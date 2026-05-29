Live TV

Întâlnire în Situation Room „pentru o decizie finală”. Condițiile lui Trump pentru un acord cu Iranul: „Niciun transfer de bani”

Data publicării:
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
Președintele Donald J. Trump în Camera de criză (Situation Room), în timp ce SUA loveau Iranul, 21 iunie 2025. Foto Facebook / Casa Albă

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că și-a convocat echipa de securitate națională în Situation Room de la Casa Albă pentru a lua o decizie finală cu privire la acordul dintre negociatorii americani și iranieni.

În urmă cu o zi, Axios, citând doi oficiali americani, a raportat că negociatorii americani și iranieni au ajuns la un acord privind un memorandum de înțelegere cu o durată de 60 de zile pentru prelungirea armistițiului și demararea negocierilor privind programul nuclear al Iranului, însă președintele Donald Trump nu și-a dat încă aprobarea finală. Totuși, informația a fost dezmințită de agenția de știri iraniană Tasnim.

Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a enumerat elementele pe care ar trebui să le includă un eventual acord: angajamentul Iranului de a nu dezvolta arme nucleare, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, îndepărtarea tuturor minelor marine, ridicarea blocadei, precum și preluarea și distrugerea de către SUA a uraniului puternic îmbogățit al Iranului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Iranul trebuie să accepte că nu va deține niciodată arme nucleare sau bombe nucleare. Strâmtoarea Ormuz trebuie redeschisă imediat, fără taxe, pentru a permite traficul maritim fără restricții, în ambele sensuri. Toate minele acvatice (bombele), dacă există, vor fi eliminate (am distrus, prin detonare, numeroase astfel de mine cu ajutorul excelentelor noastre dragoare).

Iranul va finaliza îndepărtarea imediată și/sau detonarea oricăror mine rămase (care nu vor fi prea multe!). Navele blocate în strâmtoare din cauza blocadei noastre navale extraordinare și fără precedent, care va fi acum ridicată, pot începe procesul de «întoarcere acasă»! Transmiteți-le salutări soțiilor, soților, părinților și familiilor voastre din partea mea, președintele vostru preferat! Materialul îmbogățit, denumit uneori «praf nuclear», care se află îngropat adânc sub pământ, sub munți practic prăbușiți în urma puternicului nostru atac cu bombardiere B2 de acum 11 luni, va fi dezgropat de Statele Unite (care, după cum se știe, este singura țară, alături de China, care dispune de capacitatea tehnică necesară pentru a face acest lucru!), în strânsă coordonare și colaborare cu Republica Islamică Iran, precum și cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, și va fi DISTRUS. 

Până la noi dispoziții, nu se va efectua niciun transfer de bani. S-a ajuns la un acord cu privire la alte aspecte, de o importanță mult mai redusă. Voi participa acum la o ședință în Situation Room pentru a lua o decizie finală”, a scris cel de-al 47-lea președinte american.

Citește și:  

Avertisment dur de la Teheran: „Vorbele SUA nu mai valorează nimic”. Ce îi cere Iranul lui Donald Trump

În căutarea unui acord iluzoriu: În ce capcană a căzut Donald Trump în criza din Iran și cum îl împiedică să pună capăt conflictului

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. Nicușor Dan a...
drapel nato langa ale aliatilor
2
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
4
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
om cu umbrela in ploaie
5
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Digi Sport
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iranian Parliament Shows Support For The IRGC, Tehran, Iran - 01 Feb 2026
Avertisment dur de la Teheran: „Vorbele SUA nu mai valorează nimic”. Ce îi cere Iranul lui Donald Trump
Donald Trump / John Kerry
În căutarea unui acord iluzoriu: În ce capcană a căzut Donald Trump în criza din Iran și cum îl împiedică să pună capăt conflictului
Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
SUA și Iranul au ajuns la un acord, dar Donald Trump încă nu și-a dat aprobarea. Reacția presei de la Teheran
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
SUA impun noi sancțiuni asupra vânzărilor de petrol ale armatei iraniene: „Nu vom permite guvernului să-și sporească veniturile”
kiev ucraina bombardament fum
Doi congresmeni democrați spun că SUA ar trebui să trimită mai multe rachete antiaeriene Ucrainei pentru a proteja Kievul
Recomandările redacţiei
FED VENIRE BLOC NICUSOR DAN 290526 R7_178227
Nicușor Dan, la Galați: O dronă lovită deasupra Ucrainei și-a...
radu miruta
Radu Miruță: România va semna opt proiecte pentru unele dintre cele...
oana toiu face declaratii
Ambasadorul Rusiei, la MAE. Oana Țoiu: Condamnăm gesturile nesăbuite...
Vladimir Putin.
Vladimir Putin a fost informat despre incidentul cu drona rusească...
Ultimele știri
Ministerul Sănătăţii a făcut în ultima lună plăţi de peste 270 de milioane de lei pentru proiectele din sănătate cu finanţare prin PNRR
Japonia trimite soldați în misiunea NATO de la Wiesbaden pentru a studia noile tactici de luptă
Grevă săptămâna viitoare la Fabrica de Arme Cugir. Tot atunci, conducerea discută cu reprezentanții unei firme de armament din Germania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
FCSB și Dinamo, blocate pe Arena Națională de Kanye West?! Reacția Primăriei București despre închirierea...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Ce cadou de peste 1,3 milioane de dolari i-a făcut Cristi Borcea fiicei sale: ”I-am luat la Hollywood, pe...
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat: Jose Mourinho a semnat!
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”