astfel că, în timp ce conducerea de la Teheran se confruntă cu o amenințare potențial existențială, mulți dintre luptătorii și grupurile de miliții pe care iranienii și le-au atras de partea lor în Irak nu au intrat până acum în luptă de partea Teheranului. Nu a avut loc nicio mobilizare în masă a milițiilor Iranului în Irak, una dintre ultimele redute ale sistemului de alianțe odată formidabil al Republicii Islamice, care se întindea din Gaza, Liban și Siria până în Yemen și Irak, arată Reuters într-o analiză.

Unele grupuri pro-iraniene din Irak au revendicat atacuri în ultimele zile, desigur. Un grup a declarat că a lansat drone asupra „bazelor inamice din Irak și din regiune”, iar mai multe explozii au zguduit orașul Erbil din nord, un bastion kurd care găzduiește o bază americană. Însă majoritatea atacurilor cu rachete și drone au venit direct din Iran, spun oficialii kurzi. Cele peste două duzini de atacuri revendicate online în numele Rezistenței Islamice din Irak – o etichetă folosită de diverși militanți – nu au provocat pagube semnificative, iar în unele cazuri nu există dovezi ale atacurilor.

Chiar dacă ordinele directe vin din Teheran, A.J. crede că acestea vor fi date doar la două sau trei dintre zecile de grupări paramilitare musulmane șiite irakiene susținute de Iran. „Pur și simplu nu cred că majoritatea dintre ele mai sunt de încredere”, a declarat el pentru Reuters. „Unele vor acționa. Altele vor avea grupuri de fațadă, care ar putea lansa atacuri fără a-și asuma responsabilitatea. Dar multe dintre ele urmăresc doar propriile interese în aceste zile.”

Traiectoria călătoriei personale a lui A.J. ca membru al unei forțe susținute de Iran în Irak, urmărește ascensiunea și căderea strategiei Iranului de a răspândi miliții proxy în regiune, sub conducerea Corpului de Gardă Revoluționară Islamică de elită și a Forței expediționare Quds, pentru a lupta împotriva Americii și Israelului. Povestea lui este despre modul în care israelienii și americanii au epuizat și diminuat majoritatea acestor proxy-uri, lăsând Republica Islamică să se confrunte cu cel mai periculos moment al său, în mare parte singură.

A.J., care provine din sudul Irakului, cu majoritate șiită, a vorbit cu Reuters cu condiția să nu fie identificat, de teamă să nu fie ținta atacurilor israeliene sau americane. El a atribuit reducerea potențialului militar al aliaților iranieni din Irak mai multor factori: războiul de uzură purtat de Israel și America împotriva altor aliați regionali, pierderea Siriei ca linie de aprovizionare și tranziția comandanților cheie către viața politică și economică irakiană.

Evaluarea sa este împărtășită de peste douăzeci de persoane intervievate de Reuters, printre care membri ai milițiilor, oficiali irakieni și occidentali, clerici șiiți și observatori atenți ai odinioarei „Axe a Rezistenței” a Iranului. Aceștia au descris o rețea de aliați subminată de ani de asasinate țintite ale unor lideri greu de înlocuit, de pierderea bazelor sigure pentru antrenament și tranzitul armelor și de transformarea comandanților irakieni în politicieni și oameni de afaceri bogați, care au mai mult de pierdut decât de câștigat din confruntarea cu Occidentul.

Liderii milițiilor irakiene „nu vor sancțiuni împotriva lor ca persoane fizice, vor să aibă acces la asistență medicală occidentală, să-și trimită copiii să studieze în străinătate”, a declarat Gareth Stansfield, profesor de politică din Orientul Mijlociu la Universitatea Exeter și membru senior al Atlantic Council, care a consiliat guvernele britanic și regional. „Acest lucru s-a accelerat de la războiul de 12 zile” dintre Israel și Iran din iunie anul trecut, a spus el.

Oficialii de securitate irakieni și surse din interiorul grupărilor paramilitare spun că reprezentanții Iranului ar putea intra în luptă cu forță dacă războiul se prelungește, dacă are loc un atac american-israelian pe care ei îl percep ca fiind împotriva șiiților în ansamblu sau dacă grupările kurde susținute de SUA atacă Iranul.

Chiar dacă ar vrea să lupte, însă, aceste grupuri susținute de Iran nu mai dispun de mijloacele pe care le aveau odată. Potrivit oficialilor de securitate irakieni, aceștia au folosit arme învechite în cele câteva atacuri pe care le-au lansat de la începutul războiului. Teheranul nu a mai trimis arme noi grupului său de la bătălia cu Israelul de anul trecut, a spus A.J. Reuters nu a putut stabili dacă acest lucru este valabil și pentru alte miliții pro-iraniene din Irak.

În timpul confruntării de anul trecut cu Israelul, Gărzile Revoluționare Iraniene au dat instrucțiuni grupului lui A.J. să riposteze, ceea ce au și făcut, lansând drone către Israel. Dar transportul armelor ar fi acum „prea riscant, ele putând fi detectate de recunoaștere”, a spus A.J.

Armata israeliană a declarat pentru Reuters că „facțiunile teroriste din Irak acționează ca un proxy al Iranului”.

„Operațiunile împotriva axei de rezistență conduse de Iran, combinate cu o înțelegere clară că Israelul nu va rămâne pasiv în timp ce civilii săi sunt atacați, au dus la o scădere a atacurilor din teritoriul irakian asupra Israelului”, se arată într-o declarație.

Guvernele irakian și iranian nu au răspuns la întrebările Reuters referitoare la acest subiect. Nici Casa Albă și Pentagonul nu au răspuns la solicitările de comentarii.

„Asemenea lideri sunt unici: apar o singură dată în istorie”

În a doua zi de război, A.J. și camarazii săi l-au plâns pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ucis într-un atac aerian în timpul asaltului israeliano-american asupra Teheranului. Totuși, nu a venit niciun ordin de atac.

În Bagdad, mii de susținători irakieni ai ayatollahului, inclusiv luptători aflați în afara serviciului din grupurile paramilitare susținute de Iran, s-au repezit totuși la porțile zonei fortificate Green Zone, scandând „moarte Americii” și sperând să atace ambasada SUA.

Nu au reușit să ajungă la podul care duce în Green Zone și au fost respinși și atacați cu gaze lacrimogene de poliția irakiană de intervenție rapidă. Niciunul dintre comandanții cunoscuți ai milițiilor iraniene nu era la fața locului.

Qais al-Khazali, un comandant sancționat de SUA, ale cărui steaguri ale miliției au fost ridicate de protestatari, a emis o declarație anodină pe X, condamnând SUA și cerând susținătorilor să-și arate furia „purtând haine negre”. În anii trecuți, Khazali amenințase interesele americane, iar oamenii pe care îi comanda uciseseră soldați americani în Irak în 2007. De data aceasta, el nu a făcut niciun apel la arme.

Un protestatar din Bagdad a deplâns lipsa de sprijin din partea liderilor paramilitari pro-Iran. „Unde sunteți?”, a mustrat protestatarul într-un videoclip postat online. „Dacă nu veniți să ne susțineți și să incendiați ambasada (n.r. americană), sunteți niște lași.”

Protestatarul se referea la un incident similar din 2019, când protestatarii și militanții susținuți de Iran au atacat ambasada SUA cu bombe incendiare, ca răspuns la raidurile aeriene americane din Irak și Siria, care au ucis zeci de camarazi paramilitari ai lor. Cu acea ocazie, liderii s-au alăturat lor, inclusiv Khazali. Momentul a marcat apogeul puterii proxy șiite iraniene în regiune.

Cu șaisprezece ani în urmă, militanții șiiți irakieni au luptat împotriva americanilor cu sprijinul Iranului, după ce invazia americană din 2003 l-a răsturnat pe conducătorul sunnit Saddam Hussein. Militanții au continuat să se infiltreze în instituțiile guvernamentale irakiene. Numărul paramilitarilor șiiți a crescut după ascensiunea Statului Islamic în 2014, când bărbații s-au grăbit să-și apere țara împotriva grupului extremist sunnit.

Comandanții șiiți, mulți dintre ei apropiați Iranului de zeci de ani, au profitat de victoria asupra Statului Islamic în 2017 pentru a câștiga locuri în alegerile parlamentare din anul următor. De asemenea, au ajuns să domine Forțele de Mobilizare Populară, o organizație paramilitară de stat cu 150.000 de membri, formată pentru a lupta împotriva Statului Islamic.

Puterea crescândă a paramilitarilor susținuți de Iran în Irak a coincis cu ascensiunea politică a Hezbollah în Liban. În Siria, președintele Bashar al-Assad, un aliat al Iranului, a rezistat între timp unui război civil cu ajutorul proxy-ului iranian.

Atacul asupra ambasadei SUA din 2019 a reprezentat un punct de cotitură. Acesta a declanșat asasinarea de către SUA, la începutul anului 2020, a legendarului comandant iranian Qassem Soleimani, șeful Forței Quds a Gărzii Revoluționare Islamice, care conducea operațiunile din străinătate și coordona proxy-urile Iranului.

Asasinarea, ordonată de președintele Donald Trump, a determinat milițiile să caute în grabă un coordonator. Mulți membri ai milițiilor spun că înlocuitorul lui Soleimani, Esmail Ghaani, nu are aceeași statură și autoritate.

A.J. păstrează cu mândrie pe telefonul său o fotografie în care apare alături de Ghaani. Dar el a spus că nu există „nicio comparație” între cei doi lideri. „Soleimani nu a fost doar un lider unic într-o generație, ci un lider unic în istorie”, a spus el.

După moartea lui Soleimani, cel mai de încredere reprezentant al Iranului, Hezbollah-ul libanez, a intervenit pentru a coordona diversele grupuri susținute de Teheran din regiune. A.J. a spus că o personalitate politică libaneză apropiată de Hezbollah ar reuni facțiunile la Beirut pentru a discuta strategia. Grupul lui A.J. încă mai avea agenți în Beirut și Teheran la acea vreme. Asta urma să se schimbe în curând.

Izbucnirea războiului în octombrie 2023 între Israel și Hamas, aliatul palestinian al Iranului, a atras Hezbollah. Acest lucru a dus la asasinarea de către Israel, în septembrie 2024, a carismaticului lider al Hezbollah, Hassan Nasrallah.

„Nasrallah era, de asemenea, de neînlocuit. Lideri ca el apar o singură dată în istorie”, a spus A.J. Uciderea lui Nasrallah și a majorității liderilor de rang înalt ai Hezbollah a însemnat că Beirutul nu mai era un loc sigur, a spus el.

Grupul său și-a limitat în curând agenții la Irak și Teheran. „Obișnuiam să ne antrenăm în Liban pe sisteme de drone. Acum o facem în Teheran”, a declarat el pentru Reuters cu câteva zile înainte ca SUA și Israelul să atace Iranul.

Toate sursele intervievate de Reuters au fost de acord că uciderea lui Nasrallah a reprezentat o lovitură severă pentru întreaga axă, afectând capacitatea irakienilor de a vizita Beirutul.

„Totul s-a schimbat după uciderea lui Nasrallah”, a declarat Mustafa Fahs, un activist politic libanez care se află în strânsă legătură cu liderii șiiți irakieni.

Fahs a spus că decapitarea conducerii Hezbollah a slăbit controlul grupului asupra instituțiilor statului din Liban, inclusiv asupra aeroportului din Beirut, privând reprezentanții irakieni de un mijloc de a vizita țara fără a fi supuși controlului serviciilor secrete libaneze.

În ultimele zile, Hezbollah a reușit să lanseze atacuri limitate, trăgând cu rachete și drone asupra Israelului din Liban.

Hezbollah și guvernul libanez nu au răspuns solicitărilor de comentarii ale Reuters.

Prăbușirea Siriei

Grupul lui A.J. și alți reprezentanți iranieni au fost trimiși în Siria din întreaga regiune în 2011 pentru a preveni prăbușirea regimului Assad într-o revoltă care s-a transformat într-un război civil dominat de rebelii islamiști sunniți. Pentru A.J. și camarazii săi, misiunea era de a proteja sanctuarele șiite din Siria. Pentru axa mai largă susținută de Iran, Siria a oferit o rută terestră crucială din Iran către Hezbollah în Liban și a permis mișcarea armelor și a luptătorilor în întreaga regiune. Cu ajutorul lor, plus sprijinul rus, Assad a rezistat.

Agenții și-au redus prezența în Siria în jurul anului 2020, când părea că regimul lui Assad a supraviețuit, dar au păstrat în continuare birouri și arme în Siria pentru a le folosi împotriva Israelului, a spus A.J.

Dar lucrurile se schimbau. În timpul unei întâlniri tensionate a facțiunilor susținute de Iran la Damasc în 2023, A.J. a spus că el și colegii săi comandanți irakieni i-au avertizat pe oficialii militari sirieni că erau infiltrați în mod periculos de agenți israelieni. „Erau agenți inamici peste tot în Siria, care așteptau doar să ne dea de gol”, a spus el.

Urmările atacurilor aeriene israeliene și americane în Piața Nilufar, din centrul capitalei iraniene Teheran, pe 2 martie 2026. Foto: Profimedia

În lunile următoare – chiar înainte de uciderea lui Nasrallah – Israelul a început să asasineze comandanți iranieni în Siria. Sirienii cumpărați de Israel furnizau coordonatele pentru atacuri, a spus A.J. Michael Knights, expert în facțiuni irakiene la firma de consultanță în domeniul riscurilor Horizon Engage din New York, care a colaborat îndeaproape cu guvernul SUA în aplicarea sancțiunilor, a spus că Israelul avea agenți locali care ajutau la identificarea țintelor.

Demiterea lui Assad în decembrie 2024 a fost o lovitură dură pentru Teheran și aliații săi. Cu axa Iranului slăbită și Nasrallah mort, Siria a fost preluată de foști luptători Al Qaeda conduși de Ahmed al-Sharaa, care avea să devină președintele țării în 2025.

Înfrângerea bruscă a determinat dispersarea facțiunilor pro-Iran rămase, grupurile irakiene retrăgându-se peste graniță. „Damasc era cheia coordonării axei rezistenței”, a spus A.J. „Acela a fost un moment decisiv pentru noi.”

Guvernul sirian nu a răspuns la întrebările Reuters referitoare la acest subiect.

Odată cu căderea lui Assad, axa rezistenței s-a redus în mare parte la Iran, militanții Houthi din Yemen și grupurile irakiene.

„Dumnezeul banilor”

Cu o zi înainte de începerea războiului cu Iranul, un fost șef al serviciilor secrete irakiene a condus un corespondent Reuters prin Bagdad, arătându-i vaste proiecte de construcții profitabile deținute de milițiile iraniene.

„Acești oameni au fost creați de Iran și s-ar putea dovedi în cele din urmă loiali acestuia”, a spus el, referindu-se la liderii milițiilor. „Dar există doi zei pe care îi venerează mai presus de toate – armele și banii.”

Cu câteva luni mai devreme, Khazali, comandantul sancționat de SUA, a făcut un comentariu surprinzător într-un interviu televizat. Pe fondul demersurilor SUA de a reveni în sectorul petrolier irakian, el a spus că companiile americane sunt binevenite să vină și să investească. Anul precedent, el amenințase deschis interesele SUA dacă Washingtonul ar fi susținut atacurile israeliene asupra Hezbollahului libanez.

Această aparentă schimbare de atitudine nu a fost pe placul mai multor comandanți pro-Iran din Irak.

Fumul se ridică din zonă după ce capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran, pe 1 martie 2026. Foto: Profimedia

„Situația actuală din Irak a arătat cine este adevărata rezistență (n.r. împotriva Americii)”, a declarat Abu Turab al-Tamimi, un fost comandant legat de facțiunea Kataib Hezbollah, susținută de Iran.

„Au mai rămas doar Kataib Hezbollah, Nujaba și poate încă câteva”, a declarat Tamimi pentru Reuters, numind două facțiuni irakiene care rămân cele mai loiale Iranului. El nu a inclus grupul lui Khazali. Kataib Hezbollah și Nujaba nu au răspuns la întrebările Reuters.

Mișcarea miliției lui Khazali a dat naștere unui partid politic afiliat, pe care el îl conduce. El se numără printre comandanții de rang înalt susținuți de Iran care au reușit să obțină locuri în parlament și alte poziții influente în cadrul statului irakian. Ei și-au păstrat grupurile armate, integrându-le de obicei în Forțele de Mobilizare Populară, care primesc un buget anual de peste 3 miliarde de dolari de la guvernul irakian. De asemenea, ei și-au creat interese comerciale extinse.

În acest proces, și-au moderat retorica antiamericană și s-au abținut din ce în ce mai mult de la acțiuni militare. Majoritatea acestor comandanți nu au mai lansat amenințări împotriva SUA de la începutul războiului cu Iranul, iar grupurile lor nu au revendicat noi atacuri asupra intereselor americane.

De asemenea, s-au aliniat în mod privat cu SUA în ceea ce privește deliberările Irakului asupra unui nou prim-ministru, potrivit tuturor surselor intervievate de Reuters, inclusiv membrii birourilor politice ale comandanților.

Khazali și Shibl al-Zaidi, un alt lider sancționat de SUA care conduce și un partid politic, au respins amândoi alegerea favorizată de Iran a lui Nouri al-Maliki, un fost prim-ministru la care SUA s-a opus cu tărie, potrivit unor membri ai partidului lui Zaidi și altor politicieni irakieni.

Cei doi comandanți merg și mai departe, contactând oficiali occidentali.

„Șeful secției politice a ambasadei britanice s-a întâlnit cu șeful alianței noastre parlamentare acum 10 zile (n.r. în februarie)”, a declarat Hussam Rabie, purtătorul de cuvânt al partidului condus de Zaidi.

Rabie și alți oficiali irakieni au declarat că Khazali se întâlnea regulat și cu oficiali europeni. Khazali și Zaidi nu au răspuns la întrebările Reuters. Ambasada britanică a refuzat să comenteze.

Unii comentatori și oficialii irakieni care se opun Iranului au declarat că aceste demersuri ar putea fi o stratagemă iraniană pentru a-i împiedica pe acești oameni să fie ținta atacurilor aeriene americane, pentru a le păstra puterea politică în Irak și pentru a folosi țara ca sursă de venit.

Iranul a folosit metode adesea complicate pentru a scoate bani din Irak prin intermediari care se ocupă cu livrări de numerar și contrabandă cu petrol, potrivit sancțiunilor impuse de SUA. Dar sancțiunile sufocau deja acești bani înainte de război.

Chiar dacă Republica Islamică supraviețuiește atacului SUA și Israelului, surse din interior și mai mulți oficiali irakieni și occidentali spun că acțiunile recente ale liderilor de rang înalt din Irak, susținuți de Teheran, au arătat că aceștia nu sunt dispuși să moară pentru Iran.

„Ideea că facțiunile sunt sub controlul Iranului nu mai este valabilă”, a spus Stansfield.

O amenințare pentru toți șiiții

În a treia zi a războiului cu Iranul, A.J. a jelit moartea unui prieten, un luptător și specialist în drone din Kataib Hezbollah, ucis într-un atac aerian în Irak. Luptătorul se număra printre cel puțin șase militanți susținuți de Iran uciși în atacuri de la începutul războiului.

Ceea ce ar putea împinge și mai multe facțiuni șiite irakiene să treacă la acțiune nu este loialitatea față de Iran, ci sentimentul că credința lor este asediată, potrivit politicienilor și clericii irakieni. Acest lucru ar putea lua forma unui atac asupra locurilor sfinte șiite din Irak sau a violențelor sectare care vizează șiiții ca grup.

Oamenii se adună pentru a organiza o demonstrație după anunțul că liderul iranian Ayatollah Ali Khamenei a fost ucis în atacurile americane-israeliene din Teheran, Iran, pe 1 martie 2026. O mulțime numeroasă s-a adunat în Piața Enghelab (Revoluției) din capitala Teheran, scandând sloganuri anti-SUA și anti-Israel, în timp ce fluturau steaguri iraniene și postere cu Khamenei. Foto: Profimedia

„Șiiții irakieni împărtășesc aceeași ideologie cu Republica Islamică Iran, și anume apărarea religiei noastre”, a declarat șeicul Karim al-Saidi, un cleric care a participat la protestele pro-Iran din Bagdad. „Sperăm în pace, dar dacă se ajunge la confruntare, suntem pregătiți.”

Mulți paramilitari șiiți irakieni nu au mai văzut un război pe scară largă de când au luptat împotriva Statului Islamic în Irak și Siria, cunoscut sub numele de ISIS. Ei spun că sunt pregătiți să înfrunte o amenințare renașcentă din partea acelui grup de peste graniță, din Siria. Sprijinul acordat de SUA președintelui sirian Sharaa, un fost comandant al Al Qaeda, este dovada pentru paramilitarii irakieni că SUA încearcă să împingă din nou jihadiștii sunniți în direcția lor.

„Liderii noștri ar putea fi ocupați cu politica”, a declarat Seif, un membru al grupului armat al lui Khazali, dând doar prenumele său. „Dar noi nu știm decât Jihadul.”

