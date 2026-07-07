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Video Benjamin Netanyahu se opune vânzării de F-35 către Turcia: „Ar distruge echilibrul de putere din Orientul Mijlociu”

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Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia
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Premierul israelian Benjamin Netanyahu avertizează că o eventuală decizie a SUA de a vinde avioane de luptă F-35 Turciei ar schimba echilibrul de putere din Orientul Mijlociu. Declarațiile vin după ce Donald Trump a spus că analizează posibilitatea readmiterii Ankarei în programul F-35, din care fusese exclusă în 2019.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat posibilitatea ca Statele Unite să reia livrările de avioane de luptă stealth F-35 către Turcia, avertizând că o astfel de decizie ar avea consecințe majore asupra echilibrului de putere din Orientul Mijlociu.

Într-un interviu acordat CNN, Netanyahu a afirmat că transferul acestor aeronave către Ankara ar reprezenta un risc pentru stabilitatea regională.

„Ar distruge echilibrul de putere din Orientul Mijlociu, deoarece Turcia, cred eu, are aspirații agresive”, a declarat premierul israelian. El a adăugat că acordarea unei astfel de capacități militare Turciei ar putea fi urmată de „o serie de acțiuni agresive”.

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Declarațiile liderului israelian au fost făcute după ce președintele american Donald Trump a afirmat că ia în calcul posibilitatea reluării vânzării de avioane F-35 către Turcia, deși Washingtonul a exclus Ankara din program în 2019.

Decizia administrației americane de atunci a venit după ce Turcia a achiziționat sistemul rusesc de apărare antiaeriană S-400, în pofida avertismentelor repetate venite din partea NATO și a Statelor Unite. Washingtonul a argumentat că operarea simultană a sistemului S-400 și a aeronavelor F-35 ar putea compromite tehnologia de ultimă generație a avionului.

În ultimii ani, Turcia a încercat în repetate rânduri să fie reprimită în programul F-35 și să obțină ridicarea sancțiunilor americane impuse industriei sale de apărare. Ankara susține că a plătit deja pentru mai multe aeronave care nu au mai fost livrate după excluderea din program.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, președintele Recep Tayyip Erdogan speră că relația sa apropiată cu Donald Trump va facilita reluarea livrărilor și recuperarea celor cinci avioane pentru care Turcia a efectuat deja plata.

Israelul s-a opus în mod constant vânzării de avioane F-35 către Turcia, argumentând că menținerea avantajului militar calitativ al statului israelian reprezintă un element esențial pentru securitatea regională.

Editor : C.A.

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