Întâlnire în Situation Room „pentru o decizie finală”. Condițiile lui Trump pentru un acord cu Iranul: „Niciun transfer de bani”

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că și-a convocat echipa de securitate națională în Situation Room de la Casa Albă pentru a lua o decizie finală cu privire la acordul dintre negociatorii americani și iranieni.

În urmă cu o zi, Axios, citând doi oficiali americani, a raportat că negociatorii americani și iranieni au ajuns la un acord privind un memorandum de înțelegere cu o durată de 60 de zile pentru prelungirea armistițiului și demararea negocierilor privind programul nuclear al Iranului, însă președintele Donald Trump nu și-a dat încă aprobarea finală. Totuși, informația a fost dezmințită de agenția de știri iraniană Tasnim.

Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a enumerat elementele pe care ar trebui să le includă un eventual acord: angajamentul Iranului de a nu dezvolta arme nucleare, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, îndepărtarea tuturor minelor marine, ridicarea blocadei, precum și preluarea și distrugerea de către SUA a uraniului puternic îmbogățit al Iranului.

„Iranul trebuie să accepte că nu va deține niciodată arme nucleare sau bombe nucleare. Strâmtoarea Ormuz trebuie redeschisă imediat, fără taxe, pentru a permite traficul maritim fără restricții, în ambele sensuri. Toate minele acvatice (bombele), dacă există, vor fi eliminate (am distrus, prin detonare, numeroase astfel de mine cu ajutorul excelentelor noastre dragoare).

Iranul va finaliza îndepărtarea imediată și/sau detonarea oricăror mine rămase (care nu vor fi prea multe!). Navele blocate în strâmtoare din cauza blocadei noastre navale extraordinare și fără precedent, care va fi acum ridicată, pot începe procesul de «întoarcere acasă»! Transmiteți-le salutări soțiilor, soților, părinților și familiilor voastre din partea mea, președintele vostru preferat! Materialul îmbogățit, denumit uneori «praf nuclear», care se află îngropat adânc sub pământ, sub munți practic prăbușiți în urma puternicului nostru atac cu bombardiere B2 de acum 11 luni, va fi dezgropat de Statele Unite (care, după cum se știe, este singura țară, alături de China, care dispune de capacitatea tehnică necesară pentru a face acest lucru!), în strânsă coordonare și colaborare cu Republica Islamică Iran, precum și cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, și va fi DISTRUS.

Până la noi dispoziții, nu se va efectua niciun transfer de bani. S-a ajuns la un acord cu privire la alte aspecte, de o importanță mult mai redusă. Voi participa acum la o ședință în Situation Room pentru a lua o decizie finală”, a scris cel de-al 47-lea președinte american.

