În timp ce Donald Trump ia în calcul lovituri militare împotriva Iranului, un susținător al răsturnării regimului de la Teheran, de obicei vorbăreț și vehement, a păstrat un tăcere remarcabilă: Benjamin Netanyahu, scrie Financial Times într-o analiză a implicațiilor privind Israelul a unei intervenții a SUA asupra regimului de la Teheran.

În afară de un scurt gest de aprobare făcut duminica trecută pentru „curajul cetățenilor iranieni”, premierul israelian a spus puține lucruri despre protestele naționale și represiunea violentă care au zguduit republica islamică în ultimele săptămâni.

Dar indiferent de forma pe care o va lua intervenția promisă de Trump – acțiune militară, negocieri sub amenințarea atacurilor sau o combinație de atacuri cibernetice și/sau sancțiuni mai severe menite să reaprindă protestele de stradă – un regim iranian slăbit nu va face decât să încline și mai mult balanța regională în favoarea Israelului.

Yaakov Amidror, fost consilier pentru securitate națională și confident al lui Netanyahu, a declarat că Israelul are de câștigat indiferent dacă Trump încearcă să răstoarne regimul sau dacă, în cele din urmă, urmărește ceva mai limitat.

Dacă urmărește schimbarea regimului, „înseamnă că gândesc la fel ca noi... că prăbușirea regimului merită, chiar dacă duce la haos”, a spus Amidror, acum membru al grupului de reflecție Jinsa.

„Dacă, în final, el ajunge la un acord și renunță la planul de a distruge regimul [în schimbul] eliminării proiectelor nucleare și balistice ale Iranului... este [de asemenea] un rezultat fantastic”.

Calea către acest rezultat va fi probabil dificilă. Israelul se pregătește deja să fie printre țintele oricăror represalii iraniene, așa cum a fost și în timpul primului război din Golf din 1991, când Saddam Hussein a bombardat Tel Avivul, în timp ce George Bush a bombardat Bagdadul.

Dar în lunga rivalitate dintre republica islamică și țara pe care regimul o denigrează ca „Micul Satan”, Israelul lui Netanyahu deține deja cea mai puternică poziție strategică din istoria sa.

Într-un război de 12 zile de anul trecut, Israelul a distrus apărarea aeriană a Iranului, a asasinat oameni de știință nucleari și lideri militari de rang înalt și a convins SUA să desfășoare cele mai mari arme convenționale din lume împotriva siturilor nucleare subterane ale Iranului. De asemenea, a alimentat temerile în cadrul regimului iranian cu privire la trădătorii legați de Israel din rândurile sale.

Cu toate acestea, oficialii israelieni spun că Trump a insistat pentru un acord de încetare a focului înainte ca Israelul să poată distruge complet capacitățile masive de rachete balistice ale Gărzii Revoluționare Islamice, dintre care unele au reușit să străpungă apărarea aeriană multistratificată a Israelului. „Treabă neterminată”, a spus un oficial militar israelian, care a repetat avertismentele că Iranul încă își reconstituie arsenalul.

Trump a declarat luna trecută, în timpul unei vizite a lui Netanyahu, că SUA „nu vor avea de ales” decât să atace Iranul dacă se va constata că acesta își reconstruiește arsenalul de arme. El a precizat însă că informațiile nu au fost încă confirmate.

Președintele SUA a adoptat însă un ton mai agresiv în această lună, ca răspuns la înăsprirea represiunii regimului împotriva protestatarilor, și a promis să vină în „ajutorul” acestora – lăsând Israelului posibilitatea de a culege roadele fără a participa.

„Este o oportunitate istorică de a produce o schimbare – și una dramatică – în Orientul Mijlociu și în lume”, a declarat Zohar Palti, fost șef al departamentului de politică al Ministerului Apărării din Israel și al departamentului de informații al agenției de spionaj Mossad.

Un fost oficial american care a lucrat în Iran și în regiune a declarat că Israelul realizează că are „o fereastră de aur cu Trump” și a constatat că președintele este în mare măsură dispus să „externalizeze portofoliul Iranului către Israel”.

Președintele SUA nu a indicat încă dacă s-a hotărât să atace Iranul și cum va face acest lucru. În timp ce analiștii din domeniul apărării și foștii oficiali au declarat săptămâna aceasta că printre țintele posibile s-ar putea număra regimul sau bazele IRGC, infrastructura sau chiar conducerea, președintele părea miercuri să cântărească încă ce fel de intervenție ar îndeplini promisiunea sa de a ajuta protestatarii.

Administrația Trump a demonstrat, de asemenea, un apetit limitat pentru o intervenție militară extinsă. „Aceste lucruri se fac înainte de micul dejun”, a declarat Brian Mast, președintele comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților și susținător al lui Trump.

Sima Shine, fostă șefă a departamentului de cercetare al Mossad, unde s-a concentrat pe Iran, a declarat că puțini în Israel se așteptau ca amenințările lui Trump să ducă la „visul de basm – o schimbare de regim, un sistem democratic pro-occidental care să prindă rădăcini în Iran și să producă relații bune”.

Dar nu există nicio îndoială, a spus ea, că Israelul și SUA colaborează în culise. Israelul și SUA împărtășesc în mod regulat informații și au cooperat anterior în operațiuni împotriva Iranului, inclusiv asasinarea veneratului general IRGC Qassem Soleimani.

De-a lungul anilor, serviciile secrete israeliene au demonstrat cât de profund au pătruns în Iran – asasinând oameni de știință nucleari după bunul plac, desfășurând drone pe teritoriul iranian și efectuând lovituri aeriene țintite împotriva liderilor militari.

Dar Israelul nu a urmărit niciodată în mod serios schimbarea regimului în Iran, după ce a învățat limitele capacităților sale când a eșuat în anii 1980 să instaleze un guvern prietenos în Liban.

Trump, între timp, a fost încurajat de succesul recentei misiuni militare americane de a-l scoate pe fostul președinte al Venezuelei, Nicolás Maduro, din ascunzătoarea sa fortificată din Caracas și de a-l livra peste noapte unui tribunal american.

„Cea mai mare întrebare din Washington în acest moment este: «S-a schimbat relația lui Trump cu forța?», a declarat un fost oficial al apărării americane. „Odată ce vezi că funcționează – operațiuni militare complexe fără victime – asta alimentează bestia.”

În timp ce Trump s-a concentrat public pe dorința sa de a „ajuta” protestatarii iranieni, Israelul speră că atacurile americane vor include facilitățile de producție de rachete balistice ale Iranului sau că Washingtonul va negocia închiderea acestora, au declarat mai mulți oficiali israelieni.

Deși SUA și Israelul par adesea să fie în acord când vine vorba de acțiunile din Orientul Mijlociu, ușoare tensiuni – sau chiar divergența de interese – se simt adesea și între cele două părți în privat, a declarat un fost oficial american care a lucrat cu Netanyahu timp de ani de zile.

„A aprobat Netanyahu acordul nuclear [din 2015] cu Iranul? Nu cu Obama și, din nou, nu și când Trump a început negocierile”, a spus el.

Trump este, de asemenea, mai atent decât administrațiile americane anterioare la relațiile sale strânse cu statele din Golf, inclusiv Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar. O prăbușire haotică a regimului iranian sau chiar atacuri iraniene de represalii – care anul trecut au vizat o bază americană din Qatar – riscă să destabilizeze și mai mult o regiune consumată de mai bine de doi ani de război.

„Statele din Golf nu sunt pe aceeași lungime de undă, nici cu americanii, nici cu noi”, a spus Shine, fostul analist al Mossadului. „Ele nu gândesc ca noi sau ca americanii – ele gândesc în funcție de propriile interese și de îmbunătățirea relațiilor lor cu Iranul. Și, bineînțeles, nu doresc să vadă o evoluție care să întărească și mai mult Israelul.”

