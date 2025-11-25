Live TV

Armata britanică suspendă utilizarea tancurilor Ajax după ce zeci de militari s-au îmbolnăvit în timpul unui exercițiu: ce probleme au

Data publicării:
AJAX,_the_Future_Armoured_Fighting_Vehicle_for_the_British_Army_MOD_45159441
Foto: Richard Watt/MOD, OGL v1.0, via wikimedia.org

Membrii a două regimente britanice au suferit probleme de sănătate după ce au petrecut până la 15 ore în vehiculele blindate defecte, care au fost declarate sigure în această lună, scrie The Times.

Armata britanică a fost nevoită să suspende utilizarea vehiculelor blindate de luptă Ajax după ce zeci de soldați s-au îmbolnăvit din cauza vibrațiilor și a problemelor de auz. Soldații au ieșit din vehiculele în valoare de 10 milioane de lire sterline vomitând, în timp ce alții se agitau atât de violent încât nu-și puteau controla corpurile după exercițiile militare din Salisbury Plain, au declarat sursele publicației britanice. Alții abia se puteau ține pe picioare.

Treizeci și unu de soldați din Household Cavalry și Royal Lancers au fost afectați după ce au petrecut între 10 și 15 ore în vehicul, au declarat două surse.

Exercițiul Iron Fist a avut loc în weekend, la doar câteva săptămâni după ce Luke Pollard, ministrul apărării, a prezentat vehiculele și le-a declarat sigure pentru operațiuni.

Toate elementele Ajax ale exercițiului au fost anulate, iar soldații au fost împiedicați să utilizeze vehiculele, care au trebuit să fie transportate înapoi la cea mai apropiată tabără.

Miniștrii și șefii armatei vor fi confruntați cu întrebări serioase cu privire la motivul pentru care au permis utilizarea vehiculelor după recentele plângeri formulate de soldați. Unii dintre ei au suferit de aceleași probleme legate de zgomot și vibrații în timpul ultimului exercițiu major din vară. Problemele semnalate au inclus dureri de cap severe, pierderea echilibrului, probleme de mișcare și tinitus, a declarat o sursă din domeniul apărării. „Soldații sunt în continuare afectați”, a declarat anterior o sursă.

The Times a dezvăluit luna aceasta că cel puțin doi soldați au fost afectați atât de grav încât au fost retrogadați din punct de vedere medical și nu au mai putut fi detașați în străinătate. Alți trei soldați urmează să fie lăsați la vatră din motive medicale în următoarele săptămâni, după ce au suferit probleme anul trecut.

Cu toate acestea, lansarea vehiculului de recunoaștere a continuat după ce o echipă de investigație a armatei a examinat preocupările, dar nu a găsit „probleme sistemice”.

Pollard a declarat la începutul acestei luni că problemele cu vehiculele de recunoaștere „aparțin definitiv trecutului”.

În timpul unei vizite la fabrica General Dynamics din Țara Galilor, care le produce, el a declarat: „Nu le-am pune la dispoziția forțelor noastre armate dacă nu ar fi sigure”.

Vehiculele blindate de luptă Ajax, care au șase variante, sunt proiectate pentru a detecta inamicul de la o distanță de opt kilometri înainte ca unitățile de infanterie și alte mijloace să se deplaseze în spatele lor. Folosind o serie de camere și senzori, vehiculul tot-teren este proiectat astfel încât cei trei membri ai echipajului să nu fie nevoiți să iasă din el, putând rămâne în interior timp de o săptămână, dacă este necesar.

În cadrul armatei britanice există îngrijorări că problemele cu care se confruntă trupele nu sunt luate suficient de în serios de către conducerea militară superioară, deoarece Ajax este considerat o „sarcină fără eșec”, ca parte integrantă a unei divizii de luptă modernizate.

Programul Ajax, în valoare de 5,5 miliarde de lire sterline, a început în 2010. Acesta a fost amânat deoarece testele au fost întrerupte în 2021, când sute de soldați au suferit pierderi de auz și alte leziuni.

Soldații care utilizează Ajax primesc acum căști cu două straturi, cu o cască interioară și o husă exterioară, în încercarea de a atenua problemele cauzate de zgomotul vehiculului. Se crede că, atunci când soldații coboară, ei îndepărtează husa exterioară, expunându-se la un nivel de zgomot mai mare atunci când vehiculul este încă în funcțiune.

Când The Times a vizitat General Dynamics împreună cu Pollard, un contor de pe un telefon mobil a indicat o valoare de 90 de decibeli la câțiva metri distanță. Expunerea îndelungată sau repetată la sunete de peste 85 de decibeli poate provoca pierderea auzului, iar angajatorii trebuie să asigure protecție dacă acest nivel este depășit, potrivit reglementărilor privind protecția muncii.

O sursă din cadrul Ministerului Apărării a confirmat că armata a suspendat utilizarea Ajax pentru antrenamente și exerciții timp de două săptămâni, în timp ce se desfășura o anchetă de siguranță.

Câteva sute de soldați participau la exercițiu și un număr mic dintre ei au prezentat inițial probleme grave.

Armata a oprit imediat exercițiul și a testat toate persoanele implicate, iar în urma acestui test, un total de 31 de persoane au fost identificate ca având probleme. „Marea majoritate” dintre acestea sunt acum bine, au spus ei.

General Dynamics nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

După 7 ani de întârzieri, controversatele vehicule Ajax ale Armatei britanice intră în serviciu: „Primul blindat cu adevărat digital”

