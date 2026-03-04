Propagandiștii de la Kremlin, șocați de operațiunile din Iran. Putin, ridiculizat, Trump văzut ca trădător. „Urmează Rusia”

Pentru rușii pro-război, bombardarea Iranului a venit ca o surpriză, provocând furie și teamă. Kyiv Post a colectat reacțiile propagandiștilor de la Moscova la atacul asupra statului teocratic islamic.

Atacurile SUA și Israelului asupra Iranului – un aliat cheie al Rusiei care, timp de ani de zile, a ajutat Moscova să eludeze sancțiunile și a furnizat Rusiei drone Shahed letale, împreună cu tehnologia completă de producție la cheie – au venit ca o mare surpriză pentru Kremlin.

Există trei narațiuni principale în rândul canalelor și vorbitorilor propagandisti ruși:

Rusia nu și-a ajutat aliații

Trump a trădat Rusia

Rusia va fi următoarea

Declarațiile ciudate ale lui Putin de „condoleanțe” pentru moartea ayatollahului Khamenei, fără a acuza forțele care l-au eliminat, au fost ridiculizate nu numai în comentariile de pe pagina Ministerului rus de Externe.

Un popular blogger ucrainean, fost consilier al șefului Oficiului Prezidențial și purtător de cuvânt militar șef al Kievului, Oleksii Arestovich, a remarcat că atacul israeliano-american asupra Iranului a expus slăbiciunea colosală a Rusiei, Chinei și BRICS în ansamblu.

Recent, propagandiștii Kremlinului au încercat să folosească BRICS și Sudul Global pentru a speria întreaga ordine mondială.

„Un caz rar în diplomația mondială – Federația Rusă și China au condamnat uciderea „liderului suprem al Iranului” fără a-l numi pe ucigaș – Donald Trump”, a remarcat Arestovich.

„El rămâne pentru ei, ca și înainte, un „partener respectat”. La prima încercare reală, Sudul Global s-a dovedit a nu fi un front unit, ci un club al celor nesiguri, în care toată lumea se îndepărtează una de alta la primul semn de pericol.”

Propagandiștii ruși, aproape pentru prima dată, sunt de acord cu ucrainenii în evaluările lor.

Ei sunt șocați de atacul de ieri al „prietenului și partenerului” Donald Trump asupra Iranului, care era unul dintre principalii furnizori de arme ai Federației Ruse.

Citește și

SUA utilizează împotriva Iranului „pentru prima dată în luptă” dronele kamikaze LUCAS. Culmea, ele sunt inspirate din modelul Shahed

Iranul, un aliat valoros al Rusiei

Potrivit multor analiști, Rusia a menținut relații foarte strânse cu regimul ayatollahilor iranieni dintr-un motiv suplimentar: sancțiunile împotriva regimului Revoluției Islamice au menținut prețurile petrolului la un nivel ridicat, deoarece Iranul, unul dintre cei mai mari producători de petrol, a fost de facto izolat de piață.

Căderea regimului și, prin urmare, ridicarea sancțiunilor, ar putea însemna intrarea petrolului iranian pe piață, declanșând o scădere a prețurilor „aurului negru”, ceea ce ar fi extrem de dăunător pentru Moscova.

Pentru Rusia, Iranul era un aliat valoros. Teheranul a investit masiv în Kremlin, ajutându-l să ocolească sancțiunile prin livrarea de loturi mari de drone Shahed. La scurt timp după aceea, iranienii au ajutat la mutarea producției lor în Rusia și au furnizat specialiști militari pentru a instrui operatorii Shahed.

Citește și

Misterioase avioane militare americane, în Bulgaria. Sofia neagă legătura cu Iranul, presa nu e convinsă

„Pedofilul senil portocaliu”

Astfel, atacurile aeriene asupra Iranului au fost percepute cu mare durere în Rusia.

„Era anul 2026, iar pedofilul senil portocaliu continuă să caute candidați pentru rolul de șefi ai țărilor suverane, ucigându-i mai întâi pe liderii lor legitimi și numind asta o „afacere frumoasă!””, a scris popularul canal de propagandă Telegram cu un milion de abonați, Notes of a Veteran.

Canalul i-a numit pe cei pe care ieri îi numea „parteneri respectați” – Donald Trump și Marco Rubio – pedofili și „degenerați portocalii”.

„Pedofilii nici măcar nu au putut să-și coordoneze declarațiile între ei! Rubio susține că SUA nu au planificat să lovească liderul iranian, iar imediat degeneratul roșcat iese și declară că SUA au planificat să distrugă întreaga conducere de vârf a Iranului în 2-3 săptămâni”, a scris canalul.

Furios de atacul neașteptat asupra Iranului, propagandiștii folosesc tactica lor preferată – apeluri la moralitate, drept internațional și suveranitate. Exact lucrurile pe care țara lor le-a încălcat sistematic din februarie 2014, în primele zile ale războiului împotriva Ucrainei.

„Președintele Putin a descris moartea lui Khamenei ca o crimă cinică, care încalcă toate normele moralității umane și ale dreptului internațional... ... Pur și simplu o formă de anarhie!”, a scris una dintre principalele prezentatoare de televiziune din Rusia, Olga Skabeieva.

Trump a dezamăgit

O altă problemă este dezamăgirea față de Trump, pe care mulți propagandiști ruși îl considerau pur pro-rus. Popularul scriitor, blogger și criminal de război rus Zakhar Prilepin i-a certat deschis pe cei care, după Alaska, mai credeau în „prietenia americano-rusă”.

„Toți cei care timp de un an l-au lăudat pe Trump, au vărsat lacrimi de crocodil pentru Charlie Kirk, au cântat cântece despre prietenia indestructibilă dintre America și Rusia, toți cei care au spus că Zelenski mai are doar câteva zile și că, spre deosebire de ucraineni, americanii ne tratează ca pe niște egali – v-ați pierdut complet capacitatea de gândire critică?”, a ironizat Prilepin.

Separat, Prilepin s-a plâns că Rusia nu susține Iranul acum – la fel cum, cu câteva luni în urmă, nu a susținut Venezuela. Și că Cuba ar putea fi următoarea.

„Nu am reușit să protejăm Venezuela! Întreaga blogosferă rusă l-a numit în unanimitate pe Maduro un oficial corupt și un bandit. A fost vândut și uitat, la fel ca această țară prietenoasă din America Latină! Nici Cuba nu are șanse de supraviețuire; Rusia tace din nou!”, a scris Zakhar Prilepin.

Prilepin a tras o concluzie sumbră pentru propagandiștii ruși – „cei care privesc cu atenție harta lumii înțeleg – urmează Rusia!”.

Dughin: „Ultimul clopot a sunat pentru Rusia”

Și nu este singurul care face astfel de previziuni. Unul dintre ideologii regimului Putin, filosoful populist de dreapta Alexander Dugin, a spus direct că Rusia ar putea deveni următoarea țintă a lui Trump.

„Trump a negociat cu Maduro un compromis, iar Maduro era gata să facă compromisuri. Scopul negocierilor era clar – să câștige timp pentru a se pregăti pentru o operațiune. Apoi Trump a negociat cu Iranul. Și Iranul era gata să facă compromisuri, în timp ce adevăratul scop era să câștige timp pentru a se pregăti pentru un atac. Acum Trump negociază cu Rusia, încercând să o atragă într-un compromis pentru care se presupune că este pregătită”, a scris Dugin.

Din aceasta, Dugin a tras o concluzie – războiul cu Ucraina trebuie să continue fără pauză sau oprire. Și apoi, cumva, lucrurile se vor rezolva.

Altfel, a concluzionat el, același lucru care i s-a întâmplat lui Khamenei i s-ar putea întâmpla și lui Putin. Această declarație a fost preluată de multe mass-media, atât ucrainene, cât și ruse.

„Avem un plan și resurse în cazul în care ni se întâmplă acest lucru? Ultimul clopot a sunat pentru Rusia”, a scris Dugin.

Starea de spirit sumbră a fost creată și de principalul propagandist al Kremlinului, Vladimir Soloviov. În discursul său propagandistic la televiziunea centrală, el a deplâns faptul că: „Nu mai există reguli în lume, iar aceasta intră într-o perioadă de mari războaie”. În mod remarcabil, fără a vedea nicio ironie, Soloviov nu a făcut legătura între acest lucru și invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, fără motiv sau declarație de război.

Foto: Profimedia Images

Editor : Sebastian Eduard