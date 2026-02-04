Live TV

Video Momente de panică în Egipt, după ce un teren s-a surpat și a înghițit două magazine în New Cairo

Un teren s-a prăbușit și a înghițit două magazine în New Cairo

Momente de panică în Egipt. Un teren s-a prăbușit și a înghițit două magazine în New Cairo, oraș satelit al capitalei epigtene. Doi oameni au fost răniți. În urmă a rămas a goapă imensă, de 15 metri adâncime.

Victimele se aflau în magazine la momentul prăbușirii și au fost transportate la spital pentru tratament.

Din primele informații, incidentul ar fi putut fi declanșat de lucrări de excavare la un șantier din apropiere.

Autoritățile au lansat o anchetă cu privire la incident.

Editor : A.P.

