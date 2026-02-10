Avertismentul SUA pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul tensiunilor cu Teheranul: Stați departe de apele Iranului

Statele Unite au emis, luni, noi îndrumări pentru navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă cheie pentru aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu, în contextul în care tensiunile dintre Washington și Teheran din cauza programului nuclear al Iranului cresc, scrie Reuters.

Iranul a amenințat în trecut că va închide Strâmtoarea Ormuz - o porțiune din aceasta se află în apele sale teritoriale - și a confiscat uneori nave comerciale și petroliere care circulau prin zonă, acuzând acțiuni de contrabandă.

Administrația Maritimă a Departamentului Transporturilor din SUA a sfătuit navele comerciale sub pavilion american să stea cât mai departe posibil de apele teritoriale ale Iranului și să refuze verbal permisiunea forțelor iraniene de a urca la bord, dacă li se solicită, conform îndrumărilor.

„Se recomandă ca navele comerciale sub pavilion american care tranzitează aceste ape să rămână cât mai departe posibil de marea teritorială a Iranului, fără a compromite siguranța navigației”, conform îndrumărilor publicate pe site-ul său web.

De asemenea, echipajele nu ar trebui să nu opună rezistență prin forță autorităților iraniene dacă se îmbarcă.

„Dacă forțele iraniene abordează o navă comercială sub pavilion american, echipajul nu ar trebui să opună rezistență cu forța grupului de abordare”, a precizat autoritatea.

Șeful diplomației iraniene a declarat, vineri, că discuțiile nucleare cu SUA, mediate de Oman, au început bine și vor continua, remarci care ar putea ajuta la atenuarea îngrijorărilor că eșecul ajungerii la un acord ar putea apropia Orientul Mijlociu de un război.

Deși ambele părți și-au exprimat disponibilitatea de a relua diplomația în legătură cu disputa nucleară de lungă durată dintre Teheran și Occident, Washingtonul a declarat că dorește ca discuțiile să acopere și rachetele balistice ale Iranului, sprijinul pentru grupările armate din regiune și drepturile omului.

Președintele Donald Trump a intensificat, vineri, presiunea asupra Iranului printr-un ordin executiv care impune un tarif de 25% la importurile din orice țară care achiziționează „direct sau indirect” bunuri din Iran, respectând o amenințare făcută luna trecută.

Citește și:

Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz

Editor : Ș.R.