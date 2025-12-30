Live TV

Apelul preşedintelui Iranului după protestele spontane din centrul Teheranului

Protesters Rally Against Economic Crisis In Tehran
În centrul Teheranului au pornit proteste spontane față de criza economică. Foto: Profimedia
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a îndemnat marţi să fie ascultate „revendicările legitime” ale manifestanţilor, după două zile de proteste ale comercianţilor la Teheran față de costul de trai ridicat şi hiperinflaţia galopantă.

„Am cerut Ministerului de Interne să asculte revendicările legitime ale manifestanţilor dialogând cu reprezentanţii lor, pentru ca guvernul să poată acţiona cu toate forţele sale pentru a rezolva problemele şi a acţiona de o manieră responsabilă”, a subliniat preşedintele iranian pe reţeaua X, potrivit AFP,preluată de Agerpres.

Preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, i-a îndemnat la rândul său pe deputaţi şi pe responsabilii politici „să ia măsurile necesare pentru a creşte puterea de cumpărare a populaţiei”, potrivit unor imagini difuzate de televiziunea iraniană.

Luni, comercianţii şi-au închis din nou magazinele în Teheran şi au protestat față de degradarea situaţiei economice, exacerbată de deprecierea rapidă a monedei naţionale pe fondul sancţiunilor occidentale.

Această mişcare spontană a început duminică în cea mai mare piaţă pentru telefoane portabile din capitala iraniană, înainte de a se extinde şi a căpăta amploare a doua zi. Proteste au avut loc în special în centrul Teheranului, unde există numeroase magazine. Restul oraşului nu a fost afectat.

Însă marţi dimineaţă majoritatea magazinelor şi cafenelelor erau deschise ca de obicei de-a lungul imensului bulevard Vali-asr, care traversează Teheranul din nord spre sud pe o lungime de 18 kilometri.

Poliţia antirevoltă supraveghea principalele locuri din centrul capitalei iraniene.

Iranul suferă de ani de zile de hiperinflaţie cronică. În decembrie, preţurile au crescut în medie cu 52% pe an, conform Centrului de Statistici al Iranului, un organism oficial. Însă această cifră este departe de a reflecta cu exactitate creşterile de preţuri constatate în special la produsele de primă necesitate.

Economia iraniană, deja fragilizată de decenii de sancţiuni occidentale, este afectată şi de restabilirea la sfârşitul lui septembrie de către ONU a sancţiunilor internaţionale suspendate în urmă cu zece ani, sancţiuni legate de programul nuclear al Iranului.

