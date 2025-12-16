Atacul armat de la Sydney: cei doi bărbați care au ucis 15 evrei par a fi fost motivați de ideologia „Statului Islamic”

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat marţi că atacul asupra unei mulţimi care sărbătorea sărbătoarea evreiască Hanuka pe o plajă din Sydney pare a fi „motivat de ideologia” grupării Stat Islamic, scrie Agerpres.

Un tată şi fiul său deschis focul de cel puţin 40 de ori, timp de circa 10 minute duminică seara, făcând cel puţin 15 morţi şi peste 40 de răniţi.

Atacul a fost calificat drept actul drept antisemit, dar anterior oferiseră puţine detalii despre motivele atacatorilor.

Marţi, Anthony Albanese a oferit unul dintre primele indicii care sugerează că cei doi bărbaţi se radicalizaseră înainte de a comite această „crimă în masă”.

„Se pare că acest lucru a fost motivat de ideologia Statului Islamic” (SI), a declarat şeful guvernului.

Gruparea jihadistă SI a controlat vaste porţiuni de teritoriu în Irak şi Siria înainte de a fi învinsă în 2019, dar încă menţine celule adormite de luptători în ţară.

Albanese a declarat că Naveed Akram, 24 de ani, fusese verificat de serviciile secrete australiene în 2019, dar la momentul respectiv nu părea să reprezinte o ameninţare imediată.

„El le-a atras atenţia din cauza legăturilor sale cu alţii”, „două dintre persoanele cu care era asociat au fost puse sub acuzare şi au ajuns la închisoare, dar el nu a fost considerat un potenţial suspect la momentul respectiv”, a declarat Albanese.

Poliţia l-a arestat duminică pe Naveed Akram. Grav rănit, acesta se află în comă în spital, sub pază forţelor de ordine. Tatăl său, Sajid, 50 de ani, a fost ucis de poliţie.

Citește și:

Doi supraviețuitori ai Holocaustului se numără printre victimele atacului terorist din Australia

Australia intenționează să înăsprească legile privind armele de foc după atacul soldat cu 15 morți de la Bondi Beach, Sydney

Editor : B.E.